Potresna ispovjest Sarajke Dunje Grabovac o borbi za život : “Doktorica me nazvala i rekla da imam par sati da nabavim “Tocilizumab”! Košta 1125 KM…” (VIDEO)

Dunja Grabovac ispričala je šokantnu priču o spašavanju svoje majke koja je ležala na Klinici Podhrastovi i zastrašujućem telefonskom pozivu nakon koje je započela njena očajnička borba da za samo nekoliko sati dođe do spasonosnog, izuzetno skupog lijeka.

“Sutradan, nakon što je moja mama smještena na Podhrastove, nazvala me doktorica koja mi je vrlo jasno, kratko i decidno rekla da moram nabaviti lijek Tocilizumab, da je taj lijek skup i da ga trebam donijeti u bolnicu… Ja i ta doktorica uopšte nismo imale dijalog, ona je nazvala, rekla šta je trebala i veza se prekinula. Kod mene je nastala panika, odmah mi se zavrtjelo u glavi, koliko skup, hoću li ja to moći? U tom trenutku i sama sam bila pozitivna na Covid. Krenula je moja potraga za lijekom i, srećom, vrlo brzo sam ga našla u jednoj apoteci u Istočnom Sarajevu, ali su mi rekli da primaju samo gotovinu, da lijeka nemaju trenutno na stanju i da moram donijeti polog da bi ga naručili. Onda sam tako pozitivna morala otići do bankomata, pa odnijeti polog, sreća da sam imala novca, pa se opet vratiti po lijek i odnijeti ga na Podhrastove…”

Nakon uznemirujućeg iskustva kroz koje je prošla, Dunja Grabovac je preko Facebooka pozvala druge ljude, koji imaju isti problem, da joj se jave kako bi im pomogla i skratila put neizvjesnosti u traženju lijeka. Za kratko vrijeme javilo joj se 20-tak ljudi koji su također morali kupiti Tocilizumab… Neki su, poput nje, morali izdvojiti 1120 KM, neki puno više, i do 4000 KM, jer im je trebalo više doza ovoga lijeka.

Nakon svega toga, ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić hladno je ustvrdio kako ovaj lijek nema indikacija u liječenju Covida!