Potpredsjednik NDP-a i narodni poslanik Zdravko Krsmanović : Ćelija je Dodiku sve bliža

Potpredsjednik NDP-a i narodni poslanik, za Oslobođenje, govori o tome kako se trojica političkih lidera ponašaju kao begovi u BiH.

Je li posebna sjednica Narodne skupštine RS-a, sazvana zbog zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, pokazala strah vladajuće garniture tog entiteta od bankrota i od istraga?

– Dvije su bitne stvari u fokusu sa te sjednice Narodne skupštine. Prva je da Savez za promjene nije ušao u matricu Milorada Dodika, koji je posebnu sjednicu zakazao putem svoje skupštinske većine, sastavljene uz pomoć papaka i prebjega, dakle, političkom korupcijom, i ta većina je donijela zaključke koje uopšte nije usaglašavala sa SzP-om. Očito su ti zaključci napravljeni ranije, u njegovom kabinetu i suštinski je cilj bio napraviti opstrukciju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, zaustaviti sve pozitivne procese u BiH, a kao uslov da se to deblokira – tražiti da se sudovi i tužilaštva stave pod političku kontrolu.

Privatizacija države

Očito je i da se zbog toga ova sjednica Narodne skupštine može posmatrati kao istorijska, jer je moć Milorada Dodika u padu, a on je došao u poziciju da SzP-u ne može da naređuje i utjeruje strah nazivom izdajnici. Te su dvije politike dijametralne, a rasplet će biti nepovoljan upravo po Dodika. Davno sam mu najavio VIP ćeliju u fočanskom zatvoru, mislim da mu ona nikad bliža nije bila.

Iz NDP-a ste najavili krivične prijave protiv Bakira Izetbegovića i svih koji su učestvovali u predaji zahtjeva za reviziju u Haagu. Jesu li prijave predate?

– Pisma iz Haaga, upućena trojici članova Predsjedništva BiH, u mnogo čemu su bitna. Ukoliko Predsjedništvo BiH, a dužno je da se sastane u roku od tri dana, donese odluku o tome da li je Sakib Softić i dalje agent BiH u reviziji po tužbi, onda će stvari ići svojim tokom. Ukoliko Predsjedništvo ne donese takvu odluku, to znači da revizija ne postoji. Onda će se stvari odvijati u nekom pravcu koji će biti znatno mirniji, jer je očito da revizija neće biti podnesena od ovlaštenog lica. Ona će kao takva biti odbačena i sva priča o reviziji, i politička i pravna će stati. Onda neće biti potrebe da se ulazi u bilo kakve tehničke mandate, krivične prijave, jer je jasno da je neko možda nešto uradio ili se lažno predstavio iz neznanja ili je u pitanju bila neka homogenizacija biračkog tijela.

Nekad je ‘91. ili ‘92. neko išao na Pale, pa izvodio institucije iz okvira, a sad neko to radi u Vijećnici. Time sigurno ugrožava bezbjednost. Tu nema dileme. Ako dođe do preglasavanja, krenuće drugi proces, koji nije dobar za Bosnu i Hercegovinu, ali će se i on odvijati u institucijama. Vjerovatno će Srbi zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ali, ključno je to što je neko sebi dao za pravo da BiH posmatra kao ekskluzivitet bošnjačkog naroda i da je stavi u funkciju jedne partije, jedne ličnosti, što ja nazivam privatizacijom. BiH nije privatna država ni Dodika ni Bakira ni Čovića, ona je država svih građana i naroda, svih koji joj žele dobro, a ja sam sigurno jedan od njih.

Je li već iz govora na sjednici NSRS-a postalo jasno da slijede nove opstrukcije rada institucija BiH, kako bi se skrenula pažnja sa praznog budžeta, zahtjeva poljoprivrednika…?

– U Republici Srpskoj imate režim sa diktatorom na čelu. Taj diktator je Milorad Dodik, koji je predsjednik SNSD-a i predsjednik Republike, a vrlo vješto te dvije funkcije miješa kako mu kad odgovara. Ilegalno je i šef organizovane kriminalne grupe u RS-u, koja se uvukla u svaku poru društva, čak u svaki kiosk u koji su ugrađeni on i ljudi oko njega. Imao je dva cilja na posebnoj sjednici. Jedan je da zaštiti sebe od krivičnog gonjenja i onog što iz toga proizilazi. Afera u Bobar banci, afere Banka Srpske i Pavlović banka i njegov kredit za kuću su nešto što njega dovodi u fokus rada istražnih organa, sem ako kroz politički pritisak ne stvori poziciju po kojoj je zatvaranje istraga o njemu državni interes.

A predmet o referendumu, koji Dodik najčešće spominje, zapravo je najmanje bitan?

– Najmanje je bitan iz razloga što je Dodiku najvažnija stvar sačuvati njegov privatni kapital. Jedno je doći u fočanski zatvor, a drugo dobiti neku uslovnu kaznu za protivustavno djelovanje.

Niste uzalud spominjali predstavništva RS-a po svijetu, od kojih je zadnje ono na Kipru?

– Tako je. Kao što je prvi put krenuo u strukturalni dijalog sa Catherine Ashton, kad je već bila napisana zabrana obavljanja javnih funkcija i njegova smjena, zbog referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH koji je tada najavio, tako je isti referendum najavio ponovo kada su istrage koje je vodio gospodin Dragan Lukač o zgradi Vlade RS-a, opremi u Vladi, autoputu Banja Luka – Gradiška, zatvorene, jer je na nekom nivou odlučeno da je to državni interes. Isto je to sada pokušao Milorad Dodik. To pokazuje da on gubi moć.

Drugi aspekt je bio politički, gdje je on želio da se postavi kao otac nacije ili naroda, koji okuplja Srbe, a da je sve ovo hajka Izetbegovića i Bošnjaka zbog koje RS treba ići u samostalnost, makar i po cijenu rizika koji idu uz taj proces. To bi mu značilo sigurnu pobjedu na izborima, raspisivanje referenduma 2018, održao se on ili ne, samo da Milorad Dodik ostane u igri. Sjednica NSRS-a je pokazala da su se njegove namjere prozrele i da njegova nervoza nakon uvođenja sankcija SAD-a, zabrane putovanja, stavljanja na crnu listu sa najvećim kriminalcima, dilerima droge, teroristima islamskog fundamentalizma, sigurno pokazuje i kako će on kao političar završiti.

Vidite li Vi distanciranje zvaničnog Beograda spram vlasti RS-a?

– Ljudi, koji su nekad bili Šešeljevi radikali, doveli su državu koja je bila pred bankrotom do toga da ona ima evropski put, rješavaju pitanje Kosova, prave sjajne odnose sa Kinom, dovode investitore, imaju odlične odnose sa Rusijom i Turskom. U prvi plan se stavljaju put i pruga Sarajevo – Beograd, predlaže carinska unija zemalja Balkana i povezivanje sa Albanijom.

Kriza liderstva

Pozivao sam našu vlast u RS-u da se ugleda na njih. Pokušavao sam, dijeleći komplimente predsjednici Vlade, od nje napraviti ženu koja će biti osoba koja okuplja, jer ona nije u korupciji i lopovluku. Mislio sam da može biti balkanska Angela Merkel. Međutim, očito je da neki ljudi nisu dimenzionisani za to, jer ne možete u bocu od litra nasuti dva. Sigurno je da će procesi koji se sada dešavaju u Srbiji Miloradu Dodiku, najkasnije 2018. godine, pokazati put u političku prošlost.

Dakle, svanuće nam svima tek kada pojedini lideri u BiH odu sa političke scene?

– Mislim da imamo krizu liderstva u BiH, da su glavni krivci za tu krizu Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, jer su postali suviše prizemni i lični u sitnim interesima. Ti interesi su se pretvorili u jednu neviđenu glad za novcem, privilegijama i pozicioniranjem po kojem će oni biti begovi ili kraljevi na teritoriji koju kontrolišu. Zanemarili su javni interes, očekivanja ljudi, a to su posao i normalan život. Počeli su praviti BiH po svojoj mjeri i nema napretka dok ne dođu novi lideri, koji će imati viziju BiH u kojoj će Sarajevo biti centar Balkana, zemlje koja će koristiti svoje resurse, objediniti i Istok i Zapad, imati odlične odnose i sa Turskom i sa Rusijom, kao s Vatikanom i Njemačkom, viziju zemlje sa ovako prekrasnim ljudima. Samo treba prestati ova bjesomučna krađa, sva naša preduzeća i fondovi mogu biti profitabilni.

Onda se vraćamo pravosuđu?

– Lopovi moraju biti u zatvoru.

Jelena Milanović (Oslobođenje)