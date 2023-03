Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara : Vlada FBiH će biti imenovana u ustavnom roku

Gošća ovosedmičnog izdanja Dnevnika D bila je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara.

Na početku kaže da se navikava na novu poziciju, te da je odmah počela sa obavezama.

“Imam komunikaciju sa kolegama. Jučer sam srelu kolegu Lendu na Zastupničkom domu, prije par dana sam se čula i sa kolegom Stojanovićem. Mislim da će ta saradnja biti ok.”

Ističe da dogovori o formiranju Vlade FBiH još nisu okončani.

“Pozvala sam kandidata za predsjednika Vlade gospodina Nikšića na razgovor, potom smo nakon dva dana imali sastanak sa predsjednikom Čovićem gospodin Nikšić i ja. Dogovorili smo jedan hodogram aktivnosti, otvorili neka pitanja vezana za resore. Početkom sljedećeg tjedna bi trebao biti konačan sastanak. Mi imamo utvrđena programska načela, smjernice, sad samo treba dogovoriti konačna imena, konačnu podjelu resora, ispeglati taj dogovor koji treba biti kompletan i naravno dostaviti imena. Ta imena još nisam dobila.”

Bradara navodi da je to proces koji treba trajati.

“Budući da je na strani drugog partnera Hrvatska demokratska zajednica okupljena sa strankama HNS-a pa mi već unaprijed imamo dogovorena neka rješenja i načela, međutim ipak je tamo osam partnera koji moraju dogovoriti neke stvari. Vjerujem da ćemo to tijekom sljedećeg tjedna sve finalizirati.”

Pojašnjava da je puno toga dogovoreno, ali “dogovoreno je kada je sve dogovoreno”.

“Vlada FBiH će biti imenovana u ustavnom roku. Moj prijedlog će otići sigurno prije isteka roka od 30 dana, ali kada će biti imenovana u Zastupničkom domu to ne ovisi samo od mene.”

Predsjednica FBiH kaže da ne zna kako će Refik Lendo u konačnici postupiti.

“Možete to tumačiti na razne načine, ali to će se u konačnici zvati jednim jedinim imenom, a to je blokada.”

SDA u ovom trenutku nikome u BiH nije partner

O eventualnoj novoj intervenciji Christiana Schmidta kaže: “Ja mislim da u BiH su najbolje odluke koje donose domaće institucije i trebamo težiti da sve i jedno rješenje bude naše domaće rješenje. Mislim da smo i došli u ovu situaciju i te ovisnosti o međunarodnoj zajednici, da naš i evropski put i naša pravna država, sve stoji jer neko u BiH čeka da nam neko ponudi neka bolja rješenja od onih koja mi sami možemo napraviti u BiH. Ja sam svjedokom da sve ono što se domaći političari dogovore je nešto što je trajno i što je dobro za BiH. HDZ nikad nije niti prizivala niti se radovala odlukama visokih predstavnika jer one su uglavnom uvijek išle na štetu hrvatskog naroda. Nadam se da ćemo pokušati postići dogovor unutar naših institucija. Naš Ustav i Ustav FBiH su zreli za jednu široku raspravu, konsenzus, viziju budućnosti BiH koju bi mogli donijeti domaći političari unutar institucija BiH. Mislim da su to onda dugoročno dobra rješenja za BiH. Ovo što Trojka priziva intervenciju visokog predstavnika, ja ne znam niti sadržaj, čujem o čemu se govori, ali u svakom slučaju mislim da dugoročna i trajna rješenja na takav način ne bi bile dobre niti za Hrvate, ali ni za jedan narod niti građane BiH.”

Navodi da u ovom trenutku uvođenje SDA u vlast izgleda kao nemoguća misija.

“Budući da SDA nema niti partnere niti razgovara sa bilo kim ozbiljno o sudjelovanju u vlasti, osim tog nekog uvjetovanja. Tako da treba pustiti vremenu da vidimo kako će se stvari odvijati i u kojem smislu će se SDA eventualno pojaviti kao neki partner. Oni u ovom trenutku nikome u BiH nisu partneri.”

Tvrdi da HDZ ne vodi nikakve razgovore sa SDA, ni formalne ni neformalne.

Bradara ističe da postoji čvrsta parlamentarna većina i u Zastupničkom i u Domu naroda.

“Ona je čak izraženija u Domu naroda, kao nikada do sada. I SDA se ponaša kao oporba. Pustimo vremenu da vidimo što će se događati. Još uvijek parlamentarna većina funkcionira.”

Jedini kandidat za predsjednika Vlade FBiH je Nermin Nikšić

Kada je u pitanju premijerska pozicija kaže da je to stvar političkog dogovora.

“Gospodin Nikšić je kandidat za predsjednika Vlade Federacije i s njim i obavljam razgovore. Ja drugog kandidata niti sam vidjela u eteru niti poznajem niti prepoznajem drugog kandidata za predsjednika Vlade.”

Na pitanje zašto Federalni parlament ne radi iako većina postoji, Bradara odgovara: “Federalni parlament radi, međutim Federalnom parlamentu zakone u proceduru šalje Federalna vlada koja je već četiri godine u tzv. tehničkom mandatu. Niti možete imati komunikaciju sa Vladom Federacije koja vam šalje zakone koje ona kreira kao politiku, a niti su se još uvijek stvorili uvjeti da nova parlamentarna većina izabere novu Vladu FBiH. U ovom trenutku se na razini BiH događa i jedan set socio-ekonomskih reformi, čeka nas puno životnih pitanja koja moramo rješavati. Bojim se da Vlada FBiH u tehničkom mandatu, ako do sada nije mogla riješiti te probleme, mislim da ih ne može riješiti ni u ova tri mjeseca. Mislim da će se to itekako brzo vidjeti kada se formira nova Vlada Federacije koja su to nova pitanja koja treba riješiti.”

Naglašava da je Vlada FBiH, u kojoj je i HDZ, desetkovana.

“Imali smo i nekoliko smrtnih slučajeva unutar te Vlade. Ona nije kompletna, nije potpuna i moramo znati da u Vladi FBiH, u najboljem slučaju, HDZ ima šest od 17 ruku. Malo toga možete kreirati ako nemate kapacitet koji možete provoditi kroz politike.”

Smatra da se sa poslodavcima i sindikatima mora voditi dijalog jer je to ekonomski dijalog.

“Bez toga ne možete provesti nijednu reformu u BiH.”

Prioritet će biti poboljšanje životnih uvjeta svih stanovnika FBiH

O fomiranju vlasti u HNK-u i SBK-u pojašnjava: “Svi kantoni su povezani sa Federalnom vladom. I uvijek se čekala uspostava federalne vlasti i onda se išlo na kantonalne razine kako bi se situacija preslikala. Mislim da će po formiranju Federalne vlade jako brzo uslijediti i imenovanje vlada koje nisu do sada imenovane u Federaciji. U HNK-u imate mogućnost dvije grupacije sa kojima možete uspostaviti partnerske odnose, a u SBK-u je poprilično izvjesno da su to HDZ i SDA. Trenutačno u Središnjoj Bosni SDA čeka formiranje federalne vlasti.”

Ističe da će joj prioriteti biti poboljšanje životnih uvjeta svih stanovnika FBiH.

“Moramo žurno provesti reforme koje se tiču života svakog čovjeka. Gospodin Stojanović ima slične stavove, dok gospodin Lendo ima drugačiji pogled na cijelo funkcioniranje i cijelu vlast u Federaciji.”

“Jučerašnju sjednicu Zastupničkog doma sam doživjela kao točku na temu mojih izjava o Darku Kordiću i želim da ta točka ostane”, zaključila je Bradara.

(Kliker.info-FTV)