Predsjednik Posavske stranke Nino Sušilović otvara oči Čoviću : Dok se HDZ žali na ugroženost, akcija čišćenja Hrvata u RS je privedena kraju

Ogromna je odgovornost hrvatske politike i političara za ovakvo teško stanje hrvatske populacije na prostoru Republike Srpske, smatra Nino Sušilović, predsjednik Posavske stranke. Svoj stav iznio je tokom nedavnog okruklog stola – „Hrvati – katolici u entitetu RS-a u BiH – stanje i perspektive“.

„Da li je moguće ovdje razgovarati dva i pol sata i samo konstatirati kakvo je stanje. Ako se nešto želi promijeniti i „popravljati“ onda moramo znati što je uzrok problemu. Nema smisla dolijevati vodu u traljavo bure niti umirućem od raka davati infuzije …Da li je moguće da nitko ne zna ili ne smije reći zašto se Hrvati u BiH, napose u RS-u nalaze u situaciji u kojoj jesu“, zapitao se na početku svog Nino Sušilović.

Odmah je ponudio odgovor, koji nije bio po volji predstavnicima HDZ-a.

„Najveći uzrok ovakvom stanju je dosadašnja službena tzv. „hrvatska“ politika koju u kontinuitetu provodi HDZ BiH. Isto tako, ne može se zanemariti ni odgovornost Republike Hrvatske (kao supotpisnice Daytonskog mirovnog sporazuma), odnosno svih njenih dosadašnjih Vlada koje su, nažalost, ili podržavale takovu politiku koju provodi HDZ BiH ili su se naprosto ponašale kao da ih to uopće ne zanima“, mišljenja je Sušilović

Govorio je također i o problemu hrvatske konstitutivnosti . Iznio je što su njemu i ostalim prisutnima odgovorili prije četiri godine na sastanku u ondašnjem Uredu Vlade RH za Hrvate izvan RH kada su upitali: „Koja je zvanična politika RH prema Hrvatima u BiH?“ Uslijedio je rezolutan odgovor da tu nema nikakvog spora; „Hrvati su konstitutivni na svakom pedlju BiH!“

U svom izlaganju iznio je jedan vrlo zbunjujući i po Hrvate i njihovu konstitutivnost vrlo štetan potez kada su prije15-tak dana dvije partnerske stranke HDZ BiH i SNSD u Parlamentu BiH glasale protiv konstitutivnosti Srba u Federaciji BiH(!?) te upitao jesu li svjesni što to znači i svih posljedica koje će iz toga proisteći.? Po njegovoj ocjeni slijedeći korak, koji će još više otežati ionako teško stanje Hrvata u RS-u, ići će na štetu Hrvata, biti će izglasavanje nekonstitutivnosti Hrvata u RS-u. Zapitao se, kako to da aktualna vlast u RH na to nije reagirala, oštro osudila ili se barem nije ogradila od takvih poteza? „Legalni i legitimni“ predstavnici Hrvata se žale kako im netko uskraćuje njihova prava, a u isto vrijeme oni to isto čine drugima, pa čak i pripadnicima svoga naroda.

Dotakao se Sušilović i i za Hrvate vrlo aktualne teme, a to je izmjena Izbornog zakona rekavši da se traži izmjena izbornog zakona, kojom se predlaže, primjerice, da Hrvati iz Posavske, Tuzlanske, Zeničko-dobojske i Sarajevske županije imaju samo tri predstavnika u Domu naroda FBiH, dok Zapadno-hercegovačka županija, s istim brojem Hrvata, ima 5 predstavnika, čime se još više osnažuje i proširuje unutarhrvatska neravnopravnost unutar hrvatskog korpusa u BiH !?

Od početka 90-tih godina pa do danas, kazao je, „provodi se politika kojoj je cilj koncentracija političke, gospodarske i svake druge moći Hrvata u 10-tak općina zapadne Hercegovine dok su bosanski Hrvati cijelo ovo vrijeme samo moneta za trgovinu i namijenjena im je sudbina nestanka s njihovih povijesnih ognjišta.

„Akcija čišćenja“ je u RS-u već je privedena kraju, a proces nestajanja Hrvata u drugim dijelovima Bosne (posebno u Županiji Posavskoj) u fazi je iz koje vjerojatno uskoro više neće biti mogućnosti za ponovni oporavak.

Zaključio je, „ako ne znamo što je uzrok ovakvo teškom stanju u kojem se nalaze Hrvati – katolici i ne bude se imalo snage i hrabrosti imenovati odgovorne onda su ovakvi i slični skupovi, na kojima će se obredno žaliti nad „sudbinom“ koja nas je zadesila te obećavati „potporu borbi Hrvata za jednakopravnost“ sasvim izlišni.

(Kliker.info-Vijesti)