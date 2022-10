Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Sarajevu : Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je danas u Sarajevu da Evropska unija želi da Bosna i Hercegovina postane njenom članicom. Von der Leyen je u Domu Oružanih snaga u Sarajevu govorila o preporuci Komisije EU da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, kazavši da je budućnost BiH u EU.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo boraviti u Sarajevu u ovom historijskom trenutku za Bosnu i Hercegovinu. Ali prije nego kažem nešto o ovom prelijepom gradu i zemlji, dozvolite mi da vas na trenutak odvedem u grad u kojem sam rođena i u kojem živim. Grad Brisel. U srcu Brisela je i djelić Bosne i Hercegovine.

Riječ je o ogromnom, živopisnom muralu mladog umjetnika iz Sarajeva – Rikarda Druškića. Rikardo je unio svjetlost i radost sa Balkana u sivilo briselskog vremena. Ali osim ljepote, mural šalje jasnu poruku: Da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto u srcu Evropske unije. Vi ste dio Evrope. Pripadate našoj Uniji”, kazala je.

Kandidatski status

Dodala je kako je bilo zaista dirljivo vidjeti evropsku zastavu na tri znamenitosti u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru – u čast prijedloga da Bosnu i Hercegovinu učinimo kandidatom za članstvo u EU.

“Jer, naša zastava će biti i vaša zastava. Mjesto joj je u ovoj zemlji. I zato sam ja ovdje danas. To moja poruka svim građanima Bosne i Hercegovine. Vaša budućnost je Evropa.

A to nije primarno zbog našeg prijedloga da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. To je zato jer građani Bosne i Hercegovina duboko vjeruju u Evropu. Više od tri četvrtine vaših građana podržava članstvo u EU. Za to postoji solidna većina u svim dijelovima zemlje. A ta vjera u Evropu je još i izraženija među mladima. Za mlade u ovoj zemlji, Evropa znači ekonomski prosperitet, i slobodu kretanja.

I ne samo to. Put ka našoj Uniji je također put ka boljoj Bosni i Hercegovini. Napraviti od ove zemlje zemlju kakvu priželjkuju. Nakon rata je rođena cijela jedna generacija Bosanaca i Hercegovaca. Oni ne žele da im zemlja bude podijeljena i definisana tragičnom prošlošću. Žele zemlju koja je ujedinjena zajedničkim osjećajem svrhe”, kazala je Von der Leyen.

Smisao preporuke

Istakla je da je članstvo u Evropskoj uniji dio te svrhe.

“A vi, novo rukovodstvo ove zemlje, vi ste ti koji mogu ispuniti njihove snove. Uz vaše političko djelovanje, zemlja ima jedinstvenu priliku u ovoj generaciji da krene naprijed. Ovo je trenutak za Bosnu i Hercegovinu, i želim ohrabriti sve vas da ga iskoristite. To je i smisao naše preporuke da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata. Posljednje četiri godine nisu bile jednostavne: zbog pandemije, zbog rata u Ukrajini, zbog dubokih političkih podjela. A ipak, čak i u teškim okolnostima, ostvaren je određeni napredak: kod javnih nabavki, i u postizanju članstva u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i ranije ove sedmice na suradnji sa EUROPOL-omIz toga svi možemo izvući vrlo jednostavnu pouku.

Gdje ima volje, uvijek ima i načina. Sada je trenutak da se ponovo udruže snage u zemlji i ostvari napredak na putu u našu Uniju. Neću detaljisati o osam reformskih koraka koje smo jasno naznačili u svojoj preporuci. Svi smo svjesni da provedba ovih reformi neće biti jednostavna”, rekla je Von der Leyen.

Pozvala je da se nikada ne gubi iz vida ono što je na kraju ovog puta.

Put u Evropu

“Bosna i Hercegovina će biti zemlja gdje su svi jednaki pred zakonom. Zemlja gdje će mladi svoj talent i naporan rad pretočiti u uspjeh. Oni vole svoju zemlju. Žele perspektivu ovdje. Zemlja koja je privlačna za investitore. Zemlja gdje se svi osjećaju zastupljeno – oni koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, kao i oni koji sebe vide kao građane ove zemlje. Nisu reforme bitne samo iz razloga što vas vode u našu Uniju.

Bitne su jer će vašu zemlju učiniti boljim mjestom, za sve koji u njoj žive. Put koji vodi u Evropu je jasan. A vrata su otvorena. Na vama je da zajednički zakoračite kroz ta vrata. To je vaša historijska odgovornost kao novoizabranih domaćih lidera Bosne i Hercegovine. A mi ćemo uvijek biti uz vas. Naš prijedlog za kandidatski status je jasan politički istup. Mi ćemo podržati vaše reforme i biti uz vas cijelim putem.

Spremni smo da idemo i korak dalje u integraciji naših privreda, bez odlaganja. Već je dosta toga dobroga u toku. Prije godinu dana, tokom moje posljednje posjete, prešla sam preko mosta između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, finansiranog sredstvima EU. Danas tokom dana, otvorit ću tunel Ivan, koji će dodatno olakšati vezu od Mostara do Sarajeva i dalje, sa Budimpeštom na sjeveru”, rekla je.

Sanirane posljedice

Dodala je da je Bosna i Hercegovina smještena u samom srcu Evrope, a da treba biti isto tako biti u samom evropske naše trgovinske i ekonomske razmjene.

“Ovakva saradnja je još i važnija u vrijeme kada Putinov energetski rat pogađa porodice i privrede širom našeg kontinenta. Danas želim najaviti da Evropska unija priprema paket energetske podrške za Zapadni Balkan. Paketom se kratkoročno predviđa 71 milion za saniranje posljedica većih cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva upravo ovdje u Bosni i Hercegovini. Srednjoročno će ubrzati prelazak na pouzdanije izvore energije.

Tu govorim o solarnim, vjetroelektranama i elektranama na biomasu koje se mogu izgraditi za manje od godinu dana, ali i o novim interkonekcijama između Bosne i Hercegovine i vaših susjeda. Znam da su mnogi u zemlji zabrinuti nakon ruske agresije na Ukrajinu. Putin nije samo napao osnovna međunarodna pravila koja su u ovoj zemlji garant mira još od 1995. godine. Putinov rat ima direktne ekonomske posljedice na sve koji žive u Bosni i Hercegovini”, rekla je.

Najbolje rješenje, kako je kazala predsjednica EK, za to je još tješnja saradnja sa Evropskom unijom.

Napravljeni iskoraci

“To je u vašem direktnom interesu i isto tako će vas približiti našem jedinstvenom tržištu i članstvu u Uniji. Ovo su vremena ubrzanih promjena na Zapadnom Balkanu i u Evropi. Otvorili smo pregovore sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Dodijelili smo kandidatski status Ukrajini i Moldaviji, i prepoznali evropsku perspektivu Gruzije. Tu je i novi zamah da se bliže okupi evropska porodica. A sada, i Bosna i Hercegovina pravi iskorake. Budimo iskreni.

Ovo se činilo nemogućim još unazad koji mjesec. A opet, tu sam, u Sarajevu, proslavljajući s vama novu stranicu u našoj zajedničkoj historiji. Gdje ima volje, ima i načina. A ukoliko Bosna i Hercegovina pronađe jedinstvo oko svrhe, ne postoji ništa što će vas zaustaviti. Ovog ljeta, priča o uspjehu mlade Mostarke doslovno je zatalasala svijet. Šesnaestogodišnja plivačica Lana Pudar osvojila je evropsko zlato u disciplini 200 metara leptir za žene, i oborila sve bh. rekorde. Njena priča je priča ove zemlje. Nije joj bilo lako trenirati u gradu u kojem nema olimpijskog bazena”, rekla je.

Naglasila je da je Lana uspjela, uprkos svemu.

“I sada, zahvaljujući njenom uspjehu, Mostar će dobiti novi olimpijski bazen. Lana je postala simbol, ne samo u njenom rodnom gradu, ne samo u njenoj zajednici, već širom zemlje. Njenu pobjedu su proslavljali svi u Bosni i Hercegovini, u svim entitetima i bez obzira na granice. To je san vaših mladih. San o zemlji ujedinjenoj u različitosti, ujedinjenoj sa svojim susjedima u jedinstvenoj evropskoj porodici.

A taj je san dostižan. Radimo na njemu – zajednički!”, poručila je Von der Leyen.

(Kliker.info-AA)