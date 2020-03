Potvrđeno : UEFA odgodila Evropsko prvenstvo za naredno ljeto

Na konferenciji čelnika UEFA-e s vodećim ljudima svih 55 nogometnih saveza iz Evrope te članovima Izvršnog odbora UEFA-e donijeta je odluka da EP odgodi za naredno ljeto.

Prije toga predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin i generalni sekretar Theodore Theodoridis održali su prvu, ali vrlo bitnu video konferenciju s predstavnicima ECA-e, evropske klupske asocijacije, nacionalnih liga i FIFProa, sindikata igrača, pišu Sportske novosti.



Na tom summitu utanačen je prijedlog da se Evropsko prvenstvo odgodi i odigra za godinu dana, tačnije od 11. juna do 11. jula 2021. godine, a da se nacionalna prvenstva, Liga prvaka i Evropska liga završe odigravanjem kompletnog programa, bude li to ikako moguće jer danas niko ne zna kad će se nogometna sezona nastaviti.



Kako prebacivanje Eura za 2021. godinu znači i nužno pomicanje termina brojnih takmičenja, UEFA će oformiti radno tijelo koje će napraviti nacrt novog kalendara. S tim zaključkom Čeferin i Theodoridis izašli su pred državne saveza i vlastiti Izvršni odbor. Ostaje da oni kažu podržavaju li taj plan.



Igranje Eura u junu i julu 2021. godine zahtjev je klubova, liga i igrača, nacionalna prvenstva su ima na prvom mjestu.



Sljedećeg ljeta u junu na programu su Final-four Lige nacija od 2. do 6. juna, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru, Evropsko prvenstvo U-21 od 9. do 26. juna u Mađarskoj i Sloveniji, Evropsko prvenstvo nogometašica od 7. jula do 1. avgusta u osam gradova s finalom na Wembleyju, kao i FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo od 17. juna do 4. jula u Kini.



Za sve te događaje potrebno je naći druge termine. Kako je FIFA nadležna za izgradu međunarodnog kalendara i ona se na kraju s time mora složiti.



Kao opcija u UEFA-e se ozbiljno proteklih dana spominjalo i da se Euro ipak igra 2020. godine, ali u novembru i decembru, međutim klubovi i Lige to nisu prihvatili, njihov je stav da to bude 2021. godine.

