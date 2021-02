Predrag Kojović : “Bogićeviću su upućene prijetnje zbog kandidature za gradonačelnika Sarajeva”

Kandidat za gradonačelnika Sarajeva Bogić Bogićević prima prijetnje. Potvrdio je to za Raport Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

Upitan hoće li ga to pokolebati da odustane od pozicije gradonačelnika, on kaže:

“Nema sumnje da su mu te misli prolazile kroz glavu. On je gromada od čovjeka i užas je da prolazi kroz to. Ali me raduje da je uprkos tome, tim prijetnjama i uvredama, pronašao neku snagu i rekao želim da pomognem ovo. I sigurno neće odustati, on će ovo izgurati”, rekao je Kojović.

(Kliker.info-SB)