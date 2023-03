Predsjednica Federacije dobila imena kandidata : Jesmo li na korak do nove Vlade Federacije?

Jesmo li na korak do nove Vlade Federacije? Danas su predsjednici stranaka koje će učestvovati u novoj Vladi predsjednici Federacije Lidiji Bradara poslali spisak imena svojih kandidata. Među njima neka dobro poznata, ali i nova lica. HDZ-ovih je šest, a 10 budućih ministara je iz stranaka Osmorke. No, pitanje je hoće tako brzo postati i ministri. Dragan Čović samouvjereno kaže da hoće – i to do 6. aprila. No, prije toga kočnica je Refik Lendo, čiji više puta ponovljeni stav o Vladi bez SDA – znamo.

Imena potencijalnih budućih ministara Vlade Federacije BiH su zvanično na listi. Nakon što su stranke Osmorke i HDZ dogovorile podjelu resora i program nove Vlade prošle sedmice, danas su, kako je i dogovreno, finalizirali listu. 6. april je rok za imenovanje novog saziva Vlade Federacije, a da će se rokovi ispoštovati – uvjeren je i u svom stilu optimističan predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

A u budućem sazivu Vlade Federacije šest ministarstava prema ovoj raspodjeli pripalo je HDZ-u BiH. Ministarstvo finansija mogao bi zauzeti Toni Kraljević. Kandidat za novog ministra pravde je Vedran Škrobić, dok bi poziciju Ministarstva zdravstva mogao preuzeti poznati mostarski liječnik Milenko Bevanda. Za Ministarstvo kulture i sporta kandidatkinja je Sanja Vlaisavljević, a za Ministarstvo prostornog uređenja Željko Nedić. Pozicija ministra prometa i komunikacije mogla bi pripasti Andrijani Katić.

Prema raspodjeli ministarstava, 10 ministara dolaze iz Osmorke, ali i novi premijer. Već odavno je poznato da bi Nerminu Nikšiću trebala pripasti ta pozicija. SDP-u bi moglo pripasti Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a za ovu poziciju kandidat je Nerin Dizdar. Ministarsku fotelju mogao bi zauzeti i Vojin Mijatović u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Almin Hopovac potencijalni je ministar obrazovanja, a Vedran Lakić ministar razvoja, preduzetništva i obrta. Ipak, iz SDP-a za našu TV su potvrdili da listu sa imenima nisu zvanično predali predsjednici Federacije.

Naša stranka je već ranije najavila da će za Ministarstvo okoliša i turizma kandidovati Nasihu Pozder. NiP-u bi moglo pripasti važno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, na kojem će biti, kako je i planirano, Adnan Delić. NES bi mogao voditi dva ministarstva – za Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva su predložili Zuhara Porčića, a za Ministarstvo trgovine je predložen Anel Kljako.

Listu sa imenima posljednji su predali iz Stranke za BiH. Objavili su da bi im mogla pripasti dva ministarstva. U Ministarstvu za pitanja boraca i invalida kandidovali su Hasana Handžića, a za Ministarstvo energije, rudarstva i industrije kandidat je Adis Bubalo, koji se ranije bavio rukovodećim pozicijama u Elektroprivredi BiH.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je redovnu sjednicu Predsjedništva na kojoj su razmatrana aktuelna politička pitanja. Jedan od zaključaka je da bi potencijalno nametanje nove odluke visokog predstavnika u BiH, prema kojoj bi uspostava vlasti u Federaciji BiH ovisila od skupština…

Ovo ministarstvo bilo je na vrhu liste želja SBiH-a, a kružile su glasine i da je ultimatum za njihov ostanak u koaliciji na nivou FBiH. Za razliku od Čovića, optimizam ne vlada u redovima SBiH.

“Unutar Osomorke imamo najkvalitetniji kadar za rješavanje tih problema i zbog toga smo se fokusirali na dato ministarstvo. Nisam optimista jer nemamo izgledno rješenje – kada Bradara ponudi prijedlog Vlade, može doći do blokade”, kazao je Admir Čavalić, zastupnik ove stranke u Parlamentu FBiH..

Međutim, iako je raspodjela izvršena, a Osmorka i HDZ najavljuju da će imenovanje biti završeno do 6. aprila, podsjećamo da je Refik Lendo već ranije najavio da neće dati potpis za novi sastav Vlade ukoliko SDA ne bude dio vlasti. Iako odgovora na naše upite nije bilo, danas je svoj stav još jednom potvrdio na sastanku rukovodstva Federacije. Podsjećamo, predsjednica mora dobiti saglasnost oba potpredsjednika Federacije za imenovanje novog sastava Vlade FBiH. A do tada je Federacija u pat-poziciji, čekajući dogovor rukovodstva ili novu intervenciju Christiana Schmidta.

