Predrag Kojović : Duh Sarajeva je sjeme iz kojeg može izrasti BiH koju sanjamo (VIDEO)

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke bio je gost Večernjeg studija na N1. Pravnik, novinar – povratnik iz SAD-a u Sarajevo za N1 je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, Bh. bloku, uspjesnima i stavovima Naše stranke – ali i o Sarajevu, gdje su ga pojedinci iz politike nazivali četnikom i optuživali ga da mu je lako govoriti jer se iz Srbije vratio u BiH.

“To što političari daju kvalifikacije o meni je jedna stvar. Pitali su me mediji, kako sam reagovao kao Srbin na to što me Bakir Izetbegović napao. Ja nisam reagovao kao Srbin, ja sam reagovao kao Sarajlija. Meni je bilo neprijatno.”

“Ja sam neko ko je cijeli svoj život živio u Sarajevu, odrastao sam ovdje, moj je život Sarajevo. U Sarajevu kada neko radi nešto što ne treba – vi se loše osjećate kao osoba. To je onaj transfer nelagode”, kazao je Kojović za N1.

“Kada me neko napadne zbog etničke pripadnosti, nazove me pogrdnim imenom, ja toliko ljubavi i podrške dobijem na ulicama Sarajeva. Vjerujte, meni prilaze ljudi i govore ‘ja sam Safet, ali stvarno izvini’. Vama je neprijatno zbog nečega što je neko drugi uradio”, dodao je Kojović.

Istakao je da se Sarajevo demografski promijenilo, a na pitanje da li je Sarajevo i dalje multietnički grad – odgovorio je:

“Struktura stanovništva se promijenila, nije multietnično na način kako je to bilo prije rata. Ali duh Sarajeva je multietničan, on predstavlja sjeme iz kojeg može izrasti ta Bosna i Hercegovina koju mi sanjamo. Bez obzira da li ovdje živi tri posto Srba, jedan posto Hrvata – duh ovoga grada je ostao”, pojasnio je Kojović .