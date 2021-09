Potvrđeno : Tužilaštvo KS formiralo predmet, provjerit će obrazovanje Sebije Izetbegović

Tužilaštvo Kantona Sarajevo provjerit će obrazovanje Sebije Izetbegović, generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Ovu informaciju za N1 je potvrdila Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.

“Po zaprimljenoj informaciji formiran je predmet u kojem se vrše provjere”, kazala je Bavčić.

Izetbegović se našla u centru javnosti nakon što se saznalo da je upisala prvu godinu postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zgrebu, ali da ne postoji dokumentacija kojom se potvrđuje vjerodostojnost o indeksu niti položenim ispitima.

Ranije je također bilo objavljeno da ne postoje odaci o položenim ispitima Sebije Izetbegović u Zagrebu, tačnije, tamo je upisala prvu godinu postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ali ne postoji dokumentacija kojom se potvrđuje vjerodostojnost o indeksu niti o položenim ispitima, saopćeno je iz Sveučilišta u Zagrebu.

I Uprava za inspekcijske poslove KS (KUIP), utvrdila je da zvanje magistra direktorice KCUS-a zahtijeva dodatne provjere. Oni su od obrazovnih institucija Hrvatske zatražili podatke kako bi se provjerili podaci o školovanju direktorice KCUS-a.

Komentar na sve imao je i Rifat Škrijelj, rektora Univerziteta u Sarajevu koji je za N1 kazao da je sve što je imao Medicinski fakultet dostavio UNSA-i. Kako je istakao, nisu bili time zadovoljni jer su postojali nedostaci u dokumentaciji i nakon toga su tražili dopunu, ali je nisu dobili.

“Kad ćemo se time baviti zavisi od zvaničnih institucija, prije svega Kantona Sarajevo koji je naš osnivač. Ako bude do Univerziteta da to treba rješavati, mi ćemo postupiti po Statutu i zakonu i rješiti to pitanje”, poručio je tada Škrijelj.

(Kliker.info-N1)