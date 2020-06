Predsjednik SABNOR-a nakon saslušanja u policiji : “Idemo ako treba i na sud, pa ćemo dokazivati šta je to tačno bilo”

Predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić sasluššan je danas u PU Mostar zbog organizacije protesta antifašista u Sarajevu 16. maja.

Đulić je za Vijesti.ba potvrdio da je saslušan u mostarskoj policiji po nalogu iz Sarajeva.



“Po anlogu policije iz Sarajeva ja sam saslušan ovdje, da ne bih dolazio u Sarajevo. Ljudi su odradili profesionalno, korektno i ljubazno svoj posao. Na tom prijavnom obrascu postoji svi podaci i okrivljeni, tuženi, ovaj i onaj, samo nema ko je tužitelj. Dakle, anonimna prijava, što je vrlo zanimljivo”, kaže Đulić.



On je kazao da je prijava podnijeta zbog toga što SABNOR, kako je navedeno u prijavi, nije ispoštovao mjere za održavanje skupa u to vrijeme, što, smatra Đulić, nije tačno.



“Na mjestu gdje je planirana šetnja prostor je bio ograđen. Tu je bila sigurnosna agencija koja je uredbovala prostor, bila je ekipa Crvenog križa koja je za one koji nisu imali dijelila i zaštitna sredstva, poštovala se distanca, nije bilo zadržavanja, sve je prošlo bez ikakvih obraćanja… Šta su poslije ljudi radili nakon što su otišli iz prostora na koji smo mi pozvali, i kud su se kretali, to je privatna stvar svakog građanina i mi na to nti smo utjecali niti možemo utjecati”, kaže on.



Đulić kaže da je osim njega još saslušan potpredsjednik SABNOR-a Nijaz Skenderagić u sarajevskoj policiji, a da li će još nek biti saslušan ne zna.



On kaže da ne može reći ko stoji iza prijave, ali da je to sigurno politika.



“Nakon onih obraćanja u Skupštini KS kada je traženo da se pregledaju fotografije i snimci i da se ljudi sankcionišu do ovih istupa u Parlamentarnoj skupštini i Domu naroda BiH i tih žestokih istupa pojedinih zastupnika jasno je da iza toga stoji politika. Kao i obično, oni koji provode slučaj, boje se reći ko je iza toga”, ističe Đulić.



On kaže kako u SABNORU-u znaju šta su uradili i da idu dalje jer znaju da ništa nisu pogriješili, te da je urađeno sve po propisima.



“Idemo ako treba i na sud, pa ćemo dokazivati šta je to tačno bilo”, poručuje prvi čovjek SABNOR-a.



Đulić ističe da znamo gdje živimo kada smo došli u situaciju da se kažnjavaju antifašisti.



“Znamo kakvi vjetrovi pušu. Ako u jednoj državi antifašistički pokret smeta vlasti ili dijelu vlasti, ili pojedincima koji su dio vlasti, onda je sasvim jasno ko stoji s druge strane. Ako smetaju antifašisti, onda je jasno ko su oni drugi. Ovaj pokret je ojačao, snažniji je i glasniji, postaje jedna ozbiljna snaga, i naravno da pojedine strukture koje baštine neke druge tradicije žele to zatrijeti, uništiti kako bi mogli bezbrižno uljuljkani u foteljama vlasti nastaviti izluđivati narod u cijeloj državi”, zaključio je Sead Đulić u razgovoru za Vijesti.ba.

Saslušanjem SABNOR-a basvio se danas i portal Slobodna Bosna koji konstatuje da je već sada evidentno da je saslušavanje Đulića katastrofalan potez.

Iako je Đulić saslušan u Mostaru, dakle u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u javnosti se stvara predodžba da se antifašisti progone u Sarajevu.

Podsjećamo, građani Sarajeva su prošlog mjeseca na miran i dostojanstven način iskazali nezadovoljstvo veličanjem ustaštva i pojavama rehabilitacije fašizma, a da pri tome nije ugroženo autonomno pravo crkve na molitvu, kakva god ona da je.

Saslušavanje Đulića jeste katastrofalan potez nadležnih u HNK-u, jer se time šalje poruka da neko u Sarajevu progoni antifašiste, što ne odgovara istini.

U Sarajevu, antifašisti nisu nikakva progonjena manjina nego je velika većina građana Sarajeva antifašistički opredijeljena, i to je jasno pokazala i tokom 16. maja.

Saslušavanjem Đulića želi se u javnosti kreairati drugačija slika Sarajeva.

S druge strane, dobro bi bilo da sam Đulić građanima Sarajeva pojasni otkuda tako prisne veze i javna saradnja njega kao predsjednika SABNOR-a s Čovićevim huškačkim novinarima i članovima tzv. Hrvatskog narodnog sabora, iste one “institucije” pod čijim se pokroviteljstvom održala „blajburška misa“ u Sarajevu.

Đulić barem toliko duguje antifašistima u SABNOR-u, koji dakako o spomenutima nemaju nikakvo dobro mišljenje, navodi Slobodna Bosna.

