Predrag Kojović: ZAVNOBiH je ideologija BH bloka

Naša stranka je postigla sporazum sa SDP-om i DF-om kada je riječ o zajedničkom djelovanju u državnom i federalnom parlamentu. Šta predstavlja taj dogovor i hoće li on uključiti HDZBiH u vertikalnom formiranju vlasti?

– Bh. blok, koji čine Naša stranka, DF i SDP, principijelni je dogovor da će ove tri stranke u razgovorima o federalnom i državnom nivou vlasti djelovati zajednički, a ne pojedinačno. Ja se duboko nadam da smo svi svjesni koliko je ovo važan trenutak i za BiH i za građanske političke opcije.

Velika očekivanja

Iskreno vjerujem da etnokratija utjelovljena u dejtonskom ustavu nije doprinijela zaštiti etničkih kolektiva tamo gdje su manjina, nije inicirala i ohrabrila političku i socijalnu reintegraciju zemlje i, zapravo, nagriza, poput hrđe, bh. socijalno tkivo i udaljava nas jedne od drugih, pa čak proizvodi agresivni i opasni nacionalizam koji urušava BiH kao političku zajednicu koja postoji stoljećima, dijeli jezik, kulturu, historiju i ima osjećaj zajedničke sudbine. Ako želimo BiH onakvu kakva je definisana na Prvom i Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a i onakvu kakva je formulisana u referendumskom pitanju, onda moramo promijeniti način na koji smo razmišljali o našoj zemlji od rata do danas. Vjerujem da BiH ima pred sobom svijetlu budućnost, ali samo ako je počnemo uređivati na način na koji su uređene druge evropske funkcionalne države.

Kada kažem da BiH mora postati normalna država, onda mislim upravo na to, na ustavna i druga rješenja koja su se u praksi drugih evropskih zemalja pokazala kao adekvatna. U najkraćem, svako ustavno principijelno rješenje koje je dobro za građane Norveške, Švedske ili Njemačke je dobro i za građane BiH. Zato me frustrira kada međunarodna zajednica nama predlaže ili prihvata rješenja koja se nikad ne bi usudili predložiti svojim parlamentima i građanima. To je ideološka kičma BH bloka – suverena, demokratska, sekularna zajednica svih njenih građana. Svi građani i narodi BiH jednaki, na svakom njenom pedlju. Najbolji način da se obezbijedi ravnopravnost naroda u BiH je da se obezbijedi ravnopravnost svih građana. To je politika BH bloka.

Formiranje vlasti bez SDA izgledno je u pet kantona. Mogu li građanske stranke i stranke centra ispuniti očekivanja građana i kako će se učešće A SDA, SBB-a i SBiH odraziti na vlast na višim nivoima?

– Očekivanja građana su ogromna, nerealna. I neka su, ja to podržavam. Ni mi, kao ni bilo ko drugi ih sigurno ne može 100 posto ispuniti u kratkom vremenu i u ovakvom državnom sistemu. Ali, očekujem da tamo, gdje Naša stranka uzme učešće u izvršnoj vlasti ili je dio skupštinske većine, stvari krenu u drugom pravcu u odnosu na dosadašnji. Zahtijevam nultu toleranciju prema korupciji, nepotizmu i strančarenju, odnosno zapošljavanju po stranačkoj pripadnosti. I ne mogu se i neću zadovoljiti deklarativnim antikorupcijskim izjavama.

Tražimo donošenje zakona i uspostavljanje organa kojima će borba protiv političkog kriminala biti posao, misija. To je preduslov, i tek onda ćemo imati neophodno povjerenje građana da su ekonomske, socijalne ili obrazovne reforme koje planiramo u stvarnom i dugoročnom interesu većine i države BiH. Samo takva, moralna vlast, ima kredibilitet da traži od građana da uzmu učešća, da budu spremni žrtvovati slobodno vrijeme i znanje, jednostavno da se odazovu na sveopštu radnu akciju za izgradnju jedne nove, bolje, evropske BiH.

Da li je Edin Forto novi premijer KS-a i koje su to promjene na kojima će insistirati Naša stranka u ovom kantonu?

– Edin Forto, koga poznajem i s kojim radim već dugi niz godina, izuzetan je čovjek. Njegovi ljudski, profesionalni i drugi kvaliteti možda nisu očigledni onima koji ga ne poznaju dobro, jer on pripada onoj pomalo zaboravljenoj vrsti ljudi, rijetkoj u današnje vrijeme, koja ne voli da govori hvalisavo o sebi, nego preferira da posao koji radi govori o njemu. On je kandidat Naše stranke i kandidat BH bloka, ali konačni, zvanični dogovor sa strankama desnog centra još nije postignut mada se nadam da će biti vrlo brzo.

Predsjedništvo BiH nije baš krenulo slavno u novi mandat. Hoće li novi saziv biti produktivniji od prethodnog i dokad će se SNSD braniti od MAP-a, koji je sam zatražio?

– Svi članovi Predsjedništva BiH, kada preuzmu tu funkciju, postaju predsjednici svih građana BiH, a ne samo naroda iz čijih redova dolaze. Očigledno je da neki od njih imaju intelektualni problem da shvate i šta piše u Ustavu i šta je demokratski standard. Naravno, u nedostatku želje za bavljenjem teškim i gorućim ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima, igre sa zastavama, obezbjeđenjem i lokacijom sjednica predstavljaju “igara i hljeba” iz one poznate rimske poslovice.

Kućni odgoj

Da li će svi članovi Predsjedništva BiH napokon početi da rade u korist BiH i svih njenih građana ili će se truditi da postanu neka vrsta Trumpa i od te pozicije naprave reality show je njihova odluka o kojoj će građani BiH dati ocjenu za četiri godine. Ja ih pozivam da se izdignu iznad ponašanja koje su demonstrirali do sada i da našu zemlju počnu predstavljati na način od kojeg nas građane neće biti sramota pred svijetom. Nije to tako teško, za to je potreban samo osnovni kućni odgoj.

Kako komentarišete činjenicu da CIKBiH još ne donosi odluku o raspodjeli mandata?

– Nespremnost CIK-a da donese odluku u skladu sa svojom zakonskom ulogom u izbornom ciklusu tumačim kao posljedicu političkog uticaja kojem su članovi tog organa izloženi i to je manje-više sve što imam reći o toj temi za sada.

Gospodin Željko Komšić nedavno je kazao da je moguće formirati vlast na svim nivoima bez nacionalnih stranaka. Kako to provesti?

– Naša stranka je spremna razgovarati sa svima koji su otvoreni za implementaciju presude Sejdić-Finci, za jednog predsjednika BiH sa simboličkim ovlastima, za reformu dvodomnog federalnog Parlamenta, za uvođenje elektronskog glasanja, izbora načelnika u dva kruga… Kada te principe, od kojih mi nećemo odustati, stavite u kontekst matematike izbornih rezultata, onda se broj mogućnosti za formiranje vlasti značajno smanjuje. Smatram da je ideja o formiranju BH bloka izuzetno značajna politička činjenica i da je ovo što se događa ovih dana samo početak nečega što zaista može promijeniti put kojim je BiH išla do sada. Bilo bi krajnje neodgovorno prema našim glasačima, a i prema građanima BiH kojima je formiranje ovog bloka dalo nadu da je bolja, evropska, građanska BiH ipak moguća, prokockati sve zbog kratkoročnih dobitaka u ovom trenutku.

Adem Džaferović (Oslobođenje)