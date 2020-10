Poslušajte novu pjesmu Dine Merlina : “Ljepota je kvaka na vratima koja vode do Boga”

Dino Merlin večeras je predstavio prvi singl „Mi“ sa predstojećeg novog albuma. Bit će to dvanaesti studijski album ovog kantautora, prvi nakon „Hotela Nacional“ iz 2014. godine.

Iako je singl bio planiran za proljeće ove godine, epidemija je odgodila objavljivanje pjesme za neka bolja vremena.

„S obzirom da bolja vremena sporo dolaze, život ide dalje, a pandemija, čini se, nema namjeru brzo otići, život i ‘Mi’ moramo dalje. Život ne čeka na nas pa ni ‘Mi’ nećemo čekati na život već trebamo živjeti i raditi. Tako da je proljeće za pjesmu ‘Mi’ stiglo krajem oktobra“, rekao je Dino Merlin,prenosi N1.

U razgovoru za Klix Dino Merlin je istakao da je ovo idealno vrijeme da pjesmom najavi novi album.

“Čvrsto vjerujem u kozmičke smjernice i mislim da se samo s takvom vjerom može desiti noć poput ove. Večeras se osjećam sjajno, blaženo i mlado. Kao i svaki put kada nešto predstavljam. Večeras sam dječak koji čeka svoj prvi bicikl. Pored svog tog perfekcionizma je vrlo važno ostati dijete, početnik i amater – neko ko nije siguran u ishod onoga što će se desiti”, nasmijano govori Merlin.



Ističe kako se boraveći u Porto Montenegru prisjetio citata koji je napisao kada je bio mlađi: “Ljepota je kvaka na vratima koja vode do Boga”.



“Pjesma korespondira sa energijom koju smo izmijenili ovo mjesto i ja. Svi koji su učestvovali u snimanju su dali sve od sebe, vidio sam njihovu strast, to je nešto što se ne može kupiti novcem. Takve stvari se dešavaju kada se nečemu u potpunosti predate i to volite”, kaže Dino Merlin.

(Kliker.info)