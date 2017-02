Prava drama u Washingtonu : Savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa podnio neopozivu ostavku !

Jedan od najbližih saradnika i savjetnik za nacionalnu sigurnost novog američkog predsjednika , general Michael Flynn, sinoć je po američkom vremenu podnio neopozivu ostavku, čime su se određeni način, obistinile najave brojnih medija da će, prije svega, zbog negativnih reakcija javnosti , koje su uslijedile nakon niza propusta, diskutabilnih i ishitrenih odluka te opštom haotičnom situacjom u Bijeloj kući, Donald Trum morati posegnuti za rigoroznim mjerama koje uključuju i smjene, kako bi zaustavio negativne trendove na početku svoga mandata.

Ostavka Michaela Flynna dogodilo se to u svjetlu optužbi za njegovu nedozvoljenu komunikaciju s ruskim ambasadorom u Americi i tvrdnji da je s njim navodno dogovarao ukidanje sankcija, uvedenih u vrijeme predsjednika Obame. Flynn je isprva tvrdio da to nije bila tema razgovora sa Sergejom Kisljakom, govorio je to i u razgovorima s najvišim američkim dužnosnicima, da bi se ispostavilo kako nije govorio potpunu istinu.

Na Flynnovo je mjesto privremeno postavljen Keith Kellogg, a CNN doznaje da je među najizglednijim kandidatima za novog savjetnika general David Petraeus, bivši direktor CIA-e, koji je s te pozicije svojevremeno morao otići jer je tajne dokumente davao svojoj ljubavnici.

U međuvremenu, Washington Post je samo sat i pol prije Flynnove ostavke izvijestio da je donedavna vršiteljica dužnosti glavne američke državne odvjetnice i ministrice pravosuđa Sally Yates krajem januara upozorila Bijelu kuću da vjeruje kako je Flynn obmanuo visoke dužnosnike u interpretaciji svoje komunikacije s ruskim ambasadorom te da bi mogao biti potencijalna meta ruske ucjene.

Uz Yates, poruku istog sadržaja Bijeloj je kući uputio i jedan karijerni dužnosnik obavještajne zajednice, a sve zbog Flynnovih tvrdnji koje je iznio u razgovoru s potpredsjednikom SAD-a Mikeom Penceom i drugim visokim dužnosnicima da u SMS porukama i telefonskim razgovorima s ruskim diplomatom nije spominjao ni sankcije koje je Obamina administracija uvela Rusiji 2016. godine ni navodnu rusku umiješanost u američke predsjedničke izbore.

Poruku je u ime Bijele kuće zaprimio šef njezine pravne službe Donald McGahn, ali zasad nije poznato što je s informacijama iz te poruke učinio. Ipak, jedan visoki dužnosnik Trumpove administracije kaže da su bili upoznati sa situacijom te da su je proteklih sedmica rješavali.

– Bivši direktor obavještajne zajednice James Clapper i bivši direktor CIA-e John Brennan složili su se s Yates u njezinom stavu i namjeri da se obrati Bijeloj kući. Bili su zabrinuti jer su vjerovali da se Flynn doveo u kompromitirajući položaj te su smatrali da potpredsjednik Pence zaslužuje znati da je obmanut, izjavio je jedan neimenovani dužnosnik za Washington Post.

I bivši i sadašnji dužnosnici za Washington Post, pozivajući se na sadržaj razgovora koji su američki obavještajci snimili, kažu da Flynn sasvim sigurno nije govorio istinu Penceu, ali nisu mogli isključiti mogućnost da je Flynn djelovao uz znanje drugih ljudi iz tadašnjeg Trumpova tranzicijskog tima.

Flynn je 8. februara u intervjuu za Washington Post ponovio tvrdnju da nije o spornim temama razgovarao s Kisljakom da bi samo dan kasnije izjavio da se ne može sjetiti da ta tema u jednom trenutku nije isplivala. Dva dužnosnika upućena u slučaj navode da su sankcije zapravo bile središnja tema telefonskih razgovora.Pojavile su se i tvrdnje da je zbog navodnog Flynnova dogovora s Rusima oko sankcija iz Moskve uslijedila blaga reakcija na oštre mjere koje je protiv ruskih diplomata u zadnjim danima mandata uveo Obama, javlja jutarnji list.

Sam Trump se, kako je ranije javio Politico, požalio nekolicini ljudi iz svojeg kruga da je jako nezadovoljan Flynnom, nakon što je doznao da je imao tajne razgovore s ruskim dužnosnicima i potom lagao o tome, što bi moglo biti i kazneno djelo.

– Da sam general Flynn, bio bih zabrinut, rekao je izvor blizak predsjedniku.

Flynn je svojevremeno bio u vrhu obavještajnog aparata još dok je Bijelom kućom vladao Barack Obama, ali je naprasno smijenjen zbog neslaganja s njegovom politikom. Tokom izborne kampanje često se pojavljivao na Trumpovim mitinzima, a u nekoliko je navrata čak predvodio pozive da se demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton strpa u zatvor.

Iz Kremlja su u ponedjeljak demantirali da su Flynn i ruski ambasador u Washingtonu Sergej Kisljak razgovarali o ukidanju američkih sankcija.Flynnovi kritičari predbacuju mu i činjenicu da se lani pojavio i na jednom banketu na kojem je sjedio samo dvij stolice udaljen od ruskog predsjednika Vladimira Putina.

– Ni sam nisam siguran hoću li za godinu dana biti u Bijeloj kući, citirao je BBC Flynna, koji je to navodno nedavno rekao jednom svojem znancu. Čini se da je ta njegova izjava bila proročanska.

Što je naročito važno ova ostavka , po svemu sudeći neće boti jedina pošto sew već uveliko nagađa da da je Trump zabrinut , odnosno nezadovoljan i nekim drugim saradnicima poput glasnogovornika Seana Spicera i šefa kabineta Reincea Priebusa. Hoće li i oni krenuti Flynnovim putem pitaju se pojedin američk mediji.

Posljednja anketa javnog mjenja koju je proveo Gallup pokazuje da Trumpa podržava samo 40 posto Amerikanaca, dok 55 posto njih ne podržava njegove postupke. Ovo je najniži rejting početka mandata jednog predsjednika SAD-a što najbolje kazuje da se ni Trump ni njegova administracija nisu najbolje snašli u prvim sedmicama nakon ulaska u Bjelu kuću.

(Kliker.info)