Predsjednik Građanskog saveza osudio istupe Boške Ćavar : “Pobočna satnija UZP-a”

Predsjednik Građanskog saveza Muhamed Fazlagić reagovao je danas povodom istupa Boške Ćavar novoizabrane vijećnica Naše stranke za Gradsko vijeće Grada Mostara.

“Nakon Falatara i isljednika sa Heliodroma, potpredsjednice NS-a koja člana Predsjedništva naziva smećem, druge potpredsjednice koja razumije “argumentiranu frustraciju Hrvata izborom Komšića u Predsjedništvo”, Ćavar je samo logičan nastavak politike koja Našu stranku čini onim što jeste – pobočna satnija UZP-a”, istakao je u izjavi za javnost predsjednik Građanskog saveza.

Ćavar je da podsjetimo jučer izjavila da ne zna zašto je ljudi porede sa Željkomn Komšićem.

-Zašto bi ja bila Komšićka, ja ne znam šta sam loše uradila u ovom gradu u ovoj politici da bi me neko poredio sa Željkom Komšićem. Zna se ko je Željko Komšić, šta je on uradio i koliko je zla nanio ne samo Hrvatima, on je nanio zla cijeloj državi jer u tri mandata nije saznao gdje su Grude , gdje Široki Brijeg. Moje rodno mjesto je Široki Brijeg, ja gore idem i ja sam se rodila kao Hrvatica i ne mogu mijenjati svoju nacionalnost, niti sam se ja ikad udaljila od tog naroda ja volim sve ljude koji žive gore, ali nisu mi mrski ni Bošnjaci ni Srbi, izjavila je između ostalog Boška Ćavar.

