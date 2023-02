Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić : Ime premijera KS do 25. februara, a kandidata za direktora OSA-e za dan-dva

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić kazao je danas da potpise prikupljaju šefovi klubova „deklarisane parlamentarne većine“.

„Vjerujte, niti zovem niti pitam. Rok je nekakav da to bude do četvrtka prikupljeno, valjda ćeme informisati. Vidjet ćemo ko će izvršiti svoju obavezu“, kazao je Nikšić na današnjoj press konferenciji u SDP-u.

Na pitanje da li će ti potpisi biti poslani OHR-u i međunarodnoj zajednici Nikšić je kazao da tim potpisima „želimo demonstrirati da imamo parlamentarnu većinu.“

„S tom parlamentarnom većinom idemo rukovodstvu FBiH. Kada izaberemo rukovodstvo želimo da im pokažemo da imamo parlamentarnu većinu da formiramo Vladu. A naravno da ćemo o tome informisati i one koji u slučaju blokade, imaju jedini alat da deblokiraju tu situaciju. Ne prikupljaju se potpisi da bi se njima uputili nego da bi se prezentirali rukovodstvu FBiH”, kazao je.

Dodao je da očekuje reakciju međunarodne zajednice ukoliko dođe do blokada izbora nove Vlade FBiH.

Na pitanje može li doći do razmimoilaženja unutar koalicije zbog imenovanja direktora Uprave za indirektno oporezivanje, Nikšić je kazao:

„U ovom rasporedu agencija i direkcija UIO je ostala Federaciji i ja smatram da je to fer i pošteno pošto imamo ministra finansija na državnom nivou iz SNSD, tamo učestvuju ministri finansija iz entitetskih vlada gdje objektivno imate SNSD i HDZ, smatramo da treba da pripadne Federaciji BiH. To je trenutno pozicija koju obnaša kadar HDZ-a. Ako dođe do nekih promjena mi smo jako zainteresovani kao trojka da preuzmemo odgovornost za upravljanje UIO BiH i spremni smo da pravimo određene zamjene.

Kada je riječ o KS Nikšić je kazao da je trojka željela vidjeti koji će se partneri pridružiti. Nakon odlaska Edina Forte sa mjesta premijera, rok je do 25. februara imenovati mandatara te je najavio da će to biti i učinjeno.

Nikšić je kazao da se intenzivno radi na usaglašavanju imena kandidata za direktora OSA-e.

„U ovih dan-dva ćemo sigurno iskristalisati neko ime. Pokušat ćemo doći do zajedničkog imena koje bi onda ponudili Vijeću ministara BiH na usvajanje”, kazao je Nikšić.

(Kliker.info-NAP)