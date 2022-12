Predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić tvrdi : Sistem i dalje krije odgovorne za rušenje Partizanskog groblja u Mostaru (Video)

Prošlo je pola godine od vandalskog uništavanja nacionalnog spomenika BiH – mostarskog Partizanskog groblja. Tim povodom iz Udruženja antifašista-a su ukazali na to da i dalje nema rezultata istrage o počiniocima, koja se navodno vodi, te da ih to navodi na sumnju, da u slučaju ovog terorističkog čina, postoje opstrukcije da se sve riješi ili da možda tragovi vode do “nedodirljivih” pa istraga namjerno tapka u mjestu, kao i u slučaju ranijih rušenja.

Gost O Dnevnika je bio predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić.

Pola godine je proteklo od devastacije Partizanskog groblja. Odgovorni i dalje nisu pronađni, iako, često ste to i sami govorili, svako u Mostaru zna ko je kriv. Zašto institucije ne rade svoj posao?

– Dajte jednu instituciju koja do kraja radi svoj posao. Dakle, MUP HNK-a je posljedica ukupnog društvenog, političkog stanja i tih čudnih odnosa koji se dijele na “mi i oni” u ovom kantonu, tako da je ovo jedan scenario koji se odvija još od 1990. godine. Primjera radi, na području HNK-a je i monumentalni spomenik Kućanskog, pesnica na Makljenu, koja je također nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ona je minirana 2000. i 22 godine je istraga u toku. Krivci nisu otkriveni, tako da ovih naših šest mjeseci od posljednje devastacije Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, zapravo, nije ništa u odnosu na te 22 godine. Ovdje niko ne želi da se to otkrije i zato nije otkriveno. Zato institucije ne rade, jer naprosto politika koja ih je dovela u tu poziciju, koja im diktira, svrstala se svojim djelovanjem na drugu stranu.

Koliko je isplativo uopće počinjati obnovu, bez da se konačno jasno zaštiti ovaj nacionalni spomenik?

– Mi od početka govorimo da ne smije početi obnova, jer dosad su ogromni novci utrošeni, a nas iz Udruženja antifašista, iz Saveza antifašista i boraca NOR-a niko nije slušao. Negdje je predviđeno da se od novca koji je dala federalna Vlada prvo postave ograda, videonadzor, pa dotad će se naći sredstva za fizičku zaštitu i vjerujemo da bi od proljeća Partizansko spomen-groblje moglo biti obezbijeđeno, a onda neće biti problem njegova obnova. Treba sačuvati prostor, ono što imamo, pa onda obnavljati. To je jedini normalan potez koji se može napraviti, napominje Đulić.

(Oslobođenje)