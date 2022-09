Predsjednik HDZ 1990 Ilija Cvitanović u Pressingu : “Ne vrijeđa me da sam Bosanac, zvono ne smeta ezanu i obratno”

Predsjednik HDZ 1990 Ilija Cvitanović kazao je u Pressingu na N1 kako bi mnoge stvari uradio drugačije i bolje od lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Također, komentarišući izjavu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvog čovjeka SNSD-a Milorada Dodika kako ne voli da ga zovu Bosancem, Cvitanović je kazao da nema problem s tim jer su ga tako i zvali kada je studirao u Zagrebu.

Cvitanović je večeras ponovio svoj stav da će biti prvi za gašenje Hrvatskog narodnog sabora, ali kada se steknu uslovi za to.

“Mislim da bih mnogo stvari radio drugačije i bolje. Dvadeset godina vlasti Čovića nije ostavilo tako značajne efekte. Sada smo stjerani da imamo HNS. Dakle, najveći zagovornik gašenja HNS-a bit ću i jesam, ali kad se steknu uslovi – to je promjenom Ustava i Izbornog zakona. Hrvatski narod ima mogućnost izbora, osim na nivou Predsjedništva gdje imamo samo jednog kandidata”, naveo je.

Na pitanje voditelja Pressinga Amira Zukića šta je mislio izjavom da “ako Bošnjaci žele obračun – imat će ga”, prvi čovjek HDZ-a 1990 odgovorio je kako je mislio na “politički obračun”, a ne na puške.

“Možda je to izvučeno iz konteksta. To se odnosilo na Bakira ako žele obračun. Nikada ne govorim o narodima. Dolazim iz multietničke sredine gdje zvono ne smeta ezanu, ni ezan zvonu. Govorim o zloupotrebi. To je bio odgovor na agresivnu politiku prebrojavanja. Borit ćemo se svim političkim sredstvima, naravno da to nije puška”, istakao je.

Šta ukoliko Komšić pobijedi i stranke u Sarajevu uspiju osigurati trećinu u federalnom Domu naroda i tako izbace HDZ iz vlasti?

“Ne želim braniti HDZ, ali bolje ne kalkulirati s tim da će se dogoditi. Politički je vrlo mudrije ne igrati se sa izbornom voljom jednog naroda. To će nas jednostavno dovesti u nikad goru krizu. Nema smisla da se pokuša ukrasti tog šestog predstavnika u Domu naroda. Komšić je ukrao poziciju Hrvatima”, jasan je bio Cvitanović.

Na kraju se osvrnuo na Dodikovu izjavu da ne voli da ga zovu Bosancem ida mu dođe da se pobije kada ga neko tako oslovi. Cvitanović je naveo da su njega u Zagrebu, tokom studija, zvali Bosancem.

“Ne vrijeđa me (da ga zovu Bosancem). Dok sam studirao u Zagrebu zvali su me Bosanac. Budući da dolazim iz Prozor-Rame negdje sam ono slovo “i” u BiH. Ne vrijeđa me ni da me zovu Bosancem niti Hercegovcem. To je moja domovina”, zaključio je predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

