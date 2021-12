Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić : BiH pripada svima zajedno i svima jednako (FOTO)

Bosna i Hercegovina neće pokleknuti niti će iduća godina donijeti bilo kakvu utjehu zluradim. Nastavit ćemo da slavimo, da se radujemo, ali i da se podsjećamo na vrijednost života, važnost mira i neupitnost opstanka duha i bića naše zemlje,

i u najtežim trenucima – poručio je večeras predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Nermin Nikšić na novogodišnjem prijemu te stranke.

Nikšić je naglasio da su ideali, domovina i prošlost, zalog za budućnost djece, za koju žele da žive u miru, zajedništvu u kojem se uvažavaju sličnosti i bliskost, a ne umjetne podijele.

– Nećemo ni milimetra odstupiti od svojih principa. Oni koji se kolebaju, u pravilu i pokleknu. Nismo od tih, zato neka nas više niko i ne pokušava slomiti – poručio je.

Naglasio je da Novu godinu očekuju ispunjeni osjećajem neizvjesnosti, sumnje, pa i straha za zdravlje, budućnost i budućnost djece.

– Usprkos tome, ne slavimo u inat ikome, nego za dobro svih nas, ali slavimo znajući da je naše druženje, okupljanje i zajedništvo poraz onih koji pokušavaju učiniti sve kako mi ne bismo činili ništa da živimo normalnim životima dostojnim čovjeka – kazao je.



Poručio je da su bh. prkos, živost i spremnost da žive za Bosnu i Hercegovinu jači od njihove izopačene želje i strasti da uništavaju i dijele zemlju.



Tvrdi da je Bosna i Hercegovina, njen integritet i suverenitet, danas napadnuta neskrivenim secesionističkim udarom od strane vladajuće većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.



– Kako god se oni ponašali Bosne i Hercegovine će biti, i nas u njoj – kazao je.



Nikšić je naglasio da je vrijeme da obespravljeni građani umorni od ratnih igara, ali umorni i od bezobzirne pljačke njihove budućnosti, njihovih prava i dostojanstva od strane onih koji se zaklinju u tobožnju odbranu svojih od tuđih, jasno kažu dosta je.



– Dosta je da dobre ljude predstavljaju oni koji se zalažu za podjelu naroda u rezervate, dok istovremeno ni riječi ne govore o masovnom bijegu i odlasku iz naše zemlje, zajedno i Hrvata i Srba i Bošnjaka. Dosta je da nas posmatraju kao eksperiment oni koji svaki dan pokazuju kako su se za svoje privilegije spremni boriti do zadnjeg pripadnika svog naroda – dodao je.



Za ovih četiri, sedam ili 25 godina, tvrdi Nikšić, vladajući nacionalisti, separatisti, patrioti, nisu uspjeli da ocijepe niti komad zemlje Bosne i Hercegovine, niti će.



– Ali su zato uspjeli da od Bosne i Hercegovine ocijepe desetine, stotine hiljada njenih građana. Borba za BiH nije borba ni protiv koga. To je borba za sve nas, od Une do Drine, od Save do mora. Nakon porodice nema nam niko preći od naših komšija i susjeda – pojasnio je Nikšić.



Poručio je da Bosna i Hercegovina pripada svima zajedno i svima jednako, ma kako se zvali te da će SDP-e sa svojim partnerima biti glas Bosne i Hercegovine, glas razuma, kompromisa i međusobnog podržavanja i pomaganja.



– Vijek trajanja Bosne i Hercegovine nije ograničen mandatnim periodima u parlamentima i ličnom voljom i hirom kvazilidera. Naša Bosna i Hercegovina je uvijek bila zemlja svih koji je žele, i sa svima ćemo je uvijek rado dijeliti. Zbog toga moramo istrajati u izgradnji porušenih mostova međusobnog povjerenja – kazao je.



Predsjednik SDP-a na kraju je zaključio da je narod BiH međusobno zavađen samo lagan plijen za one koji bi da ih pokore, podijele, opljačkaju…

(Kliker.info-Fena)