Predsjednica Atlantskog vijeća BiH: “Program reformi BiH jeste ANP i to je najveći iskorak nakon Daytona”!

Predsjednica Atlantskog vijeća BiH i profesorica na Univerzitetu u Mostaru Dijana Gupta ocijenila je da su ovosedmične odluke u Predsjedništvu BiH, kojima je potvrđeno imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Vijeća ministara BiH te planirano slanje Programa reformi BiH u sjedište NATO-a po njegovom imenovanju, značile da je BiH doživjela najveći iskorak i politički zaokret nakon Daytona.

Kada je BiH dobila iz NATO-a izradu Prvog godišnjeg Nacionalnog plana za članstvo (ANP), podsjetila je Gupta, bila je dužna to uraditi do kraja ove godine.

– To jesu pitanja iz oblasti sigurnosti, obrane, resursa i drugo. To jeste i pitanje reformi, ali da budem jasnija to je ANP. Zbog specifične situacije u BiH mnogi dužnosnici u svojim izjavama su govorili da je to nešto drugo. To nije istina. Ovo je ANP. Kakve će odgovore ponuditi oni koji budu slali taj plan to ne možemo sada znati – kazala je Gupta u razgovoru za Fenu.

Precizirala je da to u svakom slučaju moraju biti konkretne i točne stvari koje odgovaraju činjenicama.

– Potpis ANP-a od strane Predsjedništva BiH bio je povijesni iskorak kada su u pitanju vanjskopolitički ciljevi BiH. BiH je doživjela najjači iskorak i politički zaokret poslije Daytonskog sporazuma. Ovo je sada prva faza poslije koje idu naredni koraci, koji će se koordinirati između NATO-a i BiH. Svakako će tu biti još pitanja i uvjeta koje će BiH morati završiti. To uključuje dijalog. NATO je savršen, najjači vojno-politički savez na svijetu i vrlo je konkretan kada je u pitanju suradnja. Oni jako cijene i poštuju partnerstva. Mi smo zemlja partner i mislim da smo potpisivanjem ANP-a dobili veliki međunarodni kredibilitet kod NATO-a, kao i kod naših saveznika koju podupiru put BiH u NATO i EU. Da, mi smo na neki način odblokirali državu i izvodimo je iz stagnacije. Predsjedništvo BiH je imalo ključnu ulogu u tome – kaže Gupta.

Pritom ističe i da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik napravio ispravan potez i da je ovaj put pokazao da bi možda gradio pomirljivu, kompromisnu politiku upotrebljivog koncepta u BiH.

– To bi se trebalo cijeniti. Mir i kolektivna sigurnost, kao i ekonomija su najvažniji za BiH. NATO nam je najvažniji i najprioritetniji vanjskopolitički cilj. Sada se svi moraju uključiti aktivno da se implementiraju i drugi vanjskopolitički ciljevi. ANP je donio optimizam – zaključila je Gupta.

(Kliker.info-Fena)