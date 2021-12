Pr5ofesor Lavić: Komšića su birali građani a ne Bošnjaci

Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pozvao je sinoć u emisiji Otvoreni studio urednice Jasenke Tica Isović na Federalnom radiju, sve probosanske stranke da naprave i usuglase zvanični dokument o ponašanju i strategiji unutar trenutnih pregovora o ustavnim i izmjenama Izbornog zakona. Zanimljivo, Lavić je kazao kako je ovoj situaciji, jedina prava orijentacija DF Željka Komšića kojeg nisu bili birali Bošnjaci već građani BiH i te da je potrebno stalno to naglašavati.

Smatram da je sve ovo u BiH organizirana kriza koju planski proizvode domaće političke snage i njihovi strani, lobistički centri koji im pomažu da zamišljene ciljeve ostvare do kraja- naglasio je Lavić.

„Na sceni je pokušaj realizacije ratnih ciljeva i čitav ovaj pritisak koji se vrši na Sarajevo, jer je Sarajevo u nekoj vizuri najmekša tačka kao što je to bilo devedesetih i dan danas je i onda svi upiru prst u Sarajevo da udovolji zahtjevima Dodika i Čovića. A razlog zašto je Sarajevo već trideset godina percipirano kao najmekša tačka je to stalno popuštanje, nema te kontinuirane probosanske politike, a ako nemate to onda imate neke etničko-religijske finese koje prodajete kao politiku. Mi ili ne znamo ili nemamo kapacitet da uspostavimo pravni i politički poredak. To tim lobističkim grupacijama među kojima je i Palmer izgleda primamljivo i kao laka igra. I oni dolaze ovdje samo kako bi ostvarili ciljeve najjačih poput Dodika, a zapravo je cilj napraviti i treću teritoriju koju bi pokrivao HDZ BiH.“

KOMŠIĆA SU BIRALI GRAĐANI BiH, SVE DRUGO JE PODVALA

Blokade federalne i državne vlasti i institucija napravljene su samo kako bi se moglo ići na ruku zahtjevima Čovića i Dodika. Ako se pristane ne Izborni zakon Dragana Čovića imamo „treći entitet“, vrlo brzo imamo „uniju“ BiH i onda za pet, deset, petnaest godina imamo legalnu disoluciju onoga što zovemo država BiH- istakao je Lavić.

„Ono što ja ističem, trenutno u ovoj situaciji, jedina prava orijentacija jeste Demokratska fronta Željka Komšića. Ostale stranke funkcioniraju kao stranačke grupacije i zastupaju mahom određeni partijski, stranački interes. Mislim i na SDA i na SDP i na Našu stranku i na NiP itd. Neću da čitam njihove programe, programi su jedno, već pratim politčku praksu. Nisam čuo od tih stranaka da su jasno izrazile bosanskohercegovački politički program. Naša stranka je za sad stranka jedne općine, nekog malog koncepta recimo. Ako nemate kapacitet i ako nista sa ljudima iz stranke osmislili široku bh platformu onda ne znam šta mi hoćemo dalje?“

Danas postoje bosanskohercegvačke i antibosanskohercegovačke i to tako treba u javnom diskursu da se naziva- precizirao je Lavić.

„Jedna stvar koju također želim pomenuti, a tiče se podmetanja da je Željko Komšić izabran glasovima Bošnjaka, a mi znamo da na izborima ne glasaju narodi nego građani. Od 550 hiljada Hrvata u BiH, otprilike, koji imaju pravo glasa njih oko 150 00 je glasalo za Dragana Čovića. Dakle, Dragan Čoviće je poražen od Hrvatskog naroda i to treba priznati i ponavljati. Ne može niko znati da su Bošnjaci izabrali Željka Komšića. Željka Komšića su birali građani BiH. Sve drugo je podvala. Božo Ljubić apostrofira da jedina politika koja ovdje može egzistirati je narodnjačka ili pučka. Dakle, politika Bošnjaka, politika Srba i politika Hrvata. Ključna stvar koju trebamo raditi kao protuargumentaciju je to da politika ne može biti narodnjačka i da ne može jedan narod voditi politiku već da politika mora biti državnička to jeste bosanskohercegovačka.“

Ono što bih ja predložio strankama iz Sarajeva je slijedeće:

„Moraju stvoriti i uokviriti jedinstven bosanskohercegovački program koji neće biti ni bošnjački ni srpski ni hrvatski nego program ove države koji će biti donja linija ispod koje se ne ide. Ako se nastavi ovako raditi da etnopolitika diktira odnos u ovoj zemlji mi ćemo vrlo brzo doći u neku vrstu konflikta. Preporučujem ljudima koji kako kažu zastupaju bosansku politku da naprave jasan dokument s kojim ćemo kad zatreba ići i u Vašington i u Berlin i u London i u Pariz i u Beč i kojim ćemo pokazati da ovdje postoje snage koje žele drugačije od ovoga što im se pokušava nametnuti. Ne može se voditi politika tako što trojica sjednu i kažu mi nećemo to i to. Politika se vodi tako što na papir stavite određeni program i u taj program ugradite 500 hiljada glasova. Znači skupite SDA, SDP, NiP, Našu stranku itd, itd zbrojite svoje glasove, napravite program i s tim programom radite posao.“

Bojim se da u trenutnoj grupaciji koja sebe u pregovorima naziva probosanskom postoji velika neodgovornost i nerazumijevanje historijskog trenutka u kojem se nalazimo. Ne vidim nikakav papir, nikakvu političku inicijativu ni politički okvir kuda će sve ovo dalje voditi. Ovdje se ad hoc postupa, reagira se na određene zahtjeve Palmera, Satlera ili ovga i onoga.

„Mislim da su strani pregovarači koji su uključeni u ove procese išli u ovom smjeru iz čisto pragmatičnih razloga, da na brzinu efikasno riješe problem pa su oni i pokušali to kroz odvojene pojedinačne sastanke. SDP je imao šansu da bude dio sistema vlasti i pitanje je zašto nisu prije dvije godine nisu uradili? Uzmite svoj dio vlasti i radite što je vaše. DF je naprimjer ušao u takav sistem i tačno se zna šta radi. Ne morate vi biti sa SDA, ali morate biti u sistemu vlasti.“

Pokazalo se da ta situacija ulaska u vlast i borbe za BiH nije uopće loša politika.

„To partnerstvo DF-a i SDA sad treba proširiti i konačno okončati taj lični međusobni animozitet između lidera stranaka“- zaključio je Lavić.

(FTV)