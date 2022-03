Povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti naše zemlje : Američki senatori predstavili rezoluciju podrške BiH

Povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, šest američkih senatora poslalo je Senatu SAD-a na usvajanje rezoluciju u kojoj se ističe podrška demokratskoj, pluralističkoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini.

Rezoluciju potpisuju senatori Jeanne Shaheen, Gary Peters, Roger Wicker, Richard Durbin, Chris Murphy i Ron Johnson.

Senatori također navode brojne historijske datume i činjenice kao što je proglašnje nezavisnosti BiH nakon čega je uslijedio rat u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi a više od dva miliona napustilo svoje domove, zatim ključnu ulogu NATO-a u završetku rata, potpisivanje Dejtonskog sporazuma te formiranje Ureda visokog predstavnika (OHR), te transformaciju SFOR-a u evropske mirovne snage EUFOR.

Senatori su upozorili da neki bh. i strani političari nastavljaju negirati genocid u Srebrenici, podsjećajući na američke sankcije protiv člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, i kako bh. entitet Republika Srpska nastavlja slaviti neustavni dan RS-a.

Također su istaknuli i da su posljednji događaji doveli do toga da je bh. ekonomija pala za 4.3 posto te da se nezaposlenost mladih popela na 33.6 posto, što je rezultiralo time da je dodatnih 400.000 građana napustilo zemlju u posljednjih osam godina.

Poziv Senatu

Navodi se i 14 zaključaka u kojima se od Senata između ostalog traži da ponovo potvrdi snažnu podršku BiH, pozove sve strane da povećaju napore u izbornim i drugim reformama uoči izbora ove godine, ohrabri vlasti u BiH da nastave težiti ka članstvu u NATO-u i EU te pozove EU da ubrza proces pridruživanja, ohrabri SAD da razmisli o dodatnoj sigurnosnoj podršci, osudi zapaljiva retorika političara koji negiraju ratne zločine i genocid te osudi korumpirane zvaničnike i one koji podrivaju put BiH ka EU i NATO.

“Kao najvažniji dio ove rezolucije može se izdvojiti poziv Europskoj uniji da ‘pojača napore, operacije i pomoć za brzi napredak prema procesu učlanjenja’ Bosne i Hercegovine u Uniju. To je prvi put da Senat poziva EU da to učini, odnosno da zatraži da se prijem BiH ubrza. Do sada se uvijek davala potpora za ulazak u EU, ali ne i da se ubrza taj postupak”, javlja iz Washingtona reporter Al Jazeere Ivica Puljić.

“Rezolucijom se osuđuju pojedinci, Milorad Dodik je spomenut imenom i prezimenom nekoliko puta kao čovjek koji naušava suverenitet zemlje, koji aktivno podrivaju stabilnost i teritorijalni integritet BiH te se traži od europskih saveznika da traže odgovornost takvih pojedinaca, uključujući i nametanje odgovorajućih sankcija takvim pojedincima. Ovo je još jedan novi trenutak u američkoj politici prema BiH, a to je da se od EU-a traži uvođenje sankcija”, ističe Puljić.

Istakli su poziv NATO-a da se BiH pridruži MAP-u u 2010. godini te prvog NATO reformskog programa iz 2019.

Podsjetili su i da je BiH usvojila strategiju pridruživanja Europskoj uniji u maju 2019. godine, kao i da su SAD i EU podržale teritorijalni integritet i suverenitet države u oktobru 2021.

Na konstataciju da neki BH i strani političari nastavljaju da negiraju srebrenički genocid iz 1995., senatori su podsjetili i na američke sankcije protiv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, te kako je entitet Republika Srpska nastavio sa slavljem neustavnog Dana RS.

Konkretno, napomenuli su kako je Dddik aktivno radio na destabilizaciji države i negiranju genocida, te kako je Narodna skupština Republike Srpske glasala za povlačenje iz državnih institucija na državnom novou:

“Budući da je Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, kočio napore za pomirenje negiranjem genocida, upuštao se u proaktivne i destabilizirajuće sigurnosne manevre, prijetio povlačenjem Republike Srpske iz institucija na državnom nivou, uključujući pravosuđe, sigurnosne službe, Upravu za indirektno oporezivanje i oružane snage Bosne i Hercegovine, te pozvivao na raspuštanje OHR-a;

Budući da je 10. decembra 2021. godine parlament Republike Srpske glasao za uskraćivanje ustavne i legitimne vlasti Bosne i Hercegovine u oblastima oporezivanja, pravosuđa, sigurnosti i odbrane;

Budući da je 9. januara 2022. Milorad Dodik predsjedavao obilježavanjem neustavnog praznika, Dana Republike Srpske, koji se poklopio s danom kada su bosanski Srbi proglasili vlastitu državu i započeli četverogodišnji rat i krvoproliće,” navodi se u rezoluciji.

Napomenuli su i kako su svi navedeni događaji doveli do toga da je BH ekonomija opala za 4,3% a nezaposlenost mladih narasla na 33.6%, što je dalje dovelo do emigracije gotovo 400.000 BH građana u posljednjih osam godina.

S tim u vezi, predložili su 14 zaključaka kojima od Senata traže da:

1. čestita Bosni i Hercegovini 30. godišnjicu proglašenja nezavisnosti;

2. potvrdi snažnu i dugogodišnju dvostranačku podršku Bosni i Hercegovini i nastavi vjerovati da su mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini sastavni dio mira i stabilnosti Europe u cjelini;

3. pozove sve strane da podrže duh jedinstva sadržan u Dejtonskom sporazumu i da udvostruče svoje napore za donošenje izbornih i ciljanih ustavnih reformi prije općih izbora 2022. godine u Bosni i Hercegovini;

4. pozove članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine da prepoznaju svoju ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti i da rade zajedno u najboljem interesu svojih birača kao dio suverene i nezavisne Bosne i Hercegovine unutar njenih međunarodno priznatih granica;

5. podrži vladu Bosne i Hercegovine da nastavi napore za članstvom u Sjevernoatlantskom savezu i Europskoj uniji i pozove Europsku uniju da poveća svoje napore, saradnju i pomoć kako bi brzo unaprijedila proces pristupanja;

6. pozove predsjednika SAD-a da dadne prioritet naporima u borbi protiv političke korupcije, demokratskog nazadovanja, nezaposlenosti i odljeva mozgova u Bosni i Hercegovini, na način da se fokusira na angažman mladih;

7. pohvali stalne napore Ureda visokog predstavnika (OHR) da unaprijedi reforme, potvrdi autoritet OHR-a kako se to navodi u Dejtonskom sporazumu, i pozove članove PIC-a da pruže punu podršku OHR-u i napretku Agende 5+2;

8. pozove predsjednika SAD-a da razvije inkluzivnu i sveobuhvatnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu, u koordinaciji s bosanskohercegovačkim civilnim društvom i Evropskom unijom, te da poveća angažman s manjinskim grupama u nastojanju da se čuje mišljenje različitih profila građana Bosne i Hercegovine, uključujući sve etničke, političke ili vjerske grupe;

9. pozove Ujedinjene narode i njihove države članice da nastave podržavati stabilizacijske snage EUFOR-Althea i preispita trenutne nivoe snaga suočenih s izazovima po integritet Bosne i Hercegovine;

10. potakne SAD da razmotre dodatne korake za podršku sigurnosti i stabilizaciji u Bosni i Hercegovini i da podrže EUFOR;

11. iskaže osudu za pojedince koji aktivno nastoje narušiti sigurnost, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i pozove predsjednika i evropske saveznike Sjedinjenih Država da takve pojedince smatraju odgovornima za svoje postupke, uključujući korištenje sankcija u slučajevima kada je to prikladno;

12. osudi zapaljivu retoriku političara u Bosni i Hercegovini i drugih u regionu koji negiraju težinu ili počinjenje ratnih zločina i genocid u Bosni i Hercegovini;

13. iskaže osudu za političare u Bosni i Hercegovini i regionu koji:

A. ustrajavaju u široko rasprostranjenoj korupciji radi ličnog bogaćenja po cijenu prosperiteta građana Bosne i Hercegovine; i

B. sprečavaju Bosnu i Hercegovinu da usvoji reforme neophodne za osiguranje članstva u Evropskoj uniji i NATO-u;

(14) naglasi da će Vlada SAD-a nastaviti podržavati narod Bosne i Hercegovine u njihovom nastojanju za izgradnjom jedinstvene, pluralističke, prosperitetne i mirne države.

(Kliker.info-agencije)