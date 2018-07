„Pravda za Dženana“ : Više hiljada ljudi na protestnom skupu u centru Sarajeva

Na protesnom skupu „Pravda za Dženana“ izpred zgrade Narodnog pozorišta u Sarajevu okupilo se više hiljada ljudi. Porodica Dženana Memića, stradalog pod i dalje nerazjašnjenim okolnostima, organizovala je još jedan protesni skup, nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio početkom sedmice Ljubu i Bekriju Seferovića, optužene da su skrivili i prikrili saobraćajnu nesreću u kojoj je, kako je tvrdilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, smrtonosne povrede zadobio 21-godišnji Dženan Memić.

Muriz Memić, Dženanov otac već dvije godine tvrdi da je njegov sin ubijen, te da ga nije usmrtilo vozilo, zbog čega je tražio da istragu preuzme Tužilaštvo BiH i druge policijske agencije.

Muriz Memić je kazao da sprema mnogo krivičnih prijava protiv tužioca i policajaca koji su radili na ovom slučaju.

“Krivične prijave uskoro idu. Bit će ih puno, pa nam treba malo više vremena. Prijave idu protiv devet kantonalnih tužilaca, tri federalna, 22 policajca i mnogih vještaka. Naredni korak je zahtijevanje nove istrage. Sud je malo vratio nade u dostojanstvo. Neka ostali počnu raditi pa ćemo vidjeti”, rekao je Memić.

Kantonalno tužilaštvo najavljuje žalbu nakon nedavnog izricanja oslobađajuće presude Ljubi i Bekriji Seferoviću. U Tužilaštvu KS kažu da će uložiti žalbu nakon što dobiju pisani otpravak presude koji može putovati do dva mjeseca između dvije zgrade.

“Neka otpravak putuje pet godina, žalba ne može biti uvažena. Dvije godine oni nemaju niti jedan dokaz. Ne znam kako su se budale upustile u ovakvu optužnicu, bez ijednog čvrstog dokaza. Ja kažem da nije saobraćajna nesreća i da ga nije udario Ljubo. Šta ako ga je Ljubo ubio? Šta ćemo onda? Oni nemaju niti jedan dokaz. Poigrali su se i mislili da će im proći, ali ne može proći”, kazao je Memić. Muriz Memić je ponovio da dvije i po godine moli glavnu tužiteljicu Tužilaštva KS Dalidu Burzić da mu kaže ime ubice, te da mu je na početku istrage rekla da je njegov sin ubijen.

Podršku porodici Memić dao je Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića iz Banjaluke.

Otac preminulog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, rekao je da ovakvi protesti nisu jedini način, ali da su ispravan put kojim idu Muriz i on. Dodao je da pokušavaju dostojanstveno, ali da postoji i drugi način.

“Muriz i ja to radimo mirno i dostojanstveno. Ako ne budu htjeli, naravno da postoji i drugi način za našu djecu koja su ubijena, i za Davida i za Dženana. To tvrdimo od prvog trenutka. Muriz se bori duže nego ja, ali ja im neću dati toliko vremena. Sa zločincima nećemo živjeti zajedno, neće nam biti ni komšije. Kratko i jasno. Ne znam šta se do sada čekalo u svim gradovima i sa svim roditeljima koji nisu stali iza svoje ubijene djece kao što smo stali Muriz i ja. Vidite da se može”, rekao je Dragičević.

Na pitanje da li je slučaj Memića pokazao da postoji pravna država, te da li je to ulilo nadu da institucije ipak rade, Dragičević je rekao:

“Da institucije rade svoj posao ne bi Muriz čekao dvije i po godine. Šta da nije ubijen David, šta da se nisu digli Muriz i Davor? Vi bi bili na pikniku sa zločincima i ubicama. Ali sada ste ovdje i ostat ćete ovdje uz nas.”

“Idemo do kraja, pravda za Davida, pravda za Dženana, pravda za svoju djecu koja su ubijena. Ovo je pravda za naš narod ovdje”, poručio je Dragičević.

Među okupljenima u Sarajevu je i Amir Agić, otac poginule Selme Agić koja je život izgubila u saobraćajnoj nesreći nakon što je nju i Editu Malkoč automobilom udario Sanjin Sefić. To suđenje traje već 1,5 godinu.

“Došao sam da podržim Dragičevića i Memića. Znam kroz šta trebaju da prođu. Napatili su se, sekirali da bi nešto dokazali. Dragičević još nije došao do stadija gdje je Memić. Naš slučaj je 1,5 godinu čista situacija, a mi se borimo da nešto dokažemo. To je mjerilo države, pravosuđa i tužilaštva. Oni ništa ne rade, jer da rade sve bi završili za tri mjeseca”, dodao je Agić.

Petar Blažić je 65-godišnjak koji je biciklom od Banjaluke do Sarajeva došao na protest za Dženana Memića, a svojim aktom traži pravdu za Dženana i Davida Dragičevića. Od Sarajeva do Banjaluke je trčao Mahir Mujić, čija je trka za pravdu bila i humanitarnog karaktera.

Dvadestjednogodišnji mladić Dženan Memić je u noći 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži pod nerazjašnjenim okolnostima zadobio povrede opasne po život, a preminuo je 15. februara na KCUS-u.

S njim je u društvu bila djevojka Alisa Mutap, koja je kasnije tvrdila da pati od amnezije.

