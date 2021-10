Predsjedavajući Predsjedništva BiH : Spavajte mirno, nije ovo ‘91. da dođe JNA, a mi sa dva metka!

Prvi čovjek državnog predsjedništva Željko Komšić poručio je večeras kako građani Bosne i Hercegovine mogu mirno spavati. Kako je kazao, nije ovo više 1991. godina, kada je na jednoj strani bila JNA, a na drugoj branioci BiH sa “dva metka.” Dodao je da “nema te sile koja ovu zemlju može rasturiti”.

Razgovarate li sa Dodikom mimo sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Pričali smo nekad, a sada je teško. Ranijih mjeseci moglo se nešto privatno progovoriti, ali sad nemam volje da pričam o tim stvarima i da se pravim da ništa nije bilo dok on vrijeđa i glumi kabadahiju. Nemam apetita da se družim s njim.

Rekli ste ranije da iza ovoga što Dodik radi stoji sistem. Koji – ruski, srbijanski ili neki drugi?

On ima podršku u određenim krugovima u Beogradu, Moskvi, ali konkretan plan “aktivnosti” su napravili neki ljudi koji stoje iza Memoranduma SANU-a. Kod Dodika možete prepoznati rečenice kada Bošnjake naziva muslimanima i na taj način kaže da nisu narod, nego vjerska skupina. Državne institucije naziva zajedničkim – sve je to ta šema. Poznajem iza toga i neke sarajevske profesore koji su nekada sjedili u Predsjedništvu.

Mislite na Kecmanovića?

On je Dodikov savjetnik.

Javnost ismijava Dodika, ali dobar dio je zabrinut. Vaša poruka građanima BiH.

Ne mogu vam garantovati šta je u glavama Dodika i njegovih ljudi. Mogu garantovati za sebe – do posljednjeg daha čuvat ću ovu državu. Na osnovu životnog iskustva mogu reći da nema te sile koja ovu zemlju može rasturiti. Bilo je trenutaka kad su Bosnu i Hercegovinu pocijepali, kao kada je bio sporazum Cvetković-Maček, ali je nisu mogli podijeliti. U ovoj zemlji uvijek ima dovoljan broj ljudi koji na to neće pristati. To je činjenica. Dok smo spremni stajati iza ove zemlje, i da je branimo, na pametan i mudar način, ovo više nije ‘91. da nam dođe JNA a imamo samo dva metka – ne mogu nam ništa.

Mogu li građani mirno spavati?

Ja ću mirno spavati. A mogu i građani.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je potom dodao da je odgovornost za sve što se bude dešavalo u BiH nadalje na Tužilaštvu. Komšić je to poručio kao komentar na najnovije poteze člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Je li ovo državni udar?

“Jeste, ovo je pokušaj državnog udara. Ne bih rekao da je RS krenula u rušenje države, on uvlači institucije RS preko NSRS. Činjenica je da također postoji vidljiv politički otpor i na nivou građana RS u sve ovo što radi. On ima tanku većinu u NSRS pa još uvijek to može da radi. Mislim da nije uredu da stavljamo jednakost između Dodika i svih ljudi u RS jer definitivno oni ne misle kao Dodik. Oni gledaju dalje i vide da bi to moglo biti jedna avantura sa pogubnim posljedicama za Dodika i njegovu politiku“, kazao je Komšić.

“On ne može ukinuti OS BiH, on ne može ukinuti OSA-u, SIPA-u, sve će to nastaviti da postoji. On pokušava da izazove jedan incident, što nasilniji ne bi li imao opravdanje za sve što rade prije svega pred ljudima u RS i one koji su protiv politike pridobio kod sebe“, istakao je Komšić.

Dodaje da je njemu kao pokriće dovoljan “bilo kakav incident”.

“Bilo kakav incident je njemu dovoljan, kao opravdanje za sve što radi. Sva ta njegova priča ipak nije toliko duboko ukorijenjena u RS i u politikama u RS”.

Ako Dodik opkoli kasarne OS BiH, ako postavi specijalce na entitetsku granicu?

“To je krivično djelo, isto kao što je i ovo što je urađeno sa tim Inzkovim zakonom i ovo što je danas urađeno u NSRS- jeste krivično djelo. U ovom slučaju, sačekat ćemo da vidimo šta će Tužilaštvo reagovati, ali ćemo reagovati. Tužilaštvo radi, i OSA i SIPA, bez obzira na njega. Postojat će i Predsjedništvo sve da on sutra napusti Predsjedništvo. Bitno je da se zadrži taj legalitet“.

Komšić je kazao da je od ovog trenutka odgovornost za sve što se dešava na Tužilaštvu BiH.

“Ovo što su uradili u ova dva navrata u NSRS jeste ispipavanje pulsa i reakcije i ja sam siguran da će Dodik ići do kraja sa svojim najavama. Po meni, ovo je trenutak da Tužilaštvo reaguje onako kako mu nalaže zakon. Ovdje postoji nešto što je organizovana grupa na čelu sa Dodikom, od ovog trenutka odgovornost za sve ono što će se dešavati u BiH leži na Tužilaštvu. Dakle, hoće li raditi svoj posao ili neće. Po državu, po stabilnost je najbolje da oni rade svoj posao. Zato potenciram da odgovor mora ići kroz institucije sistema“.

Optužnica, hapšenje? Nasljednik Gordane Tadić?

“Ja ne znam gospodina Kajganića, gospođu Tadić sam možda sreo dvaput, dakle kako oni gledaju na te stvari. Mene interesuje da provedu zakon onako kako im je naloženo upravo tim zakonima. Ja mogu reći šta bih ja uradio da sam tužilac; ja bih to uradio bez obzira na sve. Ali pošto ja nisam tužilac, sad ćemo vidjeti šta će Tužilčaštvo uraditi. Ovo je klasično rušenje poretka, preuzimanje nadležnosti, kvalčifikacija djela može biti da se objedini više krivičnih djela. Ali, neka znaju da šta god uradi; odgovornost za buduće događaje je na njima“, kazao je Komšić.

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Pressingu na N1 kazao je kako se svi građani, koji vole ovu državu, trebaju zapitati šta bi bilo da je Dragan Čović, umjesto njega, u državnom predsjedništvu. “Ne smijemo pustiti da u Predsjedništvu BiH bude 2:1 protiv Bosne”, kategoričan je bio Komšić.

Zašto Bakir Izetbegović banalizira ovo što radi Dodik. Jučer kaže da će “biti da se tresla gora, a rodio se miš”?

Nismo pričali, jučer smo se kratko sreli. Zašto to radi? Možda on nešto zna. Možda misli da nije vrijeme da se pravi drama? Možda je to njegova taktika? Ali u ovom slučaju vjerujem da bi Izetbegović i SDA, ali i druge stranke i njihovi lideri, stali na pravu stranu ako treba.

Prošle sedmice Ivo Komšić je u Pressingu kazao da se Izetbegović lažno predstavlja kao vođa bošnjačkog naroda?

Mogu se složiti sa tom izjavom. Ovdje žive narodi, ali oni nisu plemena da imaju svoje poglavice. Da neko od političara dobije 75 posto glasova možda bi mogao govoriti u ime naroda. Sam taj koncept da se razgovara ispred naroda je pogrešan i vodi u podgrijavanje atmosfere u zemlji. Mislim da se država gradi samo kroz institucije, Ustavom, zakonom i procedurama. Naš legitimitet potiče od pojedinaca, a ko su oni i šta su – to je manje važno.

Hoćete li biti ponovo kandidat za člana Predsjedništva?

Ko zna šta će biti sutra? Ne znamo šta će sutra biti. Znam da u ovom trenutku trebam raditi. Taj put je odabran davno i ja od njega ne mogu odustati. Bio bih sretan da uopšte nije važno ko je u Predsjedništvu BiH, to bi značilo da imamo stabilne institucije.

Šta da je Čović u Predsjedništvu umjesto Vas?

Neka svako samo zamisli šta bi bilo da je Čović u Predsjedništvu BiH.

Vi ste rekli da nudite obraz? Šta ste uradili još?

Vi tražite da ocjenjujem sebe. Mislim da jesam sačuvao obraz, nisam radio ni protiv koga, tako ni protiv svojih suparnika. Želim da ova zemlja opstane i da bude mnogo bolja nego sad. Ako BiH ne bude mnogo bolja, imat ću utisak da sam se borio, ali nisam izborio.

Osjećate li odgovornost što ste ušli u koaliciju sa SDA, SNSD-om i HDZ-om?

Kada bih se ja pitao nijedna ta stranka ne bi prešla prag. Dok sam bio u Predsjedništvu dobili smo ANP. Jesmo li uspjeli depolitizovati CIK? Sad bijemo bitku s Dodikom. Šta bi bilo sa Oružanim snagama BiH da Podžić (član DF-a) nije bio ministar? Ja ponavljam kao papagaj, ako trebam položiti račun – tu sam. Ne smijemo pustiti da u Predsjedništvu BiH bude 2:1 protiv Bosne.

Partnerstvo Čovića i Dodika?

Ja nisam vidio niti jednu Čovićevu reakciju na ovo što radi Dodik. Zaključite sami zašto je to tako. Iz Hrvatske ima osuda, od uticajnih ljudi u javnom životu.

Vučić kaže da će Srbija prihvatiti sve što se dogovore “predstavnici bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda”?

To je ta pogrešna politika. I zanimljivo je da nikada ne pominje suverenitet. Govori hajde da ostane BiH, ali da se oni pitaju. I sva je bitka oko Predsjedništva BiH, oko donošenja odluka. Beograd to već ima, a Zagrebu malo fali. Treba im Predsjedništvo. I Evropljani to shvataju. Ne znam da li je to komična ili tragična scena. Evropljani u hodnicima šapuću kako ih je stid šta radi Hrvatska.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zaključio je kako je njegov kolega Milorad Dodik izazvao krizu kako bi oborio “Inzkov zakon” kojim se zabranjuje negiranje genocida. Iako je Dodik imao dosta uspjeha ranije u “političkoj trgovini”, ovaj put nije našao sagovornike u međunarodnoj zajednici, ocijenio je Komšić, što ga je nagnalo da još više “diže ljestvicu”.

Šta je bilo na sastanku s Borrellom?

Ne moram učestvovati u Dodikovim vrijeđanjima. On pominje “muslimani” za Bošnajke itd. Ako Borrell mora, ja ne moram slušati.

Zašto niste otišli na Samit nesvrstanih u Beograd, na sastanak sa Lavrovim?

Nakon ponižavanja BiH od Lavrova, zar mislite da treba da se sastanem s njim? Mi smo željeli imati korektne odnose sa Rusijom. Oni se dosta čudno ponašaju. Rusija se ne pita ništa oko našeg NATO puta.

Ali pita se u vezi s EUFOR-om?

Da sam na njihovom mjestu dobro bih razmislio o EUFOR-u. Ako ne bude EUFOR-a, onda se vraća NATO. Ja sam potvrdio da ću doći u Beograd, ali nakon hapšenja Vranja nije bilo smisla da učestvujem. I sada vidim da je dobro što nisam otišao. Mislim da bi mi bilo mučno u Beogradu kad vidim šta radi Vučić u priči oko nesvrstanih. Tito se okreće u grobu kada vidi šta Vučić radi.

Reakcija na puštanje Vranja?

To je jedan bahati odnos srbijanske vlasti. Ne znam ko je povlačio taj potez da se uhapsi. Da li je to radila samo policija kojom komaduje Vulin ili je bio sud i tužilaštvo. Oslobađanje govori ko odlučuje, njemu je bilo produžen pritvor, a onda je pušten na slobodu.

Da li su na sceni političke igre?

Da. Ovo pokazuje da su policija i pravosuđe u Srbiji u službi politike.

Vaš komentar na odluku NSRS da se ide u osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS?

Dodik je u cijelu priču ušao poučen svojim iskustvom. On kad je ranije blokirao dolazili su mu stranci na pregovore. Po prvi put se desilo da neki od stranaca neće da učestvuju sa takvim balkanskim banditom. Ovo je šibicarska politika – evo ja ću napraviti problem, a oni će doći da trguju. On je htio na ovaj način da obori Inzkov zakon, od toga nema ništa, i kako nije našao sagovornika krenuo je da diže ljestvice. On se nada da će ga neko iz Washingtona ili Bruxellesa sada nazvati i reći hajde malo ublaži…

