Predizborna groznica Milorada Dodika : Ponovo zahtijevati vojsku Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras u Beogradu, povodom Dana Republike Srpske i 26 godina od proglašenja njenog prvog Ustava, da bi Republika Srpska trebalo ponovo da zahtijeva formiranje Vojske Republike Srpske.

Dodik je, obraćajući se zvanicama iz Republike Srpske i Srbije na prijemu u Skupštini grada Beograda, rekao da je RS veoma zainteresovana kada se govori o pitanju Kosova i Metohije.

“Neki će reći da se miješamo. Ne, mi samo govorimo šta je naše”, rekao je Dodik i podsjetio na nedavne, kako kaže, arogantne stavove adminstracije SAD da se na Kosovu može formirati vojska.

On je naveo da nigdje ne piše da se može formirati vojska Kosova, dok u Dejtonskom sporazumu piše da Republika Srpska može da ima vojsku.

“Nasiljem su nam oteli vojsku i formirali neku koja nije vojska ni Srba, niti BiH, nego pokušava da bude vojska NATO-a, a mi smo rekli da tamo nećemo da pristupimo. Postoji mnogo izazova kojima ćemo se baviti”,istakao je Dodik.

On je ponovio da će zamoliti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ima u vidu da ne može da se odvoji pitanje Kosova i Metohije od pitanja Republike Srpske.

“Ako se ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, zašto se poštuje teritorijalni integritet BiH? Sva ta pitanja želimo ponovo da vratimo, bez obzira da li će nekome biti neugodno”, kaže Dodik.

Predsjednik RS rekao je da je nacionalni prostor na kojem se nalaze Srbi jedinstven i nedjeljiv, te zahvalio Vučiću za najbolje moguće odnose Srbije i RS.

“Vučić insistira na tome da dođe i do nekog novog projekta. Nedavno je rekao da je spreman da pomogne u ubrzavanju projekta izgradnje auto-puta Banjaluka-Beograd, da Srbija finansira njegovu izgradnju od granice Srbije do Bijeljine”, naveo je Dodik.

On je istakao da se nada da će uskoro biti završena deklaracija o očuvanju sprskog naroda, koja treba da pokaže da su Srbi jedinstven narod, sa istom kulturom i jezikom.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska faktor svih političkih procesa u BiH, ali i u regionu, te da prema svim elementima ima obrise i karaktere države – teriroriju, stanovništvo, efikasnu vlast.

“Danas je Republika Srpska za Srbe država. Mi se toga nećemo odreći! BiH je prolazana stanica našeg političkog razvoja i nije ni u čemu sveta da bi bila branjena od Srba”, kaže Dodik.

On je dodao da je veliki broj Srba na prostorima današnje Republike Srpske i Hrvatske stradao u Drugom svjetskom ratu i da je naučio istorijsku lekciju – da uvijek tamo gdje Srbi nemaju državu, nemaju ni slobodu.

“Pokušali su mnogi proteklih 26 godina, ali nisu uspjeli da satru ideju koja se zvala sloboda Republike Srpske i srpskog naroda. Srbi iz RS su dio velikog časnog naroda, sa časnom istorijom, koja ne može biti okaljana time što su neki pravili stereotipe o Srbima kao lošim ljudima”, rekao je Dodik.

On je naveo da je RS, koja je stvorena u uslovima raspada bivše Jugoslavije, bila častan zahtjev svih koji su donosili odluke i vodili Srbe.

“Srce Srba kuca za Srbiju i sve što se dogodi u Beogradu i Srbiji, reflektuje se u Srpskoj. Živimo u komplikovanim uslovima, u BiH koja je potpuno neefikasna i nefunkcionalna. Danas Srpska jedina funkcioniše na tom prostoru”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske dodao je da je Republika Srpska udvostručila svoj bruto domaći proizvod, koji iznosi više od 10 milijardi KM, da unjoj ne postoji gotovo nijedan infrastrukturni izazov koji nije riješen, te da gradi bolnice i auto-puteve.

“Tokom ljeta završićemo izgradnju auto-puta u dužini od 72 kilometra od Banjaluke do Doboja i nastaviti izgradnju prema Brčkom, Bijeljini, Srbiji. Neki kažu da nam to ne treba jer navodno postoji auto-put kroz Hrvatsku, ali to nije naš put, mi hoćemo naš i njega ćemo izgraditi. On nije samo odraz ekonomske i komunikacijske, nego i političke povezanosti”, naveo je Dodik.

U Beogradu je večeras održan svečani prijem povodom Dana Republike Srpske i 26 godina od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, uz prisustvo zvaničnika RS i Srbije.

