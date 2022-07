Predsjednik SDP-a BiH nakon sastanka u OHR-u : Jasno je rečeno da će se nametnuti odluka ako se ne dogovorimo￼

Nermin Nikšić, lider Socijaldemokratske partije (SDP) bio je jedan od predstavnika političkih stranaka koji su danas na sastanku sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom razovarali u zgradi OHR-a o izbornoj reformi.

Nakon protesta i burnih reakcija na najave nametanja izmjena Izbornog zakona, sastanak je danas održan s početkom u 13:00 sati, a Nikšić je rekao da je Schmidt od predstavnika stranaka tražio da moraju raditi na prevazilaženju govora mržnje i drugim rješenjima koja sada neće biti predmet donošenja odluke.

“Također je jasno rečeno da ne odustaje od mogućnosti nametanja odluke kada procijeni da je potrošeno puno vremena u kojem mi nismo bili u stanju da se dogovorimo. Koje je to vrijeme, koji je to period ne znam. Moram reći kada smo razgovarali telefonom da to predstoji nama najesen nakon izbora, ali ne mogu sada tvrditi da je to niti da je to neki drugi rok, vidjet ćemo. Dakle, mogu reći da sam zadovoljan činjenicom da ipak nismo i nećemo imati odluku visokog predstavnika koja će uvesti novu diskriminaciju i podjelu u BiH i za sada se bazira samo na transparentnost izbornog procesa. Ta odluka će biti danas”, poručio je Nikšić.

I danas se održavaju protesti ispred OHR-a koji su počeli u isto vrijeme kao i sastanak u OHR-u. Riječ je o drugom okupljanju, a prvo je inicirao SDP, a kasnije su ga podržale i ostale stranke koje se protive etničkom konceptu Izbornog zakona.

Naime, mnogi su okaratkerisali Schmidtov prijedlog kao onaj koji ide na ruku HDZ-u.

U nacrtu odluke koja je, kako se tvrdi, već poslata na adrese ambasada u BiH, navedene su izmjene Izbornog zakona u odnosu na funkcionisanje domova parlamenta Federacije BiH, izbor rukovodstva tog bh. entiteta, izbor sudija Ustavnog suda FBiH, kao i brojne izmjene izbornog zakona koje bi trebalo da obezbijede integritet izbornog procesa.

Osim izmjena Izbornog zakona BiH, Schmidtovim odlukama bi se mijenjao i Ustav Federacije BiH.

(Kliker.info-N1)