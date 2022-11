Predsjednik SABNOR-a Sead Đulić : U jeku najkrvavijeg rata u Mrkonjić-Gradu su imali viziju o dalekoj budućnosti

Članovi udruženja antifašista u Mrkonjić Gradu, polaganjem cvijeća i prigodnim programom ispred zgrade u kojoj je 25. novembra 1943. godine donesena odluka o obnovi državnosti BiH, obilježili su 79 godina prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a i Dan državnosti BiH. Podsjetili su na istorijske odluke i značaj ovog datuma za našu zemlju danas.

“Nije samo priča o tome da je nakon više stotina godina vijećnici, njih 247, ovdje se okupilo i uzeli sudbinu ove zemlje i ovih naroda u svoje ruke. To je jako važno, ali važno je da su oni u srcu Evrope, u jeku najkrvavijeg dotad viđenog rata na evropskom tlu, imali slobodnu teritoriju, imali snage da imaju viziju o dalekoj budućnosti, a bili su toliko različiti međusobno. Ne samo po nacionalnom principu, to je za njih bilo smiješno, to je bilo za privatnu upotrebu. Ali su bili i politički različitih uvjerenja. Nisu to bili komunisti kako ovi protivnici BiH i ZAVNOBiH-a žele reći”, istakao je Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.

(Kliker.info-FTV)