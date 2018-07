Povjesničar Ivo Goldstein o Thompsonu : Ni u pobjedi ne možemo ostati veliki

Hrvatski pjevač kontroverznih pjesama i stavova Marko Perković Thompson prvenstveno je politička pojava i njegovo je pojavljivanje u autobusu i nastup na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu, koja je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto, bila nepotrebna i dijelom je bacila sjenu na tu svečanost velikog sportskog rezultata – tako bi otprilike glasio zaključak sugovornika Al jazeere.

Thompson nije nastupio samo u Zagrebu, već i na posebnom dočeku izbornika Zlatka Dalića u Varaždinu.

I dok Perković tvrdi da su ga igrači i izbornik pozvali da im se pridruži u autobusu i nastupi na središnjem zagrebačkom trgu, Centar za lov na naciste “Simon Wiesenthal” oštro je kritizirao njegovo sudjelovanje u slavlju, okarakteriziravši ga kao “zloglasnog simpatizera ustaša”.

‘Neko je nogometašima trebao reći’

“On nigdje ne bi trebao biti počasni gost, ponajmanje na najvećem okupljanju u povijesti demokratske Hrvatske, na kojem se slavi izvrstan sportski uspjeh. Luka Modrić možda je zaslužio biti najbolji igrač Svjetskog prvenstva, ali zbog pozivanja Thompsona da pjeva, zaslužio je crveni karton”, rekao je između ostaloga direktor Centra Efraim Zuroff.

Povjesničar Ivo Goldstein smatra da je bačena sjena na slavlje i da to nije trebalo nikome, a pogotovo ne igračima.

“Naravno da se bacila sjena i naravno da to nije nikome trebalo, pogotovo ne nogometašima. Nakon nevjerojatne pobjede trebalo je jednostavno nastaviti u tom smislu, a ne raditi nešto što baca sjenu na smo slavlje, na taj fenomelan uspjeh, odnosno drugo mjesto. Ja mislim da je bilo malo više domišljanja u tom trenutku, da se to ne bi dogodilo”, kaže Goldstein.

Navodi da, dok su reprezentativci i izbornik odradili odličan posao, Thompson svojom zaslugom i činjenicom pjevanja neprihvatljivih pjesama i svjesnim slanjem političkih poruka, samim svojim nastupom postaje politička činjenica.

“Netko je to nogometašima trebao reći – ja se nadam da su oni sada ‘post festum’ i sami svjesni da je bačena sjena na sve to”.

Reić: ‘Ružna gesta’ nije umanjila veličanstvenost trenutka Legenda hrvatskog sportskog novinarstva, Zdravko Reić, smatra da je gostovanje Marka Perkovića Thompsona i njegov ulazak u autobus bilo neprimjereno, ali da ni ta, kako se izrazio, ‘ružna gesta’ hrvatskih igrača, nije mogla umanjiti veličanstvenost trenutka. “Njihovog uspjeha, velikog dočeka, velike plime ljubavi, pravog osjećaja, koja nas je sve, mogu reći, i uzdrmala. Prema tome, to što je Thompson kasnije nastupao u Varaždinu, što su ovi uzvikivali ovo i ono, to je ipak jedna minorna stvar. Većina zna da se to nije smjelo dogoditi, ali to je tako i ne možemo sad mi baš zbog toga kazati da je bačena sjena – ne, sigurno je da tako nije trebalo biti, ali se dogodilo… Radi se o tome da kad se spominje Thompsona i njegovu ustrajnost da pozdravlja “Za dom, spremni”, da na taj način reafirmira taj ustaški pozdrav, to je ono čega se on mora odreći, osloboditi, inače će zauvijek ostati anatemiziran”, kaže Reić.

‘I pobjeda se mora zamrljati’

Goldstein ne očekuje da će zbog cijele stvari biti dubljih posljedica i ‘poremećaja’, ali da su organizatori, budući su igrači samoinicijativno pozivali određene osobe u otvoreni autobus, morali igrače upozoriti na određene konzekvence, poput onih koje su nakon toga uslijedile.

“Ostaje dojam da ni u pobjedi ne možemo ostati veliki, nego se to mora zamrljati jednom stvari koja je apsolutno bila nepotrebna i koja je štetna, ako hoćete, ne samo prema van, nego i prema unutra jer to onda znači da bez nekih proustaških parada mi ne možemo proslaviti niti jednu fenomenalnu, briljatnu nogometnu pobjedu”, zaključuje Goldstein.

Zoran Pusić iz Antifašističke lige Hrvatske slaže se s mnogima da su ‘Vatreni’ na SP-u pokazali igre, pristup, duh i volju za svaku pohvalu, no upozorava da je takvo vrhunsko sportsko natjecanje u svakoj zemlji vezano za nacionalnu euforiju.

Doček u Zagrebu je kao ne veliki ljubitelj takvih ‘masovki’ gledao, kako kaže, iz ‘sigurne udaljenosti’ i ljudi su, smatra, bili odušeljeni tim najvećim uspjehom hrvatskog nogometa.

No, pojava Thompsona je, kaže, nekima pokvarila veselje i čitav događaj. Bilo je to slavlje sviju, pa i onih kojima nisu bliske poruke i stavovi Marka Perkovića Thompsona.

‘Negativna politizacija’

“Kad je ušao u autobus mene su odmah nazvali neki prijatelji i rekli kako je im pojava Thompsona pokvarila cijeli taj ugođaj koji su gledali na televiziji. Po svemu sudeći zbog toga što su Thompsonove pjesme neraskidivo vezane za politiku i to za promociju i slavljenje ustaštva. Thompson je za to odgovoran, odnosno kriv s izborom svojeg repertoara, i s pjesmama i s onim što je govorio. Ja se sjećam i pjevanja ‘Gradiške stare’ i psovanja različitih političara usred koncerta i to je naprosto stvorilo njegov imidž koji je neraskidivo vezan za ultradesnu politiku. I pojava takvog pjevača, koji je prije svega politička figura, a ne pjevač, mnogim ljudi – uključujući i mene – se činila deplasirana na jednom takvom dočeku koji je uvijek, posebno u nogometu, ‘začinjen’ jakim nacionalnim osjećajem, koji za čas može prijeći u nacionalističke manifestacije”, kaže Pusić.

On je, kaže, dobivao čestitke od prijatelja od Izraela do SAD-a jer su mnogi diljem svijeta imali velike simpatije za malu zemlju koja je došla do drugog mjesta, iako je na početku smatrana autsajderom. A pojava Thompsona je mnogima značila izravnu politizaciju toga.

“I to izrazito negativna politizacija tog događaja i na neki način razočaranje. To da se Thompson, a to znači ideje koje je on promovirao, poistovjećuju sa snažnim nacionalnim nabojem koji je ovakav uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije stvorio, mislim da je loše za zemlju, loše za mlade ljude koji ne vide ili ne osjećaju tu razliku, tu distinkciju i koji će onda Thompsona i njegove ideje poistovjećivati s onim što sa čim su poistovjećivali izuzetan rezultat hrvatske nogometne reprezentacije”, zaključuje Pusić.

‘Političko neznanje’ igrača

Iskusni hrvatski diplomat i analitičar Ivica Maštruko smatra da pojavljivanje Thompsona ukupno nije pokvarilo opći dojam i uspjeh Hrvatske, no da je svakako bilo neprimjereno i potpuno nepotrebno – posebno ulazak u autobus gdje je zbog kamera privukao i veću pozornost nego što je trebao.

Smatra da se radi o političkom neznanju hrvatskih nogometaša, kojim su Thompsonu omogućili nastup.

“Dakako da je tu moglo ukupno vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i upozoriti i primjerenije reagirati tako da se ne bi u svjetskoj javnosti pokvario stećeni dojam o hrvatskoj reprezentaciji. Međutim, sam taj događaj je, rekao bih, jednog efemernog značenja, međutim dakako da jedan tračak ili kap gorčine dodaje cijelom tom slavlju”, kaže Maštruko.

Stoga, iako smatra da ne treba pridavati preveliki značaj tome, iako ističe da su primjereniji bili dočeci u onim mjestima u kojima Marko Perković nije nastupio.

No, veliki značaj su pridali mediji, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, kao i aktivnosti građana i komentari na društvenim mrežama.

Maštruko: Svemu dati mjeru

“Naša sredstva informiranja su sklona pridavati veliki značaj i izjednačiti to s jednim općim stavom, pojedinačne ‘tvitove’ ili istupe na Facebooku pojedinaca, pa onda se tim pojedinačnim, sitnim komentarima ovih i onih čitatelja, ove ili one orijentacije, pridaju veći značaj nego što doista zaslužuju. To se dogodilo i u slučajevima, recimo, ponašanja same predsjednice [Kolinde Grabar-Kitarović] na Svjetskom prvenstvu kada se procjenjuje ili dade naglasak na ‘tvitove’ pojedinaca pa se daje ili pozitivan ili negativan predznak, zavisno o uredničkom pristupu u tim sredstvima informiranja”, objašnjava Maštruko.

Relevantni komentatori ili politički lideri pojedinih zemalja bi, ističe, to drugačije komentirali od pojedinaca na društvenim mrežama.

“Prema tome, svemu treba dati svoju pravu mjeru, ali u svakom slučaju radi se o jednom nepotrebnom istupu i postupku kada je bilo u pitanju angažiranje Thompsona, tim više što mu je pridan veći značaj nego što bi stvarno taj cijeli događaj zasluživao”, zaključuje Maštruko.

Reić: ‘Ružna gesta’ nije umanjila veličanstvenost trenutka