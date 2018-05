Predizborno obećanje SDP BiH : Prosječnu plaću radnika podići na 1.200 KM

Plan SDP-a je donijeti Zakon o minimalnoj plati odmah na početku mandata, kojim ćemo podići minimalnu platu najmanje na 500 KM, saopćeno je danas na Programskoj konvenciji SDP BiH u Zenici.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

“SDP ima radikalan, ali jasan, detaljan i ostvariv plan kako da minimalnu platu radnika u periodu od pet godina podignemo na 800 KM, a prosječnu na 1.200 KM. Imamo spremna zakonska rješenja, poduprta analizama izrađenim u saradnji sa domaćim ekspertima i ekonomskim institutima iz zemalja EU. Ovo nisu pusta i neostvariva obećanja. Ono nije samo pitanje ekonomije, već egzistencije i demografije. Ako ovo ne uradimo, prijeti nam totalno iseljevanje građana iz cijele BiH, poručeno je sa skupa.

Socijaldemokratska partija BiH u Zenici je održala Programsku konvenciju na kojoj su predstavljene politike i mjere sadržane u Planu 10. Posebno se govorilo o rješenjima za poboljšanje životnog standarda radnika i uslova poslovanja u cijeloj BiH.

“Svjesni smo teške situacije u kojoj se nalazi BiH i njena privreda. Poduzetnici su opterećeni prevelikim doprinosima i porezima. Radnici su među najlošije plaćenim u Evropi. To je jedan od razloga zašto radnici, ali i mladi ljudi, biraju odlazak iz naše zemlje. Našoj ekonomiji su potrebne radikalne mjere kako bi krenula putem ozdravljenja i ubrzanog napretka. Plan 10 predviđa drastično porezno rasterećenje poslodavaca i privrede u cjelini. Poslodavcima će na taj način ostati više sredstava i mogućnosti za razvijanje posla. Donošenjem Zakona o minimalnoj plati će se stvoriti uslovi za poboljšanje standarda svih radnika. Ono nije samo pitanje ekonomije, već i ekonomije i demografije. Ako ovo ne uradimo prijeti nam totalno iseljevanje građana iz cijele BiH”, rekao je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.

Elvir Karajbić, šef Kluba poslanika SDP u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, poručio je da je neprihvatljivo da je Federacija BiH danas jedini administrativni prostor u Evropi koji nema propisanu minimalnu platu.

“Vlast koju predvode SDA i HDZ urušila je temeljna prava i zaštitu standarda radnika. Donijeli su novi Zakon o radu kojim su obesmislili kolektivne ugovore. Nakon toga su dopustili da istekne Opšti kolektivni ugovor koji je jedini akt koji propisuje minimalnu platu radnika u FBiH. Danas najniža cijena rada nije zakonski uređena, pa stoga nije ni zaštićena. Naš Plan je da donesemo Zakon o minimalnoj plati. Ovim zakonom minimalnu platu namjeravamo odmah podići najmanje na 500 KM. SDP će tokom narednih pet godina minimalnu platu podići na visinu današnje prosječne plate od nekih 800 KM, a prosječnu platu ćemo podići najmanje na 1.200 KM”, naglasio je Karajbić, dodajući da će predviđene mjere, kojim se želi stimulisati privreda i povećati plate, posljedično dovesti do većeg punjenja penzionih fondova, a to znači da će doći i do porasta penzija.

“Danas iz Zenice šaljemo jasnu poruku svima u BiH. SDP ima jasan, precizan i apsolutno realan plan, koji podrazumijeva rasterećenje privrede od prevelikih doprinosa, poreza i parafiskalnih nameta. To će dovesti do rasta zaposlenih, rasta minimalne i prosječne plate, te rasta penzija. SDP BiH se neće baviti dizanjem nacionalnih tenzija, jer ćemo biti zauzeti dizanjem plata i penzija te rasterećenjem privrede”, rekao je Senaid Begić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na kraju, još jednom je upućen i poziv članovima SDP-a da se u što većem broju odazovu na predstojeći stranački referendum i odluče hoće li SDP imati kandidata za Predsjedništvo BiH i ko će to biti”, navodi se.

(Kliker.info-N1)