Pos'o je dobar, a para laka : Za posao u Elektrodistribuciji 16 000 maraka i članska karta SDA

Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, svjedok Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu je izjavio da je optuženom Ramizu Karavdiću predao kovertu sa 16.000 maraka koje je dobio od inspektora.

Sead Keserović, uposlenik Elektrodistribucije u Zavidovićima koji je dobio imunitet od krivičnog progona, rekao je da je sina Ismeta htio zaposliti u firmu gdje radi.

Prema njegovim riječima, raspitivao se među kolegama ima li šanse za to i Ismet Alihodžić mu je kazao da poznaje čovjeka koji to može završiti. Alihodžić je napomenuo da se radi o rođaku njegove supruge – Ramizu Karavdiću.

“Ramiz me nazvao i rekao da može zaposliti moga sina, ali da to košta 16 somova. Nisam bio siguran šta mu to znači, a on mi je kazao da sam glup i da se radi o hiljadama”, naveo je svjedok.

Keserović je rekao da se odlučio podići kredit za sredstva, ali je prethodno htio garancije. U komunikaciji s Alihodžićem i Karavdićem, kako je kazao svjedok, utvrdili su koja dokumentacija je potrebna za zapošljavanje, a sugerisano je i da treba izvaditi i člansku kartu Stranke demokratske akcije (SDA).

Prikupljenu dokumentaciju Keserović je, kako je rekao, predao Alihodžiću. Kako se za dva mjeseca ništa nije desilo, svjedok je otišao kod optuženog Karavdića.

“Rekao sam da mi je sve to sumnjivo, da ne želim više takvu uslugu i da mi vrate papire. Tražio je od mene strpljenje i uputio me na Senada Traku, a on kasnije na svog sina Nedžada. Oni su kao mogli brže vratiti dokumente”, kazao je svjedok.

Prema kazivanju Keserovića, on se kasnije obratio svom bivšem šefu Šemsi Pejiću i obrazložio mu šta je uradio. Narednog dana, prema riječima Keserovića, uslijedio je poziv Ediseja Sjerotanovića, direktora Podružnice Elektrodistribucija Zenica.

“Rekao mi da je to krivično djelo i ako ja to ne prijavim policiji, on će”, dodao je Keserović.

Nakon što je dao iskaz Federalnoj upravi policije i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, te istražnim agencijama, Keserović je rekao da je ozvučen, a i telefon mu je bio pod mjerama. Dobio je instrukcije da se ne javlja tada osumnjičenima, ali je Karavdića sreo te su dogovorili susret.

“Inspektori su mi donijeli keš, dali mi novac… Otišao sam na dogovoreno mjesto i čekao Ramiza. Došao je iz pravca Ribnice. Dao sam mu pare i rekao da me više ne zove”, kazao je svjedok.

Bivšeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića, te Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Eseda Džananovića i Asima Sarajlića optužnica tereti za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Advokat Senad Pizović, branilac optuženog Senada Trake, pitao je svjedoka zašto je ponovo aktivirao plan zaposlenja sina uz pomoć tih ljudi, s obzirom da je uporno tražio papire nazad s obrazloženjem da odustaje.

“To pitajte policiju”, rekao je svjedok.

Nastavak suđenja je 18. jun.

