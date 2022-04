Predsjednik Hrvatske odgovorio premijeru : Bosnom se bave bezveznjaci, Plenković je hrvatski izdajnik, ima obraza reći da sam ja uvrijedio Bošnjake

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obratio se medijma nakon jučerašnjeg “zatezanja” odnosa sa premijerom Andrejom Plenkovićem i HDZ-om.

– Prošle godine je bio summit NATO-a pa nisu išli ova dva veseljaka. Zaista je blamaža da sjede iz mene, ali nisu išli. Ništa novo. Čast mi je da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, morao sam ih nazvati bandom, ali to jesu, za to su osuđeni. … Svesti generale na pudlice, to može samo UDBA, HDZ, Plenković – rekao je Milanović.

Govoreći o rokovima za donošenje Izbornog zakona u BiH, Milanović kaže kako je pitao Plenkovića zašto ne idu zajedno u Mostar.

– To mi baš ne diže reputaciju u Briselu. Ta sitna hulja nije išla tamo jer je poslao svog ministra da mjeri tko je dobio jači aplauz – kazao je Milanović dodajući da je to “jadno”.

Milanović kaže i kako je Plenkovića rasturio intelektualno nadmoćan i “kakav god da je” Nino Raspudić.

– Ako je njegov utjecaj ogroman, kako ga nije iskoristio za pomoć Hrvatima u BiH. Ako svoj utjecaj ne koristiš za to, ti si hrvatski izdajnik. On sad ima obraza reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu i parfemu. Ono, netko ti se mota oko kuće, pa oko dimnjaka, pa ti uđe u sobi i legne sa ženom, onda ga moraš razbiti – kazao je Milanović dodajući da će “umrijeti od tuge”.

– On je sazvao u tipičnoj udbaškoj metodi, jer on je udbaš, to je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati, da kaže neistinu jer mu je maksima ‘ja volim sebe i samo sebe’, cijela politika mu je takva. On je imao potrebu naglasiti da sam ja štetočina. Mene to svrbi, jer ja ne želim biti poptuno štetočina. Ajmo malo podijeliti taj teret. On je pojeo kemijsku dok je razgovarao s Raspudićem – izjavio je Milanović dodajući da “fućka se meni kakav je moj rejting u Briselu”.

Milanović kaže kako se Bosnom bave “bezveznjaci” iz briselske diplomatije koji stavljaju kvačice i koje ne zanima vrijednost nego jesu li ispunili svoje zadatke.

– Takvih sam se bezveznjaka nagledao. Stalo mi je i moram zaključiti da se nalazim u opasnoj situaciji. Hrvatskom se u BiH bave potpuni bezveznjaci uz asistenicju hrvatskih izdajnika – kaže Milanović, prenosi hrvatska N1. Nije zaboravio ni EPP, govoreći da nemaju kriterija prema kojemu biraju članove.

(Kliker.info-agencije)