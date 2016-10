Poznati bloger Slobodan Vasković otkriva : U Čapljini je pokušan atentat na Draganaq Čovića !

Prije mjesec dana u blizini Čapljine pucano je na automobil u kojem se nalazio Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i hrvatski član Predsjedništva BiH.

“Čović je bio sam u automobilu u trenutku kada je na njega pucano iz malokalibarskog oružja. Pogođen je automobil”, tvrde moji izvori.

Prema njihovim riječima, Čović nije pokušaj atentata/oružani napad prijavio nijednoj instituciji, već je obavijestio o tome nekolicinu svojih najbližih saradnika.Zajedno su donijeli odluku da se o napadu ćuti, da se demantuju sve informacije o njemu i tako prikrije cijeli slučaj, kao da se nije ni desio.

“Moguće je sasvim da su nepoznati napadači imali namjeru da oružanim atakom na Čovića, u kojem on nije povrijeđen, pošalju određenu poruku/opomenu, ali o čemu, to je u ovom trenutku teško precizirati. Čović se vrlo uplašio i realno je da on tačno zna ko stoji iza napada, kao što je realno i da neće o tome reći ni riječi”, tvrde moji izvori.

Informacija o pokušaju atentata/oružanom napadu na Čovića potvrđena mi je iz nekoliko potpuno nezavisnih izvora.

Slobodan Vasković (Blog)