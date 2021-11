“Predsjednička politika” bivšeg predsjednika : Trump ilegalno šalje ‘izaslanike’ na granični prelaz Srbije i Kosova

Balkanu je samo to trebalo – miješanje Trumpovih ljudi, ometanje vanjske politike američke vlade, uznemiravanje političkih lidera i građana i Kosova i Srbije. U momentu kada sve gori, od Bosne, Crne Gore do Kosova, bivši predsjednik, koji je dva puta opozvan u Kongresu, šalje emisare koji dolijevaju benzin na goruće tlo.

Iako je prošlo skoro 10 mjeseci od kada Donald Trump nije u Bijeloj kući pokušava voditi, po njegovom shvaćanju, “predsjedničku politiku” iz svog imanja Mar-a-Lago na Floridi, slanjem svog poslušnika na vruću kosovsko-srpsku granicu.

Trump je o tome objavio priopćenje: “Danas je (11.novembar) moj izaslanik-ambasador Ric Grenell posjetio granicu između Kosova i Srbije kako bi pomogao da ove dvije zemlje zajedno rade na putu prema miru.”

Richard Grenell je u vrijeme Trumpovog predsjedničkog mandata bio posebni izaslanik za mirovne pregovore između Srbije i Kosova. Ali, sada je mogao doći na granicu samo kao privatni građanin što ga nije spriječilo da održi konferenciju za novinare: ”Došao sam ovdje zato što smo frustrirani!”

Privatni građani

Prema Trumpovom priopćenju on je iznerviran zato što su “Sjajni građani Srbije i Kosova prevladali ogromne prepreke u svojoj potrazi za ekonomskom normalizacijom. Sporazumi koje je posredovala moja administracija su povijesni i ne treba od njih odustati, mnogi životi su u pitanju.”

Prije godinu dana u Washingtonu su predstavnici Kosova i Srbije potpisali Sporazum o ekonomskoj suradnji, uz prisustvo predsjednika trumpa, a pod nadzorom upravo Richarda Grenella, koji je, iako bez ikakvih kvalifikacija, bio i američki ambasador u Njemačkoj, a kasnije, kratkotrajno, direktor Nacionalne obavještajne službe.

Trump je tada tvrdio da je on sazlužan za obustavljanje višestoljetnih ubijanja između Srba i Albanaca.

Ono što jeste bizarno, a možda i nezakonito jeste to da su i Trump i Grenell izgubili svoja radna mjesta kada je Trump napustio Bijelu kuću 20. januara 2020. godine.

Od tada su obojica privatni građani, zato je posve logično pitanje stvara li Trump vladu u sjeni, čija je zadaća sputavati Bidenovu administraciju. Na primjer – Trumpovi ljudi su u Brazilu gdje savjetuju predsjednika Bolisaria kako da pobijedi na izborima.

Tako je Bolisario već otpočeo s optužbama da je došlo do krađe na izborima iako oni još nisu ni održani. Sjećate se, upravo je to Trump radio prije američkih predsjedničkih izbora, kao što to čini i nakon izbora.

Šta radi Dua Lipa?

Krše li Trump i Grenell zakon?

U najmanju ruku, Trump i Grenell pokušavaju voditi vanjsku politiku što je jasno kršenje Loganovog zakona u kojem se navodi: “Svaki građanin Sjedinjenih Država, gdje god da se nalazio, koji, bez ovlaštenja vlade Sjedinjenih Država, izravno ili neizravno započinje ili vodi bilo kakvu prepisku ili odnose s bilo kojom stranom vladom ili bilo kojim njezinim službenikom ili agentom, s namjerom da utječe na mjere ili ponašanje bilo koje strane vlade ili bilo kojeg njenog službenika ili agenta, u vezi s bilo kakvim sporovima ili kontroverzama sa Sjedinjenim Državama, ili za poništavanje mjera Sjedinjenih Država, kaznit će se novčanom kaznom prema ovom naslovu ili kaznom zatvora do tri godine, ili će dobiti obje kazne.”

Što Vjosa Osmani i Dua Lipa rade zajedno u Washingtonu?

U međuvremenu, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je vrlo uspješna u Washingtonu gdje razgovara s predstavnicima Bidenove administracije i gostuje na panelima.

U pomno organiziranom boravku u glavnom američkom gradu predsjednici Osmani pomaže čuvena pjevačica Dua Lipa, koja, naravno, nije uključena u službene razgovore, ali zastupa Kosovo na panelima i nevladinim organizacijama.

Na pitanje novinara zbog čega Kosovo ne dopušta formiranje Zajednice srpskih općina na sjeveru Kosova, Vjosa Osmani odgovara:

”Zato što ne želimo imati Republiku Srpsku u svojoj zemlji. Pogledajte što se događa u Bosni i Hercegovini. Dodik želi sve uništiti, radi na raspadu BiH. Podsjećam, sve je krenulo od zajednice srpskih općina unutar BiH, završilo se s entitetom Republika Srpska, a sada se taj entitet želi odvojiti od Bosne i Hercegovine. Mi takav scenario ne želimo gledati na Kosovu.”

Ivica Puljić (AJB)