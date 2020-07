Poznati i slavni u panici: ‘Ona ima tajne snimke seksa koje će biti pogubne za svjetske elite!‘

Bivši prijatelj Britanke Ghislaine Maxwell, najbliže prijateljice pokojnog američkog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina koja je prošlog četvrtka uhapšena i optužena za podvođenje maloljetnika, trgovanje ljudima sa svrhom seksualne eksploatacije, rekao je za Daily Mail da ona posjeduje Epsteinove izopačene snimke seksa te da će ih iskoristiti kako bi se spasila.

Maxwell je prošle sedmice uhapšena u američkom gradu Bradfordu u saveznoj državi New Hampshire, a navodno je figurirala kao Epsteinova madam te mu nabavljala maloljetne djevojke za seks koji je ovaj snimao te čuvao. Kada je prošlog jula pretražen Epsteinov dom u New Yorku na Manhattanu, istražitelji su pronašli hiljade eksplicitnih fotografija među kojima su bile i one maloljetnih djevojaka te sef pun CD-a naslovljenih s “gole djevojke”.

“Ona je uvijek bila lukava. Ne bi sve te godine bila s Epsteinom, a da nije imala osiguranje”, rekao je bivši Maxwellin prijatelj. “Tajna kolekcija snimaka seksa koje je, ja vjerujem, Ghislaine skrila na neko sigurno mjesto mogla bi osigurati da neće morati u zatvor. Naravno, ako se istražitelji budu htjeli mijenjati. Ona ima kopije svega što je Epstein imao. One bi mogle biti pogubne za neke izopačene svjetske aktere. Ako Ghislaine ‘padne’, sve će ih povući sa sobom.”

Maxwellin je prijatelj nadalje rekao da je Epstein volio snimati sebe s maloljetnicama, ali i da je skupljao inkriminirajuće materijale o onima koji su “iskorištavali” njegovu “darežljivost”. “Htio je imati nešto s čime bi potencijalno mogao ucjenjivati bogate i moćne. Kladim se da će se tim tipovima tresti gaće kada se otkrije da Ghislaine ima te snimke. Ona je sigurno spremala te snimke. Zna gdje su tijela zakopana i iskoristit će sve što ima da bi spasila vlastitu guzicu”, rekao je Maxwellin prijatelj.

Epstein je u augustu 2018. u razgovoru za The New York Times priznao da ima arhiv “prljavštine” o svojim slavnim gostima i kućnim prijateljima. “Mogao bi im naštetiti, mogao bi ih osramotiti. Sadrži detalje o seksualnim apetitima i drogama koje koriste”, rekao je tada financijaš.

Maxwell bi sljedeći put pred sud trebala izaći u petak u New Yorku. Trenutno se nalazi u pritvoru, a jamčevina joj je uskraćena zbog mogućnosti bijega.

Maxwell se tereti da je omogućavala Epsteinove zločine te da mu je pomagala regrutirati, pripremiti i na koncu zlostavljati djevojke među kojima su najmlađe imale 14 godina. U optužnici stoji da je ona i sudjelovala u seksualnom zlostavljanju. Maxwell je prethodno odbacila sve optužbe na svoj račun.

Porijklom Francuskinja, a vlasnica francuskog, britanskog i američkog državljanstava, Maxwell se dugi niz godina provodila po elitnim tulumima na svim kontinentima te prijateljevala s političarima poput Billa Clintona, glumcima poput Kevina Spaceyja, manekenkama poput Naomi Campbell i tehnološkim tajkunima poput Elona Muska.

Bila je gošća vjenčanja Chelsea Clinton koje se održalo 2010. godine, a više je puta fotografirana i s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bivši američki predsjednik Bill Clinton više je puta letio Epsteinovim zrakoplovom koji je nosio nadimak “Lolita Express”.

Jedan od Maxwellinih najbližih prijatelja bio je britanski princ Andrew. Virginia Roberts Giuffre tvrdi da su je Epstein i Maxwell natjerali da se kao maloljetnica seksa s Andrewom. On tu optužbu negira, međutim Andrew, Giuffre i Maxwell pojavljuju se na fotografiji koja je snimljena u Maxwellinom stanu u Londonu, a na kojoj Andrew drži ruku oko struka Giuffre.

Ako Maxwell proglase krivom, mogla bi biti kažnjena s 35 godina zatvora.

(Jutarnji list)