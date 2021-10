Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine : Ukoliko Tužilaštvo BiH ne reaguje, podnijeću krivičnu prijavu protiv Dodika

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da sve izjave njegovog kolege Milorada Dodika, u vezi teritorijalnog integriteta BiH, postaju predmetom rada Tužilaštva BiH, te da njegova djela predstavljaju rušenje ustavnog sistema države, javlja Anadolu Agency (AA).

Komšić je nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa ministrom za evropske i vanjske poslove Republike Austrije Michaelom Linhartom u Sarajevu, rekao da je BiH od priče o evropskom putu, ispunjavanju 14 prioriteta, u kratkom vremenskom roku došla do priče o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu države.

“Dodik sve što priča postaje, zapravo, predmetom rada Tužilaštva BiH. To vam govorim kao pravnik, jer ovo što radi je rušenje ustavnog sistema BiH i time bi se trebalo baviti tužilaštvo i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi”, naglasio je Komšić.

Dodao je da član Predsjedništva BiH Dodik ide na dva pravca, kada je u pitanju njegova politička taktika. Jedan je usmjeren na domaću javnost, odnosno na narod u bh. entitetu Republika Srpska, a drugo da međunarodnoj zajednici “stavi do znanja da je on faktor, i da oni moraju prihvatiti ovo što on radi”.

“Mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi, kojima je do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu ili bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dodik ima problem i s međunarodnom zajednicom i s nama. Jednostavno ne želimo biti dio njegovog ludila, bilo političkog bilo fizičkog”, rekao je Komšić.

Na pitanje da li će protiv Dodika podnijeti krivičnu prijavu, Komšić je rekao da je to njegova obaveza ukoliko izostane reakcija Tužilaštva BiH.

“Ovo ludilo će trajati dok se pomenuti gospodin ne urazumi, ili ne uzme terapiju, ili dok se ne urazumi. Dotad traje ludilo, kao i svako” kazao je Komšić,

Dodao je da na ovaj način ne poredi cijeli narod s pojedicima ili pojedinim politikama, te konstatuje da Dodik vodi RS u opasnu situaciju.

“RS nije mjesto u kojem se sjajno živi. Ne živi se u cijeloj BiH, ali u RS-u je najlošije. Ako vam presijeku i te dovode kisika, odnosno novca, šta ćete onda? Od kojih para”, istakao je Komšić, postavljajući i pitanje ko će isplatiti plate vojnicima koje Dodik poziva da napuste Oružane snage Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-AA)