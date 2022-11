Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić : Sastanak u Mostaru daje optimizam, vlast moguća do kraja godine

“Svaka riječ koju smo izgovorili i na pres konferenciji i ono što smo imali u vrijeme održavanja sastanka u Mostaru je bila više nego korektna, iskrena, otvorena. Naravno uvijek ima stvari oko kojih se vjerovatno nećete sutra složiti ali ono što smo razgovarali daje optimizam”, naveo je u Dnevniku D Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

“Prvo smo razgovarali o tome da li ima mogućnost dovoljnog broja delegata i zastupnika da se može formirati vlast od te grupacije koja je tu bila. Nas trojica, predsjednici Trojke, smo bili uime osam političkih partija koje su potpisale sporazum i mi imamo 13 zastupnika na nivou Predstavničkog doma PS BiH, HDZ ima četiri. Na nivou Parlamenta FBiH imamo 39 zastupnika kao grupacija, HDZ 15 uz još neke političke partije koje bi vjerovatno bile u bloku zajedno s njima što daje komotnu većinu u zastupničkim tijelima na oba nivoa.

Pričalo se o broju delegata u domovima naroda, načinu ostvarivanja većine u domu naroda i očito da će grupacija koja je dole bila imati stabilnu većinu u Domu naroda. Naravno ovo što smo imali sa posljednjom odlukom visokog predstavnika oštetilo je multietničke političke partije. SDP i slične političke partije mogu imati 30 delegata u Domu naroda, ali ako nemate 11 delegata u jednom od klubova, nemate mogućnost da predlažete rukovodstvo Federacije i to je hendikep koji mi imamo. Ali je očito da političke partije koje su bile na sastanku u Mostaru, da HDZ ima apsolutnu većinu u Klubu delegata iz reda hrvatskog naroda, da će grupacija koja je bila imati većinu u Klubu iz reda srpskog naroda i Ostalih. Utakmica se vodi u Klubu delegata iz reda bošnjačkog naroda, kako sada stvari stoje. Mi i SDA smo negdje na desetak delegata. Tri delegata će presuditi ukoliko se ne desi nešto tipa onoga što se desilo u TK-u. Od ova tri je moguće da sva tri idu iz šešira, jedan da presudi DF svojim glasom u Srednjoj Bosni, a dva bi trebala da idu sigurno u šešir.”

Pojašnjava da je moguće da i SDA i grupa političkih partija ima 11 delegata i može predložiti rukovodstvo FBiH.

“To odlučuje Predstavnički dom, a tu ova grupa političkih partija zajedno sa HDZ-om ima većinu.”

Nikšić ističe da na sastanku nije bilo otvoreno nijedno pitanje koje bi izazvalo bilo kakvu reakciju bilo koje strane.

“Govorili smo o tri grupe pitanja koje očekujemo da budu dio programa budućih vlada. Govorili smo o euroatlanskim integracijama, o vladavini prava i o ekonomsko-socijalnim reformama. Dali smo sebi prilično tijesne rokove sa željom da što prije dođemo do programa rada vlada kako bi do Nove godine mogli doći do formiranja izvršne vlasti i na federalnom i na državnom nivou. Učinit ćemo sve da dođemo do što je moguće konkretnijeg i boljeg programa rada koji će dati mogućnost boljeg života građanima BiH. Ne bježimo ni od pitanja koja su škakljiva, o svemu smo spremni da razgovaramo.”

Pitanje Izbornog zakona jedno od ključnih pitanja u BiH

Pojašnjava da Konaković nije rekao da se vraća pitanje Neuma nego je rješenja iz Neuma uporedio sa rješenjima koja je nametnuo vioski predstavnik pa je istakao da on smatra da su bila bolja rješenja iz Neuma.

“Nije se na sastanku ništa konkretno razgovaralo. I SDP smatra da je rješavanje pitanja Izbornog zakona jedno od ključnih pitanja u BiH. To je jedan od 14 prioriteta EU kao uslov za kandidatski status i članstvo. U prethodnom periodu smo i radili na tome kao SDP BiH. Ne bježimo od te teme. SDP bi bio najsretniji da imamo jednog predsjednika države, jednu vladu, jedan parlament i lokalni dio vlasti. Ali svi znamo da to nije realno. Zato je vrlo važno da tražimo kompromis između građanskog i nacionalnog pristupa, da riješimo pitanje provedbe odluka suda u Strazburu i da dođemo do zakonskih rješenja koja će nam omogućiti da budemo kredibilna članica EU.”

Predsjednik SDP-a smatra da je kompromis moguće naći.

“O tome smo pričali gospodin Čović i ja puno prije i otprilike smo se složili da bi možda rješenje moglo biti izbor članova Predsjedništva u Parlamentu BiH. Ja mislim da bi pokazali da smo pokazali kako smo ozbiljni, da pokažemo da se može raditi u interesu građana BiH. Nema tačnog datuma sljedećeg sastanka, ali imamo želju da do kraja sljedeće sedmice naše radne grupe sjednu i naprave neki okvir tog programa. Kasnije bi se opet sjedalo na nivou predsjednika stranaka. Činjenica je da ćemo i mi i HDZ razgovarati i sa drugim potencijalnim partnerima, sa pozicijom i opozicijom iz RS-a, pa vidjećemo. Danas sam imao razgovor sa gospodinom Šarovićem, ovih dana ću opet razgovarati sa gospodinom Komšićem. Naravno doći će vrijeme da bude razgovor i sa gospodinom Dodikom. Predsjednici partija Osmorke su u stalnom kontaktu. Za mene je ohrabrujuće da smo na tom sastanku u Mostaru i Čović i nas trojica istakli opredjeljenje da želimo da i partneri iz RS-a potpišu program. Smatram da je najgore da bude ovako kako smo imali u posljednje vrijeme. Pokazali smo na primjeru Sarajeva kako možemo i kao prilično idejno različite partije funkcionisati.”

Kaže da bi volio da Željko Komšić prihvati poziv da se pridruži strankama Osmorke.

“Ako se i on priključi pa Osmorka postane Devetorka, samo naša grupacija u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH ima većinu, bez bilo koje druge partije i mogle bi se neke stvari pokrenuti sa mrtve tačke. Smatram da njihovo eventualno priključenje neće promijeniti ishod razgovora sa HDZ-om.”

Nije dobro formirati vlast na bilo kakvom uslovljavanju

Na pitanje može li i kako funkcionirati tolika koalicija odgovara: “Biće vrlo teško, ali ako ne probamo nećemo znati. Sad imamo vrlo usku koaliciju i ništa ne funkcioniše, imamo odsustvo bilo kakve brige za građane. Sad nemamo toliko političkih partija ali imamo vlast koja ne funkcioniše i koja se ni oko čega ne dogovara nego jedni druge varaju, lažu i petljaju. Naravno, puno je političkih partija, puno sujete, puno interesa, puno želja ali kad potpišemo sporazum i kad znamo ko je dio tog sporazuma onda očekujemo od svakoga da drži riječ i da se pridržava onoga što smo dogovorili.”

Nikšić ističe da su spremni pričati, da pokušaju građanima koji su dali glas Pokretu za državu vratiti nešto kroz realizaciju programa ako budu dio vlasti.

“Naravno to se treba dogovoriti i uklopiti i da to prihvate i oni koji su pobjednici izbora u Republici Srpskoj. Naravno da nećemo napraviti grešku koja je napravila SDA prošli put pa glasala za četvrtog delegata SNSD-a kako bi dobili potpredsjednika NSRS-a. Poslije dva mjeseca ljudi smijene potpredsjednika NSRS-a, a ostane četvrti delegat. Izvršna vlast se lako mijenja. Nije dobro formirati vlast na bilo kakvom uslovljavanju. Nije u ovom trenutku pitanje kadrovskih rješenja. U ovom trenutku je pokušaj da implementiramo u programe rada vlada što je moguće više mjera koje smo u svom izbornom programu obećali građanima.”

Smatra da bi vlast mogli imati do kraja godine.

“Naravno da je pitanje kadrova najaktuelnije, najčešće eksploatisano, ali vjerujte nismo poziciju premijera spomenuli”, zaključio je Nikšić.

(FTV)