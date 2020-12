Predrag Kojović :Čedomiru Jovanoviću preporučujemo da u Srbiji spinuje protiv Aleksandra Vučića

Lider LDP-a i savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića Čedomir Jovanović gostujući na Federalnoj TV govorio je izborima u Mostaru.

“Imate Koaliciju za Mostar, pa je ona pomirila neke politike koje su do skora bile nepomirljive. Na jednoj listi su i Bakir i Komšić, a napravili su u Mostaru dogovor s Našom strankom i SDP-om za neke izborne jedinice. Ono što se nije moglo dogoditi u Sarajevu, dogodilo se u Mostaru”, izjavio je Čedomir Jovanović.

Povodom izjave Čedomira Jovanovića u kojoj je naveo da je BH blok u koaliciji sa SDA i DF-om u Mostaru reagovao je Predrag Kojović:

“Čedomir Jovanović duboko kompromitovanoj koaliciji SDA i DF-a želi priskrbiti zrno moralnog kredibiliteta tako što spinuje da su u tajnoj koaliciji s BH blokom. On tako pokušava ubijediti njihove dosadašnje birače da ne odustanu od njih, kao što su odustali u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bihaću… S druge strane, birače BH bloka želi odvratiti od glasanja za nas jer bi time politički moralni imperativ koji smo pred sebe postavili bio urušen. Taj moralni imperativ glasi: Ne nacionalnim strankama. Iza tog NE, najčvršće stojimo upravo u Mostaru. Ne samo zato što su nacionalne, već zato što su kriminogene, nepotističke i što opstaju na strahu i ucjenama i što su odgovorne zato što se izbori u Mostaru nisu održali 12 godina za šta smo se s teškom mukom izborili upravo mi, a prije svih naša Irma Baralija. To ničim ukaljati nećemo. Čedomiru Jovanoviću preporučujemo da u Srbiji spinuje protiv Aleksandra Vučića, s kojim je u koaliciji, ako mu je zaista do građanske BiH. Radeći protiv BH bloka, on se ustvari bori protiv takve Bosne i Hercegovine. BH blok nije nikakva injekcija za oživljavanje propalih, moralno i na svaki drugi način kompromitiranih političkih projekata. Pogotovo nećemo dopustiti da to bude u rukama istih takvih političara iz drugih država”, naveo je Kojović.

Demokratska fronta Hercegovačko-neretvanskog organizovala je jučer šetnju od Trga Musala u Mostaru do Starog mosta, gdje je zatim uslijedio performans bacanja cvijeća u Neretvu, što je simboliziral proteklih 12 izgubljenih godina u Mostaru bez lokalnih izbora.

“Ovo je prilika da još jednom poručimo dokazanim rušiteljima i mrziteljima Mostara i Bosne i Hercegovine da Mostar nije i nikad neće biti stolni grad. Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti teritorij za velikodržavne projekte susjednih država”, poručio je predsjednik KO DF-a Ahmed Džubur.

Učesnici šetnje bili su i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik DF-a Željko Komšić i njegov savjetnik Čedomir Jovanović, lider srbijanskog LDP-a.

Komšić i Jovanović su razgovarali tom prilikom sa članovima i simpatizerima DF-a koji na izborima u Mostaru nastupaju u ”Koaliciji za Mostar”.

“Građani Mostara zaslužuju imati predstavnike u organima vlasti koji će rješavati probleme u ovom gradu. Želim im sreću i uspjeh, da izaberu predstavnike koji žele, a vlastima koji budu izabrani da rade u korist građana”, poručio je Komšić.

Optimističan po pitanju izbora je i Čedomir Jovanović.

“Mostar je Bosna u malom. Od sreće Bosne zavisi i sreća moje Srbije. Žao mi je zbog tenzija u podijeljenom gradu, ali nam je tako u čitavom regionu. Ako će stvari da se mijenjaju neka se mijenjaju odavde. Treba vjerovati da će se roditi novi Aleksa Šantić, da će letjeti novi klinci… Ovdje vrijeme kao da je stalo i ovo je vaša velika borba i želim da pobijedite”, poručio je Jovanović jučer.

(Kliker.info-N1)