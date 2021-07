Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović : Srpska crkva odgovorna za genocid u Srebrenici (VIDEO)

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas kako je Srpska crkva išla prije vojske. “Išli su istom putanjom – prvo crkva, pa vojska i, na kraju, odgovorni su, pored ostalog, za genocid u Srebrenici”, kazao je Đukanović.

Predsjednik Crne Gore izjavio je da Srbija nikada nije prihvatila crnogorsku nezavisnost i gleda na Crnu Goru kao na dio “srpskog sveta”. Dodao je da Srpska pravoslavna crkva (SPC) djeluje slično “klerikalnom fašizmu”.



“Mogu to potvrditi za vrijeme za koje sam u politici, a to možemo potvrditi i istraživanjem historijskih dokumenata čak iz XIX vijeka”, rekao je Milo Đukanović na konferenciji “Zapadni Balkan: Ključni dio slagalice evropske bezbjednosti” u organizaciji GLOBSEC-a.



“Kad se vidi odnos Srbije u regionu, ta uloga je potencijalno destruktivna, zato što se Srbija vratila politikama iz ranih devedesetih. Srbija je tu da sačuva interes Srba gdje god žive u regionu. To je ista greška koju je Slobodan Milošević napravio devedesetih, znamo šta se desilo u Bosni i Hercegovini”, istakao je Đukanović.



Milo Đukanović: Srbi u CG ne mogu biti legitiman cilj Beograda



Rekao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaštitu interesa srpskog naroda u Crnoj Gori pokušava da predstavi kao legitiman cilj.



“Ne može miješanje u unutrašnje stvari jedne države biti legitiman cilj. Žao mi je što Srbija ponavlja greške i plašim se da to je to realističan potencijal za stvaranje nestabilnosti u regionu. Srbija to čini oslanjajući se na podršku Moskve”, istakao je Milo Đukanović.



Kako je dodao, ima veoma svježe sjećanje na devedesete, kada je, kako je rekao, Srpska crkva stigla prije vojske.



“Išli su istom putanjom – prvo crkva, pa vojska i, na kraju, odgovorni su, pored ostalog, za genocid u Srebrenici. Crkva je opasno oruđe u rukama retrogradnog nacionalizma i treba da usmjerimo političku odgovornost i pažnju na njih ako želimo da otklonimo destruktivne sile, opasne za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu”, ocijenio je crnogorski predsjednik.





