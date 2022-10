Predsjednik SBiH Semir Efendić: Ne vidim se u Skupštini KS, podrška SBiH u zavisnosti od plana rada Vlade KS

Predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić potvrdio je da se ne vidi na mjestu skupštinskog zastupnika u Skupštini KS iako je dobio najveći broj glasova građana Kantona Sarajevo od svih kandidata iz svih stranaka, prema 88 posto prebrojanih glasova dobio je 18.510 glasova. SBiH prema trenutnom broju glasova ima pet mandata u Skupštini KS.

Kazao je da je čestitao Željku Komšiću jer ga je SBiH podržala, a za Denisa Bećirovića je očekivao pobjedu.

“Mislim da se desila ta promjena koja nam je trebala. Bakir Izetbegović neće biti član Predsjedništva BiH i to mnogo znači u ukupnoj vertikali jer je sa te pozicije rukovodio procesima na nižim nivoima vlasti”, kazao je Efendić u Polisu na TVSA.

Na pitanje da li je Stranka za BiH prevaga za formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo, ali i FBiH kazao je da se to još uvijek ne zna.

“Mi ćemo konačne rezultate imati mjesec dana od dana održavanja izbora. Šta će značiti naših pet ili šest zastupnika to se još ne zna. Ima još značajan broj glasova da se unese, mobilni timovi, glasovi putem pošte i to može da utječe na distribuciju mandata. Nisam sretan da to bude neka nestabilna većina sa 18 ruku. Kada pogledamo te blokove teško je da će to biti neka stabilna vlada”, kazao je Efendić.

On je kazao da je SBiH podjednako udaljena od blokova koji su stvoreni.

“Vidim da neki smatraju da Vlada trojke treba nastaviti raditi, ali mislim da bi trebala raditi bolje i drugačije. Mislim da bi se trebale desiti neke promjene”, kazao je.

Na pitanje da li je bilo određenih kontakata Efendić je potvrdio da je imao neke pojedinačne kontakte.

“Posredno sa raznih strana su izražene neke želje da se obave susreti. Nije bio nikakav zvaničan kontakt, više pojedinci iz SDA da pitaju šta je stav”, kazao je.

On je iznio stav da SBiH neće podržati da SDA vodi procese na nivou Federacije BiH.

“To je vlada koja nije imala mandat da radi, nema razloga s naše strane da podržimo dalji rad. Što se tiče KS klub SDA i ko ga čini, nemam namjere da sjedam s njima za sto. SDA nije stranka koja bi trebala da vodi procese. Ko god bude vodio Vladu bolje bi bilo da imamo širu podršku”, dodao je.

Na pitanje da li bi SBiH ipak podržala neku Vladu, on je kazao da ukoliko postoji neka vrsta saglasnosti oko ključnih problema onda je mogućnost pred nama.

“To će zavisiti od plana šta je predviđeno da se radi. Nekoliko zastupnika je već izrazilo želju da ova vlada nastavi raditi. Mi ne moramo učestvovati u tome. Sa DF-om imamo saradnju, ali vidjet ćemo šta će to začiti. Uloga Naše stranke ne može biti više ista, oni imaju manji broj glasova. U SDP-u su neki ministri radili dobro neki loše”, kazao je.

Kazao je da njegov zahtjev nije da bude premijer KS, ali da su kao stranka izrazili spremnost za obavljanje neke izvršne funkcije.

Kada je riječ o sutrašnjem sastanku tzv. jedanaestorke koja je podržala Denisa Bećirovića za Predsjedništvo BiH Efendić je mišljenja da je priča krenula prerano.

“Jedan broj tih stranaka nisu uopšte parlamentarne, u pojedinim kantonima su u različitim koalicijama. Krenuli su malo prerano. Svako ima pravo da nastupa kako želi”, kazao je.

Nije mogao precizno odgovoriti gdje sebe vidi, odnosno da li će ostati načelnik općine Novi Grad ali je napomenuo da i na toj poziciji ima puno posla.

“Da li ću biti nešto drugo od ovoga što radim zavisit će od razgovora. Da li ćemo napraviti neki dogovor od toga će zavisiti i šta ću ja raditi”.

Kada je riječ o nametnutim izmjenama Izbornog zakona i Ustava FBiH Efendić je kazao da je to nastavak jedne akcije da se napravi etnčki sistem odlučivanja.

“Ono što su bili uzroci blokada oni se ovim još pojačavaju. Ranije je trebalo jedna trećina kluba kod predlaganja, a sada je to 11. Da li je namjera na sličan način djelovati i sa članovima Predsjedništva BiH. Sada imamo jednu težu situaciju, imamo asimetriju u entitetu RS. Vijeće naroda djeluje na potpuno drugačiji način. Nije ovo dobar put i žao mi je što se opredijelio da udovolji HDZ-u. Naša zemlja neće funkcionisati dok ne budemo imali istinsku demokratiju, a to sada nemamo”, kazao je Efendić.

(Kliker.info-NAP)