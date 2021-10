Predsjednik GO SDS-a Milan Miličević : Dodik žrtvuje milion ljudi u RS, može nas uvući u rat

Najave SNSD-a i Milorada Dodika o povlačenju nadležnosti i otcjepljenju su vrlo opasne i nepromišljene.

Ovo je izjavio Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, gostujući na TVK3.



– Ako je to istorijski cilj naroda koji živi u RS, taj iskorijeni cilj se radi tako što se to ozbiljni priprema. Ne može neko reći nekom ministarstvu, imate sedam dana roka da pripremite sve zakone koje ćemo mi usvojiti i otcjepiti se. Kako će za sedam dana neko to da uradi, kaže Miličević.



Za ti treba imati podršku ozbiljnih svjetskih sila, barem onih koji su garanti Dejtonskog sporazuma, uključujući i Srbiju. To u ovom momentu ne postoji, što znači da je to jedna obična avantura koja služi za zaštitu lične imperije jednog čovjeka. I ništa drugo. Koji je spreman da milion ljudi koji žive u RS žrtvuje, rekao je Miličević i dodao:



– Ne možete vi to uraditi za sedam dana. I šta onda? Kako ćemo preći granicu RS i zakucati na vrata Evropske unije i reći – evo mi smo došli, naša roba treba da pređe kod vas. Kako će preći, ko ste vi?



On je naveo da je njegov stav, a nada se da će biti i stav SDS-a, da se ovakav avanturizam ne može podržati i da ako postoji stav da RS treba biti samostalna onda to treba biti ozbiljan i istorijski pristup.



– Ovakva rješenja su samoubilačka, avanturističke i stavljaju na kocku ljude I ljudske živite. Služi da se sakriju ove afere koje imamo i da sačuva sistem s kojim smo propali, rekao je i dodao:



– Ovo je pitanje koje je ozbiljno i koje nas može uvući u rat. Ovo je ozbiljna priča. Ja nisam neko ko će svoju djecu poslati u rat.

