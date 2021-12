Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović: Ako se sada ne dogovorimo nećemo nikad

Nakon četiri dana pregovora o izbornoj reformi sa izaslanikom SAD-e Matthewom Palmerom i direktoricom pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst, te čelnicima vladajućih i opozicionih stranaka, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, danas je prvi put dao izjavu.

Kazao je da je puno toga bilo na stolu, ali da nisu ništa usaglasili. Poručio je da ako se dogovor ne postigne u ovom mjesecu, u neizbornoj godini, “boji se da se nikada neće dogovoriti”.



– Postoji mogućnost da za nekih 10-15 dana, ako imamo napretka u razgovorima koje će ovdje predvoditi Nelson i Sattler, nastavimo još jednu rundu razgovora. Ima smisla razgovarati u neizbornoj godini, nije još puno ostalo, a poslije nema smisla – naglasio je on, dodajući:



– Naš stav se počesto razumio i to mi je drago, da hrvatski narod treba birati svoje prestavnika tamo gdje je to Ustav definirao, domovi naroda i Predsjedništvo BiH. Većina predstavnika bošnjačkih stranaka, jučer je kazala u tom duhu da nije dobro da neko drugi Hrvatima bira predstavnike, ali kad to treba definirati kako tu je puno upitnika.



Poručio je da za njega “legitimno predstavljanje nema alternative, te da je to dio Sporazuma potpisanog u Mostaru”.



– Ponudili smo rješenja za presude Suda u Strazburu i presudu Ustavnog suda BiH, predznak koji definira, naziv konstitutivnih naroda vežemo dodatak I predstavnici onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod, hrvatski, bošnjački ili srpski član i oni koji se ne izjašnjavaju kao konstituvini narodi – pojasnio je prijedlog HDZ-a, prenosi Faktor.



Nadalje, kada je riječ o Domu naroda FBiH nije se govorilo o etničkim nazivima klubova, a da HDZ insistira samo da budu legitimno izabrani.



– Natpolovična većina bira delegate u Klub u Domu naroda BiH, gdje minimalno su četiri predstavnika Hrvata i jedan koji nije konstitutivni narod, a da dodatkom u Ustavu od 15 predstavnika u Domu naroda BiH preciziramo minimalno jedan koji se ne izjašnjava kao konstitutnini narod. Federalizam nema nikakve alternative, maštanja o građanskom konceptu nisu bili tema. Saglasni smo i oko integriteta izbornog procesa, odnosno tehničke izmjene, odnosno sve ono što nam treba da se osigura transparentnost izbornog procesa – naveo je Čović.



Jedna od ideja, kazao je on, bila je da se sve izmjene oko Predsjedništva i Doma naroda budu ugrađene u Ustav BiH.



– Ako nismo u stanju dogovoriti u 12. mjesecu, bojim se da se nikad nećemo dogovoriti. Zamolio sam da do tada, do 15. decembra ne čekamo, jer mi između dolazaka Palmera i Eichhorst ništa ne radimo. Stranci nisu bili naklonjeni HDZ-u, mislim potpuno drugačije. Mogu se samo zahvaliti ljudima iz SAD-a i EU-a jer žele pronaći rješenje, međutim oni nemaju rješenje. Tražili su isključivo da se mi dogovorimo. Neće na sebe preuzeti rizike da se modeli zovu po njima, kao što je odbačeni Fuleov model. Svi su spremni da narednim dolaskom ovo završimo – naglasio je predsjednik HDZ-a.



Komentirao je i glasanje HDZ-ovih delegata u Domu naroda o zaključku Kluba srpskog naroda u kojem se traži da se poništi Inckov zakon o zabrani negiranja genocida u BiH.



Podsjećamo, osim delegata iz Kluba Srba, za ovo su glasali i HDZ-ovi delegati u Domu naroda Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara.



– Prvo taj zakon se ne zove tako, nemojte davati nazive zakonima koji ne postoje u ovoj državi. Postoje izmjene nekih članaka koji definiraju unutar sebe određen odnos prema zločinu genocida, zločinu protiv čovječnost i ratni zločin. I onda je to razrađeno “šta ako neko uradi ovako”, “šta se se smije ili ne smije”.



Što se tiče mog ponašanja na Domu naroda nikom baš ništa ne dugujem. Nadam se da ja više nikada neću biti doveden u poziciju da na takav način odlučujem o Domu naroda. Jedan dobar dio onih, kao recimo gospodin Radončić, gospodin Izetbegović su jučer bili nazočni kad smo o tome razgovarali sa predstavnicima međunarodnih institucija, kada sam im kazao da je to zadnji put da ja na taj način sam dio procesa pomaganja nečemu u Bosni i Hercegovini, a da ja ovakvu cijenu plaćam.



Prvo taj zakon nije prošao to je jasno, niti će proći ne zakon nego zaključci. Ako je to nekoga povrijedilo ja se ispričavam, ali ja se nadam da više nikada nećemo biti na taj način dovedeni u poziciju da se okupljamo, uvjetujemo i međusobno ohrabrujemo da bi sjedili zajedno. Mislim da smo to raspravili ovdje to su čuli i Radončić i Izetbegović – kazao je Čović.

(Kliker.info-Vijesti)