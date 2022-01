Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović : Dodik je trenutno partner Hrvatskoj u BiH

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita Vrhbosanske nadbiskupije.

Komentirao je potom i rezultate popisa stanovništva.

“Isti ljudi koji su prije neoliko godina mene optuživali, sada im se to događa. Neću nikada nikome nabijati na nos i predbacivati za nešto za što nije odgovoran. Ovo što se dogodilo je u procesu, dogodilo se mnogim članicama EU – sve druge zemlje su pale u broju stanovnika i počele se oporavljati”, izjavio je predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak na Pantovčaku komentirajući pad broja stanovnika u Hrvatskoj.ž

“To je činjenica. Na to nema utjecaja Plenković, nisam imao ja. Naprosto ljudi odu, steknu nova iskustva, mnogi se vrate. To će se sigurno dogoditi i nama”, rekao je Milanović.

“Već dvije godine koristim izraz moralna panika, posebno se obraćajući onima koji su mene optuživali, a to je prvenstveno bio i Plenković, očekujući ovakav rezultat, pripremajući sve nas na ono što ćemo dobiti. To nije kraj Hrvatske, naše države, to nije kraj hrvatstva. To je naprosto jedna situacija, neću je čak nazvati niti krizom. Neće Hrvatice i Hrvati izumrijeti”, rekao je Milanović.

Dodao je da “Plenković za ovo nije kriv”.

Komentirao je događaje u HNB-u.

“Vidio sam da je Index došao do podataka do kojih nije smio doći. To je krivično djelo. Ja jesam da se medije zasipa što većom količinom podataka pa i onima koji su tajni, ali ovdje se radi zaista o nečemu što se ne radi. U ovome što je Vujčić napravio ne vidim ništa. Što je napravio Vujčić? Prije 30 godina kupio dionice, dok je još nosio kratke hlače i prodao ih prije nego što je to trebao napraviti prema zakonu. Kakav je to prijestup? Ne podnosim hajke”, rekao je Milanović.

“Zamjenica guvernera je konvertirala neki novac u obveznice 2014., to nije bilo zabranjeno, ali možemo postaviti pitanje imaju li pravo ljudi koji rade u direkcijama pravo imati račune u bankama ili ii kod kamatara. Neki koji rade u HNB-u će po toj logici uvijek imati nekakvu povlaštenu informaciju i ne bi smjeli imati nikakvog doticaja s bankama. Vujčić radi svoj posao, čuva svoje noge, a baš da ga se razvlači ovako radi nečega što je bilo prije sto godina, dok je bio običan klinac i dok to još nije bilo protuzakonito… Ako je netko napadao banke, i to komercijalne, to sam”, dodao je.



Milanović se osvrnuo na činjenicu da će Hrvatska iskoristiti manji dio novca za obnovu nakon potresa nego što je bilo planirano.



“S laganom odstupnicom mogu reći da nije bilo moguće uzeti sve, ali na kraju ćemo uzeti premalo: za to netko treba odgovarati, to je nepružanje pomoći unesrećeniku”, naglasio je Milanović.



Komentirao je i događanja u BiH.



“Dodik je bio ljubimac Zapada i sad je legitiman predstavnik srpskog naroda. Republika Srpska je proglašena 1992., ali je ratificirana pariško-daytonskim sporazumom. Tuđman ga je potpisao, nema natrag. Ne vidim da srpska politika u BiH radi štetu Hrvatima. Bez Srba u BiH mi ovaj problem nećemo riješiti. Meni je stalo, ali nekima očito nije dovoljno”, poručio je Milanović te dodao da je Dodik trenutno partner Hrvatskoj u BiH.



U Banja Luci je podbacio umjetnički direktor, nisu se trebale pjevatio te pjesme, rekao je predsjednik komentirajući proslavu tzv. dana Republike Srpske.



Predsjednik je onda citirao nekoliko pjesama i kazao: “Padaj silo i nepravdo maloprije sam citirao kardinalu Puljiću”.



“Čekam Banožića i Plenkovića da to objave javnosti, dat ću gospodi još par dana, nek se malo dinstaju”, kazao je Milanović te dodao kako se radi o nečemu što traje tri mjeseca, a ne tri dana, misleći na ugovore o kupnji borbenih aviona.



“Odgovor je da moraju pitati Francuze za dopuštenje, tako je rekao Bane. Hrvatski sabor je nazvao “trećom stranom”, dodao je predsjednik Hrvatske.

