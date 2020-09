Predizborni Trump najavljuje : SAD bi mogao imati vakcinu za nekoliko sedmica

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi SAD mogao imati vakcinu za tri ili četiri sedmice, dok neki američki javnozdravstveni dužnosnici apeliraju na oprez zbog ubrzanog postupka.

Trump je, govoreći za ABC, branio svoju ulogu u odgovoru na korona virus te je kazao da će vakcina biti spremna za distribuciju do predsjedničkih izbora 3. novembra. “Vrlo smo blizu dobijanja vakcine”, rekao je, prenosi Hina.

“Ako želite znati istinu, prethodnoj administraciji trebale bi možda godine da razviju vakcinu zbog Agencije za lijekove (FDA) i svih odobrenja. Mi dobijamo vakcinu za nekoliko sedmica… Moglo bi biti tri sedmice, četiri sedmice”, kazao je.

Ranije je ovoga mjeseca Anthony Fauci, glavni stručnjak administracije SAD-a za zarazne bolesti, rekao je za CNN kako većina stručnjaka vjeruje da će vakcina biti gotova do novembra ili decembra.

“Moguće je imati vakcinu i do oktobra, ali mislim da to nije vjerovatno”, rekao je Fauci. Drugi stručnjaci navode da znanstveno kredibilna vakcina neće biti dostupna do početka 2021. godine.

Nošenje maski

Trump je odgovarao na pitanja gledatelja i voditelja ABC-a Georgea Stephanopoulosa u gradskoj vijećnici Philadelphije.

Kazao je kako je njegova odluka o zabrani putovanja iz Kine i Evrope u SAD spasila hiljade, ako ne i milione života.

Također je branio Amerikance koji se protive nošenju maski te je kazao da su i eksperti poput Faucija mijenjali svoje mišljenje o toj problematici tokom krize.

Slučajevi u SAD-u

Gotovo 6,6 miliona slučajeva zaraze korona virusom potvrđeno je u SAD-u, daleko najviše na svijetu, uz gotovo 195.000 smrtnih slučajeva.

Trump je rekao da SAD ima toliko slučajeva zato što testira više nego druge zemlje.

Upitan o izjavama, s početka pandemije, kada je umanjivao opasnost od korona virusa i govorio da će virus nestati, Trump je odgovorio da nije umanjivao opasnost.

“Nisam umanjivao, zapravo, na mnogo načina sam uvećavao, što se tiče djelovanja. Moje je djelovanje bilo vrlo snažno”, rekao je Trump.

