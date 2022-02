Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković : Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković (Video)

Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković za N1 otkrio je kako su stranke u Bosni i Hercegovini od međunarodne zajednice dobile jasan signal kako se pregovori u vezi sa izbornim reformama trebaju voditi na način da se uvažavaju konstutivni narodi. Rekao je kako MZ nije spremna pomoći da u državi bude uređenje kakvo sanja – jedan čovjek jedan glas.

Konaković je odbacio optužbe kako radi kompromis na štetu države. Kazao je da se “drugačije prodaje država od ovog što NiP radi” i da su mogli kao drugi “uz kokice gledati ove pregovore”, ali nisu – nego su preuzeli odgovornost.

Na pitanje voditelja Dana uživo da li je to poruka koalicionim partnerima iz SDP-a, koji nisu željeli ići u Neum, Lider Naroda i pravde je odgovorio da svako ima pravo da radi kako smatra da je najbolje.

“Nakon pregovora u Neumu odmah sam obavijestio Nikšića, a sutra sam se sastao s njim. “Trojka” će u ponedjeljka imati važan sastanak u vezi sa ozbiljnim i zabrinjavajućim informacijama koje imamo”, otkrio je Elmedin Konaković.

Kakve informacije?

“Vidjeli ste ovih dana visokog predstavnika Schmidta koji je eksplicitno rekao ovako – ohrabrujem pregovore, rješenja su takva da u njima svoje mjesto imaju konstitutivni narodi. Dakle, on apostrofira ono što piše u Ustavu. Nemamo signale iz međunarodne zajednice da su spremni nam pomoći da imamo uređenje kakvo ja sanjam – jedan čovjek jedan glas, da nemamo entiteta i kantona, a da to bude lokalna zajednica i država. Jednako nam je to rekla i američka administracija, a čak i direktnije kada su nas pozvali na prve pregovore, rekli su: ‘Vratite se na Vašingtonski sporazum i smirite odnose u Federaciji'”, istakao je Konaković.

Te poentirao:

“Dakle, mi smo od međunarodnih faktora, od kojih stalno tražimo pomoć, dobili smjernice. Zaista smatram da bi bilo neozbiljno sada da kažemo nećemo ni s vama razgovarati. To ne vodi nigdje”.

(N1)