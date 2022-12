Predrag Kojović: Ne bih da prijetim, ali ako SNSD i HDZ nastave isto, od koalicije nema ništa (VIDEO)

Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu BiH, najavio da će sutra podržati Borjanu Krišto.

Sutra bi Predstavnički dom trebao da potvrdi njenu kandidaturu za mandatarku za sastav Vijeća ministara BiH.

Kojović je za BHRT govorio i o odnosima unutar Trojke i Osmorke.

“Trojka je stabilna i predstavlja čvrsto jezgro, partneri su se pokazali korektno i konstruktivno. Kad imate kilometražu s partnerima (Trojkom), osjećate povjerenje. Nadam se da ćemo i sa ovim novim partnerima Osmorke također razviti tu vrstu odnosa i povjerenja u narednom periodu jer izazova će biti jako mnogo”, rekao je Kojović.

Vrlo lako ćemo izaći iz vlasti

On je kazao da za partnera imaju SNSD i HDZ te da je to vrlo izazovno.

“Oni ne odustaju od prijašnjih svojih političkih ciljeva i nadam se da ćemo te politike uspjeti mi korigovati. Te politike su štetne za sve građane BiH, koje su rezultirali najmasovnijim egzodusom mladih ljudi iz ove zemlje. Nešto se mora mijenjati”, stava je Kojović.

No, jasno ističe da od koalicije nema ništa ako se nastavi dosadašnja politika HDZ-a i SNSD-a.

“Ne volim ulaziti u neki projekat i odmah prijetiti. Ali mi ne ulazimo u ovo zbog fotelja i vrlo lako ćemo izaći iz toga ako vidimo da naš doprinos u tome nije adekvatan onome za šta se zalažemo. Ako se nastavi politika tuk na utuk, kakav je bila u prethodnih 4 ili 8 godina, mi za to nismo zainteresovani”, jasno je poručio.

Govoreći o raspodjeli fotelja unutar Osmorke, Kojović je jasno izrazio svoju razočaranost jer nova šefica diplomatije neće biti Sabina Ćudić iz Naše stranke.

“Pristrasan sam prema kolegici Ćudić, ali vrlo rijetko sam osjetio da toliko ljudi vidi da je to najbolje kadrovsko rješenje. Ona je demonstrirala obilazeći Evropu i svijet i anulirajući HDZ kampanju pokazala kako bi moglo izgledati MVP BiH. Zato smo mi očekivali da ćemo dobiti to mjesto. Ja sam razočaran da to nismo dobili, ali šta da se radi. Još nije sve ni završeno”, istakao je.

Našu stranku, kaže, doživljava kao savjest i nekoga ko podvlači crvene linije. Kao primjer toga naveo je da se u partnerstvo sa HDZ-om i SNSD-om krenulo zbog programskih ciljeva. Podsjetio je da je taj dokument vraćanje u okvire Ustava.

NATO je prioritet

“Mi smo sa HDZ-om na nivou FBiH u ovom trenutku potpisali dokument, načela i smjernice. Naši timovi rade na konkretnom programu, na zakonima i datumima, kao što smo radili sa Vladom KS svojevremeno. Ima jedna rečenica koja kaže: nećemo glasati za izvršnu vlast u FBiH dok ne usvojimo prgramski dokument. Iste takve smjernice smo potpisali sa SNSD-om i ista rečenica će tu postojati”, naveo je.

Što se tiče NATO-a, Kojović ističe da je BiH zadržala određeni nivo saradnje s njima. Pridruživanje EU i NATO-u su prioritet Naše stranke, Trojke i Osmorke, podsjetio je.

“Rijetko se kada dogodilo da se stvori sticaj okolnosti koje su dobre za BiH. Ruska agresija na Ukrajinu je promijenila način razmišljanja EU o svom proširenju. Oni sada shvataju da je EU najuspješniji mirovni projekat na svijetu u koju treba ući po svaku cijenu. Sad je na nama da iskoristimo tu šansu. Nema neograničenog vremena. Otvorila nam se mogućnost da dođemo do onog što se zove otvaranje pregovora, nakon toga neka povratka. To je ono što bih ja volio da doživim – BiH kao članicu EU”, naveo je Kojović.

Naša stranka će imenovati premijera KS, Forto je jedan od kandidata, postoje i drugi, kaže Kojović, ali imena nije htio otkrivati. Odluka će biti ubrzo, istakao je.

(Kliker.info-BHRT)