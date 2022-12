Predsjednik HDZ-a Dragan Čović : ‘Krišto je naša kandidatkinja za novi saziv Vijeća ministara, a Bradara za predsjednicu FBiH‘

Zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto kandidatkinja je za predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – potvrdio je novinarima u Mostaru Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH nakon sjednice Predsjedništva ove stranke.

Kako je naveo, prema ustaljenoj praksi rotacije u novom mandatu bi čelnu funkciju u Vijeću ministara trebao obnašati kandidat iz hrvatskog naroda.

– Naša želja je da mandatara imamo do idućeg tjedna. Nadam se da ćemo u tome uspjeti, a kako bi ispunili naša očekivanja da prvi put u tekućoj godini imamo Vijeće ministara u cjelini, eventualno i proračun – dodao je predsjednik HDZ-a BiH.

Pored toga, Čović je otkrio kako bi predsjednica FBiH trebala biti Lidija Bradara.

– Više puta sam rekao da ćemo imati uravnotežen odnos dama i gospode. Vezano za imena i resore u Vijeću ministara idući tjedan ćemo voditi razgovore. Nastojat ćemo napraviti korektan dogovor između tri predstavnika vlasti i važno je da to zajednički funkcionira – dodao je Čović.

Kada je u pitanju Federacija BiH, istaknuo je kako je jedino sigurno da će ministar financija i zamjenik predsjednika Vlade biti iz HDZ-a BiH.

– Za sve drugo ćemo sjesti s kolegama i dogovoriti se. Naša je želja da imamo ovaj put industriju i energetiku, da malo promijenimo tu dinamiku, ali vidjet ćemo kako će to završiti. Nijedan razgovor još nije vođen. Nastojat ćemo da naš utjecaj u toj Vladi bude izraženiji. Predsjednik Vlade bit će Bošnjak, pa će Domom naroda predsjedati Hrvat – povukao je on.

Naglasio je kako će se usporedno s tim otvoriti razgovori o svim agencijama i direkcijama.

– Njih ima na stotine na razinama gdje ćemo zajedno uspostavljati vlast. Moj će prijedlog biti da ti razgovori ne traju predugo. Želimo do kraja idućeg tjedna kazati da smo se dogovorili – ustvrdio je Čović.

Govoreći o domovima naroda, Čović je izrazio uvjerenje da će se idući tjedan moći završiti taj proces jer ga vodi Središnje izborno povjerenstvo.

– Želja nam je da u svim županijama krenemo praviti intenzivne dogovore kako bi se napravile vlade tamo gdje mi možemo, odnosno u pet županija, plus zeničko-dobojski prostor gdje mislimo da će predstavnici HDZ-a i stranaka oko nas imati svoje ministre u vladama – napomenuo je on.

Predsjednik HDZ-a BiH smatra kako će imati dovoljnu većinu od 46 ili 48 predstavnika u Domu naroda FBiH.

– Što se tiče Kluba Bošnjaka treba sačekati. Taj broj ne bi trebao utjecati na naš Sporazum, a što se tiče Kluba Srba čini mi se da će to biti uvjerljiva većina onih koji su potpisali Sporazum. Ovaj Sporazum će ostati na snazi i mi ćemo praviti Vladu FBiH i Vijeće ministara zajedno – komentirao je on.

Na upit novinara da komentira izjavu Christiana Schmidta koji je kazao kako je vrijeme da se dejtonski Ustav preoblikuje u moderan ustavni okvir, Čović je istaknuo kako bi bio sretan da BiH dobije moderan Ustav.

– Za to nam treba dvotrećinska većina koju tražimo još od onog Travanjskog paketa od prije petnaestak godina. Dat ćemo puni doprinos, jer to je naš posao, to je jedna od točaka koju smo definirali Sporazumom prije nekoliko dana. Nakon što uspostavimo vlast, u šest mjeseci bismo trebali imati ograničene izmjene Ustava i izmjene Izbornog zakona. U kojoj mjeri ćemo to morati raditi sveobuhvatno, to je veliko pitanje. Ali to neće raditi Visoki predstavnik i međunarodna zajednica, to mi moramo uraditi – smatra on.

Čović je na kraju istaknuo kako je koncept zajedništva HNS-a jedina sigurna osnova njihovog djelovanja, sve dok se ne riješi jednakost hrvatskog naroda. Također, najavio je i održavanje Sabora HNS-a BiH za veljaču te naglasio kako “HNS ostaje središte politike Hrvata u BiH”.

(Fena)