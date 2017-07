Poslovna filozofija Bosanca Rasima : U Americi sam naučio da je pogubno biti tačan ,previše odgovoran i trčati za zaradom !

Stalni gosti i dobri prijatelji Rasima Hajrulahovića, vlasnika bosanske aščinice “Corner Deli” u američkom gradu Louisville u državi Kentucky , pola u šali a pola u zbilji vole kazati da će ovaj prijeratni bankarski službenik iz Doboja, a danas američki penzioner i ugostitelj, o jadu zabaviti stratege i planere američkog liberalnog kapitalizma, pod uslovom da njegovo specifično poslovanje pusti korjenje u pomenutom dijelu Amerike.

U prilog pomenutoj tezi navode činjenicu, da malena radnja u srcu bosanske komune, u najvećem gradu na obalama džinovske rijeke Ohio, od svog utemeljenja 2004. godine, pa do danas, nikada nije imala strogo utvrđeno radno vrijeme , gazdi je profit bio u drugom planu, ali je i pored toga preživjela i sada predstavlja radnju u koju se ide muhajem.

Ćevapi i pite su naravno u prvom planu, ali se na jelovniku često zna naći i sočna torta, dok se stara, skoro zaboravljena variva iznenade pojave tek onda kada je gazda u dobrom raspoloženju i u slučaju kada želi nekoj dragoj mušteriji da ugodi. Na pomenute prozivke gazda Rasim odgovara obično samo osmijehom ili ciničnom primjedbom, da zna “odakle vjetrovi pušu i da takvima ni lokum nije rahat”.

Pritisnut dokazima, za divno čudo priznaje, da ponekad otvori tek onda kad s dobro naspava, a zatvori kada se umori ili mu gosti dosade. Istrajava međutim da svi na kraju budu usluženi, uz malu digresiju da samo ponekad mušteriji kaže da navrati kasnije jer ima zanimljiv razgovor koji se ne može prekidati.

Žestoko brani i svoje uvjerenje da prva mušterija presudno utiče na zarađenu nafaku tokom cijelog dana i zbog toga opravdava svoje nastojanje da mu seftu otvori neko sa berićetnim, sretnim i dobrim licem.

” Garant ne vjeruješ ali ja te uvjeravam da ima ljudi sa urokljivim očima koji donose nesreću i sebi i svima oko sebe. U to sam se sijaset puta uvjerio i zato volim da mi neko drugi bude seftedžija. Generalno ima ljudi koji nekako lako , bez opterećenja, srkleta i hilne, dolaze do nafake i ja takve više volim nego one sa pomenutim očima i srpastim rukama.

Nemoj me pogrešno svatiti, apsolutno ništa nemam protiv srpa i čekiće, odnosno protiv proletera, već su u pitanju ljudi koji zbog svojih karakternih osobina i usuda ne mogu ni dohvatiti niti podjeliti bilo kakvu nafaku “, filozofski objašnjava Stari ili Deda, kako mu tepaju zadovoljne mušterije. One manje zadovoljne, ponekad mu u šali dobace da je Mrgud, Mujo trovač i tome slično,ali i jedni i drugi kategorički tvrde da Rasim nikada ne tretira goste po imenu, prezimenu, nacionalnosti i boji kože.

Priznaje međutim da mu se malo lice naoblači kada mu Amerikanac uđe u radnju,pošto su, kako kaže previše ljubopitljivi, a on sa engleskim jezikom još nije u ljubavi, tako da konverzaciju pokušava da ograniči isključivo na jelovnik. Takvo ponašanje u principu uglavnom prolazi, ali se , kaže, ne može uvjek sve predvidjeti. Nedavno mu je jedna mušterija na jelovniku pronašla Havana tortu i on je po svom običaju servirao jednu jedinu koju je imao na raspolaganju. Uslijedila je primjedba da je torta dobra, ali nije Havana, na šta je gazda uzvratio ljutitom primjedbom da ni on nije Kubanac, što je na kraju morao da prihvati i sami gost.

Slične zgode i nezgode u “Corner Deliju” su nekako normalna domaća radinost, koju determinira Rasimov osebujni tabijat, čiji se obrisi naziru i u narednoj istinitoj priči. Kada je naime zadovoljni gost nakon obilne večere zatražio račun, dobio je odgovor da kuća, odnosno gazda časti. Začuđen odgovorom, iznenađeni gost je insistirao na dodatnim informacijama, koje su ga na kraju , istovremeno i šokirale i oduševile. U najkraćem, toga dana Corner Deli skoro da nije ni radio , nije ništa ni pazario, pa je na kraju gazda zaključio da nije u redu da jedna mušterija plati cijeli ceh neuspjelog dana.

Pritisnut dokazima priznaje međutim da do sličnih opuštanja ipak dolazi u vrijeme pred sami kraj mjesaca kada su obezbjeđena sredstva za kirije, osiguranja, nabavke i ostale dosadne stavke u budžetu svake firme i familije.

” Pa dobro, red je da i ja malo odahnem kada vidim da sam podmirio sve što je potrebno za taj mjesec. Nikad nikome nisam ostao dužan.Ni državi ni narodu i zašto na kraju, ne bi malo pružio zadovoljstva i oduška i sebi”, gorljivo brani svoju poslovnu i životnu filozofiju Rasim Hajrulahović iz Doboja i otkriva nam da je svoje aščijske vještine nekada davno memorisao u porodičnom abijentu u zavičaju.

Otac muje kaže, bio znameniti dobojski mesar ,amidža pekar, što je na kraju izgleda i prevagnulo da se u bijelom svijetu i on okrene poslu kojim se ni u snu nije namjeravao baviti dok je bilo mira.

” Kući sam do rata radio u banci, uglavnom na kreditima. Ovdje u Louisville sam došao 1998 godine i prvih godina sam radio sve i svašta. Od rada u fabrici filtera do angažmana u Ministarstvu za izbjeglice za koje sam opremao apartmane za izbjegla i raseljena lica iz bijelog svijeta nakon dolaska u obećanu zemlju. Kada mi je nakon par godina dotužilo nosanje namještaja, odlučio sam naprečac, da sa dvojicom prijatelja otvorim ovu malu aščinicu. Oni su odustali prije otvaranja ,a ja evo već skoro 11 godina nekako opstajem i ne žalim se “, nastavlja svoju američku priču Rasim Hajrulahović.

Ćudljivog ugostitelja upitasmo potom i o započetom projektu kojeg još uvjek nije uspio privesti kraju, a on odgovara da je priručnu biblioteku u okviru svoje aščinice pokrenuo na inicijativu inžinjera Muhameda zvanog Mere iz Sarajeva, čija je vizija bila da do sada broji bar nekoliko stotina knjiga. Nije se kaže , po broju puno odmaklo od početne inicijative, ali se ipak, u jednom ispražnjenom rafu, umjesto somuna, uvjek može naći par knjiga, koje su donacija gostiju restorama.

Osnovna zamisao je da prijatelji i poznanici , kada dođu do bilo koje knjige, na našim jezicima, donesu naslov u policu,a Rasim ga potom stavlja u opticaj, odnosno na čitanje, koje se mora završiti tokom jedne sedmice. Rezignirano dodaje da će se ovim problemom morati ozbiljnije pozabaviti u narednom periodu. Bosancima i Hercegovcima u Kentuckyju koji ne znaju za ovu akciju poručuje da učestvuju i pomognu njemu i Muhamedu u ostvarenju sna da u Louisvilleu uskoro bude formirana prava pravcata bosanska biblioteka.

Na naše pitanje znači li to da od uživanja penzije u Doboju definitivno nema ništa, pomalo rezignirano odgovara da je u velikoj dilemi i da ništa trenutno ne može sa sigurnošću tvrditi.

” Vuče me rodna gruda i domovina ali mi ovdje ostaju unuci Džan i Jasmina od kojih se jednostavno ne mogu rastati “, raznježeno govori i nespretno , kao da se stidi slabosti, brzo dodaje da je ostalo sve “u dure”, tako da je to pitanje ipak još otvoreno.

Vizionarski na kraju zaključuje da će njegov Doboj u bliskoj budućnosti ponovo postati grad Dobojlija i pravi Hong Kong na Balkanu , pošto se kaže,grad nalazi na raskrsnici puteva a naseljen je uglavnom promućurnim ljudima. A Bosne u cjelini, uvjeren je, biće više, nego što mnogi misle.Proći će, kaže, i ovaj zulum, jer istorija je zabilježila da je i prije ovog nesretng vakta bilo loših i poganih vladara, unutrašnjih i vanjslih neprijaelja, a Bosna se uvjek, nekako čupala iz nevolje i postajala ljepša nego što je bila. Tako će biti i sada, uvjeren je Rasim Hajrulahović iz Doboja, u čiju radnju, “Corner Deli” u Louisvilleu, Bosanci i Hercegovci iz ovog dijela Amerike dolaze muhajem.

Halil Šetka (Kliker.info)