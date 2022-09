Predrag Finci: Kad si u emigraciji važno je pitanje – čije vijesti pratiš

Predrag Finci (1946, Sarajevo) je filozof, pisac, umjetnik. Do 1992. godine imao je život u Sarajevu – kratko se vrijeme bavio glumom i završio Dramski studio, bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a od 1993. godine živi u Londonu, gdje je do odlaska u mirovinu 2011. radio kao slobodni pisac i gostujući istraživač na University College London (UCL).

U zagrebačkoj nakladi “Jesenski i Turk” ovih je dana objavljena njegova nova, 26. knjiga – Emigrantska slikovnica, niz proznih opisa, kratkih eseja, poetskih zapisa. U Emigrantskoj slikovnici Finci piše o djetinjstvu i odrastanju, zavičaju i novom domu, sjećanjima i zaboravu. Život iseljenika i iseljeništvo svojevrsna je “završna riječ” o njegovom iskustvu emigracije

U Hrvatskoj je ovih dana objavljena Vaša nova knjiga Emigrantska slikovnica, u kojoj opisujete životna, emotivna, pa i duhovna stanja vlastite emigracije. Što danas znači biti emigrant, što za pisca znači biti emigrant u tuđoj državi, u tuđem jeziku?

– Ne mogu to odrediti jednoznačno. Iskustva su vrlo različita i ovise o mnogo čemu. Ovisi o tome kako je tko u neku zemlju došao, zašto, kada, otkud, a onda koje je profesije, kakvog je obrazovanja, kakva gaji osobna osjećanja, u kojim je godinama (što stariji, to gore), je li osoba sama ili je sa svojima… sve to određuje iskustvo i emocionalno stanje svakog emigranta. Svaki je svoja priča.

O problemu emigracije pisao sam nekoliko puta, prije ove knjige objavio sam još jednu koja je imala za temu egzil, pod naslovom Tekst o tuđini (Zagreb, 2007), ali sam u toj govorio o iskustvima drugih, pa je to bila knjiga “tuđih riječi”, a u ovoj, Emigrantskoj slikovnici, ponajviše govorim o osobnom iskustvu.

Knjigu ne prate pripadajući joj interpunkcijski znakovi, velika i mala slova, napisana je kao Vaša osobna ispovijest, skoro kao molitva s kojom se opraštate od ovozemaljskog svijeta, a teško ju je odrediti – i autobiografija, i esejistička proza.

– Mnogi moji tekstovi su kombinacija poetskog i filozofskog, lirske meditacije, sprega osobnih osjećanja i refleksije. Ne prepričavam i ne tumačim tuđa, nego iznosim svoja stajališta. Čak i u onim mojim knjigama koje su vrlo akademske, školske, kao one o Kantu, Hegelu ili estetičkim terminima, nadasve obrazlažem i branim svoje stavove. Moji tekstovi su moja misaona i emocionalna drama. Zato su vrlo moji, vrlo osobni – moje duhovne ispovijesti.

Iskustvo emigracije trajno Vas je i duboko promijenilo, ali ostaje jedna bolna točka u tekstu koji počinjete i završavate istom rečenicom – onom da ste uvijek bili sami. Emigracija, odnosno samoća, mogli bismo i tako prevesti, moguća je uvijek i svugdje, čak i kad se čovjek nalazi ondje gdje su mu korijeni?

– Mislite na moju uvodnu rečenicu, zar ne? Ona glasi: “Ja sam bio sam”. I može se čitati na više načina: bio sam sam i bio sam. Samoća pripada svakom misaonom biću, uvijek smo sami u svojim promišljanjima, a ako ste pisac osjećate se samim u svojim nastojanjima. Sami smo u svojim presudnim životnim odlukama, kada se možemo osloniti samo na sebe, a ako je sreće još samo na nekog vrlo bliskog, pa su naše samoće i egzistencijalni problem. A i bio sam, jer je moje prošlo, jer imam svoju bogatu i burnu prošlost, u kojoj sam nekada bio nešto drugo i u nekim detaljima drukčiji nego što sam sada.

Emigrantska slikovnica svojevrsni je nastavak knjige Sve dok, njen eho, njen drugi znak… Ako je Sve dok lice, Slikovnica je ona bora posred čela, točka u kojoj se sve sastaje i iz koje rastaje?

– To je prava riječ, eho. Ova knjiga je zrcaljenje moje knjige Sve dok. Prva je, međutim, mnogo konkretnija, najprije zato što spominjem konkretne povijesne događaje i ljude, a i zato što je knjiga Sve dok vezana za teme koje su me interesirale, koje sam sam birao, teme koje su oblikovale moju biografiju. Ovo pak o čemu pišem u Emigrantskoj slikovnici nametnuo mi je sam život, sam mi život zadao temu.

Postoje li danas ‘poželjne’ i ‘nepoželjne’ izbjeglice u Europi i svijetu? Je li odnos različitih država i društava prema izbjeglicama ustvari najbolji način za sagledavanje uređenosti jednog društva, otvorenosti i tolerancije, unutarnje demokratičnosti i demokracije?

– Očigledno. Bijelci, koji se mogu lako uposliti i u svoju zemlju, po potrebi, vratiti – dobro su došli. Dobro su došli i bogati rođaci, ma čiji da su. Svi drugi nisu, čak i kada neki političari neuvjerljivo dokazuju da jesu. Migracija je uvijek bilo iz mnogih razloga. Mnogi kada mogu napuštaju zemlju u kojoj im je loše, idu tamo gdje bi moglo biti bolje. Oni koji danas bježe od bijede i ratova sigurno nisu željeli emigrirati, nego ih životna nužda na to tjera. Otpor prema novim emigrantima ljudi najčešće obrazlažu ekonomskim razlozima, ali je to pitanje, prije svega, moralne prirode.

Postavljati pitanja i tražiti odgovore o sebi, vlastitom životu i vlastitoj prošlosti, nekada se čini, kao jedan od težih životnih izazova, kao neprestano kopanje u rudniku u čijim je temeljima eksploziv. Koliko ste dugo pisali Emigrantsku slikovnicu? Koliko se ona u Vama rađala?

– Iskreno, ne znam. Moje knjige žive sa mnom, mnoge ideje su godinama u meni, rastu, sazrijevaju, napišem jedan tekst, pa drugi, pa onda pišem nešto drugo, pa se opet vratim na ono što sam započeo. I onda kada dosta toga napišem i prikupim o određenoj temi, posvetim joj se potpuno, radim intenzivno na toj knjizi, sve dok je potpuno ne uobličim. Kada se sve sklopi, kada se umire ideje u meni, knjiga je gotova, pošaljem je izdavaču, a ja počnem pisati nešto drugo, što je opet u meni odavno.

Nedostaju li Vam Sarajevo, Bosna i Hercegovina, život kakav je bio prije rata? Nedostaje li Vam danas tadašnji Predrag Finci? Je li se taj čovjek negdje u međuvremenu ‘izgubio’?

– Jednom sam napisao da sam živio najmanje dva života – život prije i život poslije rata. Onog života od prije se sjećam, ovaj novi živim. Svako tko živi vani može napraviti jednostavan test, odgovoriti na samo jedno pitanje: koje i čije vijesti prati. Ako prati samo one iz svog kraja, onda mentalno tamo živi. Ujutro najprije pogledam ovdašnje vijesti, što ima novo u svijetu u kojem sam; poslije toga smrtovnice u sarajevskim novinama, je li neki od mojih znanaca ili prijatelja napustio ovaj svijet.

Sigurno sam se izmijenio, posebno u ponašanju. I mnoge životne navike su mi drukčije, a godine su mi donijele odstojanje prema svijetu, neki osobni mir, mnogo više sam promatrač nego učesnik u životu, imam sve manje želja, sve me manje toga zanima, jer me ono što me uistinu zanima, a to je filozofija i pisanje, potpuno okupira, ali sigurno nisam sasvim drukčiji, jer sva moja iskustva, i ona od prije i sadašnja, čine mene onim što sam. Ja sam sve što je moje iskustvo. Ili da ovako kažem: moj je život i ono čega se sjećam i što sam sada; jesam ostario, ali pamtim i svoju mladost; jesam postao britanski državljanin, stanovnik Londona, a sada Barneta, ali nisam prestao biti Sarajlija; a bio sam i ostao filozofski pisac.

‘Moj me život kao svog pisara uposlio’, vrlo dirljivo kažete na jednom mjestu. Kada nestane sve što smo imali i gradili, ostaje sjećanje i to je ono što nam nitko ne može oduzeti?

– Sjećanje je u temelju našeg znanja, obrazovanja, a i cjelokupnog životnog iskustva. O tome je govorio već Platon, a tako je i danas. Sjećanje je proces, a uspomene u nama postoje kao neka imaginarna zbirka fotografija, kao neki naš unutarnji, privatni album. Imam lijepih uspomena, još ih u sebi čuvam, ali ih je s godinama, nažalost, sve manje. Kao da vrijeme odvodi moje prošle dane u zaborav.

Osjećate li se danas strancem u Bosni i Hecegovini, osjećate li se i danas, nakon toliko godina, strancem u Londonu? I gdje su te granice identiteta, po čemu ih prepoznajemo, osim po administrativnim barijerama?

– Ne osjećam se strancem ni u Sarajevu, ni u Londonu. U Sarajevu sam se rodio, odrastao, dugo radio, još uvijek imam tamo prijatelja i suradnika, na mnogim mjestima i danas razabirem znake svog nekadašnjeg života; u Londonu sam se navikao, imao svoj posao, svoje društvo, svoj novi, sada penzionerski život. Postoje, doduše, trenuci kada se osjetim strancem, ali to mi nikada nije ovisilo o mjestu gdje sam, nego o mom osobnom emocionalnom stanju, ali srećom rijetko, i zato što su mi i drugi znali to reći. Sa svojim problemima odavno znam izaći na kraj, a od ksenofoba se klonim, i njih i sve svoje muke smjestim u tekst, napišem svoju knjigu, izgradim svoju Emigrantsku slikovnicu. U svojoj knjizi sve svoje udomim.

Gloria Lujanović (AJB)