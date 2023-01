Predsjednik Platforme za progres (PzP) Mirsad Hadžikadi : “Trebamo ići ka jednom predsjedniku države”

Predsjednik Platforme za progres (PzP) Mirsad Hadžikadić oglasio se u vezi izjava lidera političkih stranaka koje formiraju vlast na nivou Bosne i Hercegovine.

– Čitam u medijima da je Nermin Nikšić, kao argument u prilog formiranja vlasti “Osmorke” sa HDZ-om i SNSD-om, izjavio da je HDZ-u prihvatljiv raniji prijedlog SDP-a da se članovi Predsjedništva BiH biraju u Parlamentu. To bi valjda trebao biti razlog za optimizam kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine jer, kako gospodin Nikšić kaže, prvi put svi iz Federacije dolaze sa istih pozicija kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva – navodi Hadžikadić.

Kao i onda kada je ovaj prijedlog prvi put plasiran u javnost, dodaje on, ne mogu a da se ne zapitam kako je smanjenje demokratije na najvišem nivou vlasti put ka prosperitetnoj, modernoj, demokratskoj državi.

– Kako ćemo sa oduzimanjem prava građanima da biraju svoje predstavnike na najvišem nivou, doći do integrativnih procesa i državnih organa koji su ključni za budućnost države? Kako će stranački predstavnici birati kolektivnog šefa države, kada smo vidjeli do sada da ti ljudi većinom zastupaju stranačke interese, a to znači izbor politički podobnih, a ne onih koji su najbolji za tu poziciju i koji imaju povjerenje građana? Predsjedništvo BiH je organ koji bi upravo trebao da bude na čelu integrativnih procesa, a cilj političkih aktera bi trebao biti da se ta uloga ojača, umjesto da se derogira na stranačke prepirke i podmirivanja – navodi se u saopćenju predsjednika PzP.

Mi trebamo ići ka jednom predsjedniku države, istakao je Hadžikadić, kojeg će birati svi građani na njenoj cijeloj teritoriji.

– Izborni zakon treba da se fokusira na one tačke o kojima smo mi govorili i koje treba ponoviti i ovdje, a to su uvođenje elektronskog glasanja ili barem skeniranja listića, uvođenje drugog kruga glasanja na izborima, uvođenje vanrednih izbora u slučajevima kada se vlast ne formira u roku od šest mjeseci, ograničenje broja mandata na svim nivoima vlasti na ukupno dva, i uvođenje jednog predsjednika države i više potpredsjednika koji se biraju na teritoriji cijele države sa jasno definisanim ovlastima – navodi se u saopćenju.

Ukoliko se sprovedu ovakvi prijedlozi “Osmorke” i HDZ-a i ukoliko se građanima zaista oduzme pravo glasa, zaključeno je u saopćenju, to će biti kraj ove prividne kvazidemokratije i siguran put ka partitokratiji u Bosni i Hercegovini.

(Kliker.info-agencije)