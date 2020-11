Povratak u Ligu B : Italija slavila na Grbavici

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se na Grbavici porazom od Italije od 0:2 u 6. kolu Lige nacija oprostila od druge sezone ovog takmičenja i elitnog ranga, odnosno Lige A.

Od samog početka utakmice se vidjela velika razlika u kvalitetu dvije ekipe, te su Azzurri na kraju zasluženo slavili, iako su i Zmajevi imali svoje prilike, posebno u prvom poluvremenu, kada su prijetili preko Krunića, Prevljaka i Gojaka.

Italijani su u oba poluvremena postigli po jedan gol, strijelci su bili Andrea Belotti i Domenico Berardi za 0:2 i Italijani su ovjerili prvo mjesto u grupi A.



Tako je Dušan Bajević okončao svoj selektorski mandat na klupi Zmajeva bez pobjede, a ekipu je vodio u osam utakmica. BiH je pod njegovim vodstvom upisala šest poraza i dva remija, te on s klupe odlazi kao nejneuspješniji selektor u historiji našeg nacionalnog tima.



Ovim porazom su se Zmajevi oprostili i od trećeg šešira pred žrijebanje grupa za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru koje tako zasigurno dočekuju u dosta podređenom položaju.



Prvu priliku na utakmici imali su Zmajevi. Amer Gojak je dobro prošao po desnoj strani u kontranapadu, potom povratnom loptom pronalazi Radeta Krunića, čiji je šut s ivice kaznenog prostora izblokiran.



Bilo je to u 5. minuti, a minut poslije ogromna prilika za Azzurre. Berardi glavom spušta loptu Belottiju, ali on iz odlične pozicije sa pet-šest metara loše šutira i lopta odlazi daleko pored gola.



Patili su se Zmajevi s iznošenjem lopte sa svoje polovine, a Italijani su dugim napadima pokušavali naći pukotinu u odbrani. U 15. minuti Florenzi centrira s desne strane, a Belotti glavom šutira pored gola.



Spasa za Kenana Pirića na golu Zmajeva nije bilo u 22. minuti kada Italijani dolaze do vodstva. Do lopte je tada na lijevoj strani došao Insigne, zatim fantastično proigrao Belottija, koji šutem iz prve pogađa malu mrežu za vodstvo Azzurra od 0:1.



Odmah nakon toga nova velika prilika za goste. Berardi se namjestio u kaznenom prostoru i šutirao, ali je odlično reagovao Pirić i odbranio taj udarac.



Zmajevi se i dalje nisu uspjevali snaći u organizaciji napada i nisu imali odgovor na visoki presing Italijana, ali u 37. minuti Smail Prevljak ulazi u veliku priliku. Odlično se snašao pred golom gostiju, izborio se za prostor za udarac, ali izvrsnom odbranom ga zaustavlja Donnarumma.



Nakon kornera koji je uslijedio, Siniša Saničanin glavom šutira pored gola nakon ubačaja Miralema Pjanića. Zatim su Italijani krenuli u kontranapad, koji završava udarcem Insignea pored gola.



U samom finišu prvog dijela novu šansu su imali Zmajevi, a nakon što se Josip Ćorluka sjajno izborio za loptu u kaznenom prostoru gostiju, dodao je do Gojaka, koji ipak šutira pokraj gola.



Drugo poluvrijeme je otvoreno lošim udarcem Benjamina Tatara s 20-ak metara koji odlazi daleko od gola, a potom je BiH prijetila i preko Saničanina. Lopta je do stamenog stopera stigla nakon ubačaja iz slobodnjaka, a njegov šut je odbranio Donnarumma.



Potom je Italija prijetila u nekoliko navrata preko Belottija, ali bezuspješno, a u 60. minuti je pred golom Zmajeva nakon jednog prekida ostao defanzivac Acerbi, koji potom ulazi u šansu, ali iskosa s lijeve strane šutira pored gola.



Kada se sredinom drugog poluvremena činilo da su Zmajevi uspjeli uspostaviti ravnotežu na terenu, Italijani dolaze do drugog gola i rješavaju pitanje pobjednika.



Igrala se 68. minuta kada Locatelli fantastičnim pasom izbacuje cijelu bh. odbranu iz igre, pronalazi Berardija, koji pogađa za 0:2 vodstvo Azzurra na Grbavici.



Potom su oba selektora počela praviti izmjene, a tempo utakmice je značajno opao. Zmajevi nisu uspijevali ozbiljnije zaprijetiti kao što su to činili u prvom poluvremenu, te su se gosti lagano i rutinski branili.



U 88. minuti je Italija mogla i do trećeg gola, ali je rezervista Bernardeschi pogodio prečku. Do kraja nije bilo promjene i ostalo je 0:2.



Tako su Italijani takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija završili na prvom mjestu grupe A i plasirali se na završni turnir takmičenja.



Zmajevi su ubjedljivo posljednjeplasirani sa svega dva boda i od naredne sezone se vraćaju u Ligu B.



Liga nacija, 6. kolo:



Bosna i Hercegovina – Italija 0:2 (Belotti 22’, Berardi 68’)

